“جيتكس جلوبال 2025”.. “الموانئ والجمارك” تضع الذكاء الاصطناعي في قلب خدمات التجارة المستقبلية

في إطار حرصها على تعزيز المشهد الرقمي الحكومي والمساهمة في بناء مدينة مستقبلية قائمة على الابتكار، أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في دبي، مشاركتها المرتقبة في معرض (جيتكس جلوبال 2025)، أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويُقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي خلال المدة الممتدة من 13 إلى 17 من أكتوبر، ليكون منصة للمؤسسة تعرض من خلالها أحدث إنجازاتها ومشاريعها في مجالات التحول الذكي وتكامل الخدمات الرقمية.

وتأتي هذه المشاركة النوعية مواكبة لرؤية القيادة الرشيدة نحو ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والتقنيات الحديثة، وتؤكد التزام المؤسسة بتنفيذ إستراتيجيتها لدعم توجهات الإمارة نحو التحول الرقمي الشامل وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

الابتكار في صميم العمليات الجمركية واللوجستية:

أكد الدكتور محمد جمعة رحمة، المدير التنفيذي لإدارة التكنولوجيا والتحول الرقمي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مشاركة المؤسسة في معرض جيتكس جلوبال 2025، تأتي انطلاقًا من حرصها على مواكبة أحدث التطورات في عالم التقنية والابتكار.

ووصف الدكتور رحمة مشاركتهم السنوية في المعرض بأنها ضرورية، قائلًا: “نتطلع إلى مشاركتنا السنوية في معرض جيتكس جلوبال، الحدث العالمي الأبرز للتقنية والتكنولوجيا الحديثة، الذي يجمع أكثر من 200 ألف مشارك و6,500 شركة من نحو 180 دولة”.

وأشار إلى أن المعرض يمثل منصة مثالية لعرض أحدث ابتكارات المؤسسة الرقمية والتفاعل المباشر مع الخبرات العالمية، التي تستضيفها دبي. كما يوفر الحدث فرصة لمناقشة موضوعات محورية تشمل: المدن الذكية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

أبرز المشاريع والمبادرات المقدمة في جيتكس جلوبال 2025:

ستسلط المؤسسة الضوء على مجموعة من المشاريع الرقمية المتقدمة التي تهدف إلى تطوير منظومة جمركية ولوجستية ذكية ومستدامة، من أبرزها:

مشروع (مرسى) Marsa: وهو عبارة عن منصة رقمية موحدة لإدارة الأرصفة البحرية في دبي، تهدف إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية.

منصة رقمية موحدة لإدارة الأرصفة البحرية في دبي، تهدف إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية. مشروع (الدرون): وهو عبارة عن منظومة متقدمة تعتمد على الطائرات المسيّرة لدعم عمليات سلطة موانئ دبي.

وهو عبارة عن منظومة متقدمة تعتمد على الطائرات المسيّرة لدعم عمليات سلطة موانئ دبي. شركة (ديجيتال زيرو فور 04): وهي أول شركة وطنية متخصصة في التحول الذكي للعمليات التجارية وتطوير الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وستعرض أنظمة التصوير والرقابة الرقمية المعززة ببنية تحتية موحدة ومتصلة بالجهات الحكومية الشريكة.

الجمارك تتحول من أدوات رقابية إلى منصات ذكية:

أوضح راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، أن مشاركة الدائرة ستركز في إبراز التحول الرقمي في الخدمات والإجراءات الجمركية.

وقال الشارد: “نبرز كيف يمكن للأنظمة الجمركية أن تتحول من أدوات رقابية إلى منصات ذكية تُحدث فرقًا حقيقيًا في تجربة العملاء، وتكرّس مكانة دبي كمركز محوري في التجارة العالمية”. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا أساسيًا من المنظومة التشغيلية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والتوريد.

جيتكس جلوبال 2025.. مبادرات جمارك دبي النوعية:

أوضحت جمارك دبي في بيان صحفي، تلقت (البوابة التقنية) نسخة منه، أنها تستعد لإعلان مبادرات نوعية جديدة تعكس توجهها نحو الأتمتة والذكاء، تشمل:

“منظومة الوقاية والرصد الإشعاعي”: لتعزيز الأمن والسلامة عبر تقنيات متطورة.

لتعزيز الأمن والسلامة عبر تقنيات متطورة. تطبيق “ساوم”: وهو عبارة عن منصة رقمية متطورة تُحدث نقلة نوعية في عمليات المزادات، عبر توفير حلول دفع آمنة، وإشعارات تلقائية، ومزايا بحث متقدمة.

وهو عبارة عن منصة رقمية متطورة تُحدث نقلة نوعية في عمليات المزادات، عبر توفير حلول دفع آمنة، وإشعارات تلقائية، ومزايا بحث متقدمة. منصة “المنسق”: وهي تمثل الجيل الجديد من أنظمة تصنيف البضائع، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع الإجراءات الجمركية وتحقيق دقة غير مسبوقة.

ومن ثم، تؤكد مشاركة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في جيتكس جلوبال 2025 ريادة دبي في تبني التقنيات المتقدمة لتطوير قطاعاتها الحيوية، ورسم ملامح مستقبل التجارة واللوجستيات العالمية.