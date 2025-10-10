من آيفون إلى جالاكسي.. سامسونج تعتزم إطلاق Galaxy S26 Ultra باللون البرتقالي

كشفت تسريباتٌ جديدة أن شركة سامسونج تستعد لاعتماد لونٍ برتقالي لامع في هاتفها المرتقب Galaxy S26 Ultra، وهو لونٌ يشبه بدرجةٍ كبيرة اللون البرتقالي “Cosmic Orange” الذي قدمته آبل حديثًا مع سلسلة آيفون 17 برو.

وتُظهر صورة مسرّبة، تداولها أحد المسربين الموثوقين، ما يُقال إنها نماذج تجريبية من الهاتف المرتقب، وتكشف عن التصميم والألوان الجديدة، وتشمل الفضي، والذهبي الفاتح، والبرتقالي الساطع.

وقد أشار عدد من المتابعين إلى أن اللون البرتقالي مطابق تقريبًا للدرجة التي استخدمتها آبل في هواتفها الأخيرة.

ولا يمكن التحقق من صحة الصورة حتى الآن، ولا توجد مؤشرات واضحة على أنها مزيفة. وتبقى العلامة المائية الظاهرة على زاوية الهاتف الفضي العنصر الأكثر إثارة للشكوك، إذ تشبه تلك التي تضيفها أدوات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي مثل Gemini.

ومن جهة أخرى، دعم مسربون آخرون هذه التسريبات مؤكدين أن “اللون البرتقالي سيحل محل اللون الأسود الجديد، وسوف يستمر في عام 2026″، في إشارةٍ غير مباشرة إلى أن اللون البرتقالي سيكون لونًا رئيسيًا في سلسلة جالاكسي S26، وقد يشير أيضًا إلى غياب اللون الأسود التقليدي في هذا الجيل.

ولا يُعرف بعدُ الاسم الرسمي الذي سوف تستخدمه سامسونج لهذا اللون، لكن من الواضح أنه مستوحى من إستراتيجية آبل الأخيرة في تقديم درجات لونية جريئة لجذب المستخدمين.

يُذكر أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26 خلال أقل من ستة أشهر من طرح سلسلة آيفون 17، مما يجعل التوقيت عاملًا لافتًا في هذه الخطوة.

ويُتوقع أن يشكّل اللون الجديد عنصر جذبٍ قويًا في حملات سامسونج التسويقية المقبلة، إذ عادةً ما تكون الألوان الجديدة سببًا رئيسيًا في رفع معدل الحجز الأولي ودفع مبيعات الهواتف الذكية الرائدة.