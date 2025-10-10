جوجل تُطلق منصة Gemini Enterprise لتسهيل استخدام الذكاء الاصطناعي في الشركات

أطلقت شركة جوجل رسميًا منصة جديدة باسم Gemini Enterprise، تهدف إلى مساعدة الشركات في استخدام الذكاء الاصطناعي بنحو أوسع وأسهل. وتصف جوجل المنصة بأنها “البوابة الرئيسية للذكاء الاصطناعي في المؤسسات” من خلال توحيد البيانات والتطبيقات والعمليات في واجهة واحدة سهلة الاستخدام، في خطوة تنافس بها شركات مثل مايكروسوفت و OpenAI.

وتعمل المنصة كمساعد ذكي موحّد داخل الشركة، حيث يمكن للموظفين التفاعل مع بياناتهم ووثائقهم وتطبيقاتهم المختلفة بطريقة آمنة وسهلة، بدلًا من البحث في أنظمة متعددة. وتركّز جوجل على جعل الذكاء الاصطناعي أداة توفر الوقت، وتُبسط سير العمل داخل المؤسسات.

وتعتمد Gemini Enterprise على أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي من جوجل، وتوفر خيارين رئيسيين للشركات، وهما استخدام مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي الجاهزين الذين يمكنهم القيام بمهام مثل التحليل أو المساعدة في البرمجة، أو إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصّصين يعتمدون على بيانات الشركة نفسها.

وتؤكد جوجل أن قوتها تكمن في امتلاكها كامل تقنيات المنصة، من أبحاث DeepMind إلى نماذج Gemini 2.5 Pro ووحدات المعالجة الخاصة بها TPUs، مما يمنحها أداءً أسرع وأمانًا أعلى عند استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وتبرز المنصة كحل شامل يجمع بين البنية التحتية والنماذج والوكلاء في نظام واحد متكامل، بخلاف المنافسين الذين يقدمون أدوات منفصلة.

وتتكامل المنصة مع تطبيقات العمل الشائعة مثل Google Workspace و Microsoft 365 و Salesforce و SAP، مع نظام مركزي للتحكم والحماية.

ووفقًا لجوجل، فقد بدأت شركات كبرى مثل Banco BV و Mercedes-Benz و Klarna و HCA Healthcare بالفعل في استخدام Gemini Enterprise لتسريع العمل وتحسين الكفاءة. كما كشفت جوجل أن نحو نصف الشيفرات البرمجية الجديدة داخلها تُنتج عبر الذكاء الاصطناعي، ويراجعها المهندسون لاحقًا، مما سرّع التطوير بنحو كبير.

وتتوفر منصة Gemini Enterprise باشتراك سنوي، وتبدأ خطة Gemini Business من 21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، لتتيح للشركات المختلفة الأحجام الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وبهذه الخطوة، تسعى جوجل إلى جعل الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من بيئة العمل اليومية، وأداة عملية لتحسين الكفاءة والإنتاجية داخل الشركات والمؤسسات.