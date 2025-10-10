منصة ديسكورد تتعرض لهجوم سيبراني يكشف بيانات آلاف المستخدمين

كشفت منصة “ديسكورد Discord”، وهي منصة تواصل شهيرة بين اللاعبين، عن تسريبٍ محتمَلٍ لصور هوياتٍ رسمية تعود لنحو 70 ألف مستخدم، إثر تعرّض إحدى شركات التحقق من الأعمار لهجومٍ سيبراني.

وأكدت الشركة، التي يتجاوز عدد مستخدميها حول العالم 200 مليون شخص، أن المنصة نفسها لم تتعرض للاختراق، موضحةً أن الهجوم استهدف شركة خارجية تتولى التحقق من أعمار المستخدمين.

ويُسمح لمستخدمي ديسكورد بتقديم صور هوياتهم الرسمية لتأكيد أعمارهم، وهي خطوة تُستخدم لضمان بيئة آمنة في المجتمعات المخصّصة للألعاب والدردشة ومشاركة الملفات.

وبحسب بيانٍ رسمي، فإن التسريب قد يشمل معلوماتٍ شخصية جزئية مثل بعض تفاصيل البطاقات الائتمانية ورسائل متبادلة مع فريق دعم العملاء دون أن يتضمّن كلمات مرور أو بيانات بطاقاتٍ كاملة أو سجلات محادثاتٍ داخلية.

وقالت الشركة إنها تواصلت مع كافة المستخدمين المتأثرين، وتعمل مع جهات إنفاذ القانون للتحقيق في الحادث، مضيفةً أنها ألغت صلاحيات وصول شركة الدعم الفني التي استُهدف نظامها. ولم تكشف ديسكورد عن اسم الشركة المعنية.

وتنتشر مزاعم عبر الإنترنت تشير إلى أن نطاق الاختراق أكبر مما أعلنته الشركة، لكن ديسكورد نفت هذه الادعاءات، ووصفتها بأنها “محاولة لابتزاز مالي”.

يُذكر أن بيانات الهوية الرسمية تُعد من الأهداف القيّمة في السوق السوداء، إذ يمكن استغلالها في عمليات الاحتيال المالي، بخلاف أرقام بطاقات الدفع التي يمكن تغييرها بسهولة.

وكانت ديسكورد قد شددت في وقتٍ سابق إجراءات التحقق من الأعمار، عقب مخاوف من استغلال بعض خوادمها في نشر مواد إباحية أو متطرفة.

وكانت منصة ديسكورد قد برزت بنحو لافت في الاحتجاجات التي شهدتها المغرب حديثًا، إذ تحولت من فضاء مخصص في الأصل للاعبين إلى أداة تنظيم رقمية اعتمد عليها شباب حركة “جيل زد-212” لتنسيق تحركاتهم ومناقشة مطالبهم دون قيود في ظل إمكانية استخدام الأسماء المستعارة، وغياب الكشف الإجباري عن الهوية.