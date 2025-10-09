دواء خارج الصيدلية.. أمازون تبدأ توفير ماكينات الصرف الآلي للأدوية

أعلنت شركة أمازون بدء إطلاق ماكينات جديدة لصرف الأدوية داخل عيادات One Medical التابعة لها في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول المرضى على أدويتهم فور انتهاء استشارتهم الطبية.

وتُدار الماكينات الجديدة من خلال خدمة Amazon Pharmacy، وتتيح للمرضى استلام وصفاتهم الطبية مباشرة بعد استشارة الطبيب، دون الحاجة إلى زيارة صيدلية خارجية. وستبدأ الخدمة بالعمل في فروع One Medical بمدينة لوس أنجلوس بدايةً من ديسمبر المقبل، على أن تتوسع إلى مواقع أخرى لاحقًا.

وبحسب أمازون، فإنه يمكن للطبيب إرسال الوصفة مباشرة إلى Amazon Pharmacy لتجهيز الدواء في الماكينة داخل العيادة، ويُمكن للمريض الدفع عبر تطبيق أمازون، لتكون الأدوية “جاهزة خلال دقائق”.

ومن الأدوية المتوفرة في الماكينات المضادات الحيوية والمسكنات وبخاخات الاستنشاق وأدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، وتُستثني الأدوية الخاضعة للرقابة أو التي تتطلب تبريدًا.

وتُخصص كل ماكينة بحسب أنماط الوصفات الشائعة في موقع العيادة، كما يُمكن للمرضى استخدام تطبيق أمازون لمعرفة التكلفة والتخفيضات والمساهمات التأمينية المتوقعة، مع إمكانية التواصل مع صيدلي معتمد عبر مكالمة فيديو أو هاتف.

وقالت هانا ماكليلان، نائبة رئيس العمليات في خدمة أمازون الصيدلانية Amazon Pharmacy: “إننا نعلم أن العديد من المرضى لا يُكملون صرف وصفاتهم الطبية عندما يُطلب منهم الذهاب إلى صيدلية بعد الزيارة، لذلك نسعى إلى تخفيف هذه الخطوة، وتسهيل حصولهم على العلاج فورًا”.

ويرى قادة أمازون أن تقديم خدمات مثل التوصيل في اليوم نفسه واستحداث نقاط صرف داخل المراكز الطبية يُعدان من الركائز التي تُحوّل تجربة الرعاية الصحية نحو نموذج أكثر تكاملًا وراحة للمستهلك.

وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تُعاني فيه سلاسل الصيدليات الأمريكية التقليدية الكُبرى صعوبات كبيرة؛ إذ أغلقت سلسلة Rite Aid آخر صيدلياتها الأسبوع الماضي، وأغلقت سلاسل CVS أكثر من 1000 صيدلية منذ عام 2021، في حين أغلقت Walgreens نحو 500 صيدلية خلال العام الماضي.

وجود أمازون في قطاع الصحة

يُعد إطلاق ماكينات صرف الأدوية تحركًا جديدًا من أمازون لتعزيز وجودها في قطاع الرعاية الصحية، بعد استحواذها على شركة PillPack المتخصصة في الصيدلة الإلكترونية عام 2018 مقابل 750 مليون دولار، ثم إطلاقها خدمة الصيدلة Amazon Pharmacy في 2020، ثم شرائها أخيرًا شبكة الرعاية الأولية One Medical قبل عامين.

وأدمجت أمازون مشروعها الصحي الافتراضي (Amazon Clinic) في خدمة One Medical لتوحيد تجربة الرعاية الميدانية والافتراضية، وتسعى أمازون من خلال دمج خدماتها الطبية والافتراضية إلى تقديم تجربة علاجية متكاملة تواكب احتياجات المرضى الحديثة، وتنافس كبرى الشركات الصحية الأمريكية.