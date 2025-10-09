جهاز iPad mini 8 اللوحي القادم.. المواصفات المُتوقعة ووقت الإطلاق

أكد الصحفي مارك جورمان من بلومبرغ أن آبل تعمل على تطوير جيل جديد من جهاز آيباد ميني اللوحي وهو (iPad mini 8)؛ وهذا يثير الكثير من التساؤلات عن التغييرات والتحسينات التي سيتمتع بها الجيل الجديد مقارنة بجهاز iPad mini 7 الذي أطلقته آبل العام الماضي.

وقد ظهرت العديد من الشائعات والتسريبات التي تتحدث عن المواصفات المُتوقعة لجهاز iPad mini 8 القادم، وسنذكر أبرزها فيما يلي:

الشاشة

تشير بعض التسريبات إلى أن آبل تخطط للانتقال من شاشات LCD إلى شاشات OLED في iPad mini القادم. ووفقًا لمسرّب صيني، اختبرت الشركة شاشة OLED من تصنيع سامسونج لهذا الطراز الجديد، لكن من غير المؤكد كون الشاشة ستدعم معدل التحديث الأعلى من 60 هرتزًا المستخدم في الجيل الحالي أم لا.

تتميّز شاشات OLED بوجود مصدر إضاءة لكل بكسل على حدة، مما يوفر ألوانًا أكثر دقة وسوادًا أعمق وتباينًا أعلى، بالإضافة إلى أنها تتميز بزوايا رؤية أوسع، واستجابة أسرع مقارنة بشاشات LCD. وقد أصبحت جميع هواتف آيفون الرائدة من آبل تعتمد على هذا النوع من الشاشات، كما وصلت إلى الجهاز اللوحي iPad Pro للمرة الأولى في مايو 2024.

ومع ذلك، من المتوقع أن يضم iPad mini شاشة OLED أحادية الطبقة (LTPS)، على عكس شاشات OLED الثنائية الطبقات (LTPO) الموجودة في iPad Pro؛ مما يعني أن الشاشة قد تكون أقل سطوعًا ولا تدعم تقنية ProMotion.

المعالج

تعمل الشركة حاليًا على تطوير الجيل الجديد من iPad mini الذي يحمل الاسم الرمزي (J510/J511)، ويعمل بمعالج A19 Pro، الذي تعمل به هواتف iPhone Air و iPhone 17 Pro التي أطلقتها الشركة الشهر الماضي.

تتضمن طرز iPhone 17 Pro أفضل نسخة من المعالج وهي تأتي مع وحدة معالجة مركزية سداسية النوى، ووحدة لمعالجة الرسومات سداسية النوى، وأما هاتف iPhone Air فيعمل بنسخة متوسطة الأداء من المعالج تأتي مع نواة واحدة أقل في وحدة معالجة الرسومات.

من المُتوقع أن تستخدم آبل هذه النسخة المتوسطة من معالج A19 Pro في iPad mini 8، وهو ما يتوافق مع الإستراتيجية المستخدمة في الجيل السابق. إذ يعمل iPad mini 7 بمعالج A17 Pro الذي يحتوي على وحدة معالجة مركزية سداسية النوى، ووحدة لمعالجة الرسومات خماسية النوى، مقارنة بالنسخة العليا التي تعمل بها هواتف iPhone 15 Pro والتي تتضمن وحدة لمعالجة الرسومات سداسية النوى.

يُصنع معالج A19 Pro بتقنية N3P المحسّنة؛ مما يوفر أداءً أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، ويتضمن المعالج محركًا عصبيًا يحتوي على 16 نواة لتسريع إنجاز المهام المتعلقة بأدوات الذكاء الاصطناعي. وأما وحدة معالجة الرسومات GPU في A19 Pro فتمتاز ببنية محسّنة تحتوي على ذاكرة أكبر، ومسرّعات عصبية مدمجة في كل نواة. وتقول آبل إن هذه التغييرات توفّر قوة معالجة رسومية تفوق الجيل السابق بثلاثة أضعاف.

السعر

في الوقت الحالي، لا توجد معلومات تشير إلى أن آبل ستغيّر سعر iPad mini 8 الجديد مقارنة بالجيل الحالي. ومع ذلك، أشار مارك جورمان في نشرته الإخبارية Power On إلى أن الشركة قد تفكر في تقديم نسخة منخفضة السعر أو إعادة النظر في سعره الذي يبدأ من 499 دولارًا، خاصةً في ظل زيادة المنافسة مع أجهزة لوحية أخرى أرخص بكثير.

موعد الإطلاق المُتوقع

لا توجد تسريبات مؤكدة عن موعد إطلاق iPad mini 8، لكن من المُتوقع أن تكشف آبل عنه بالتزامن مع الكشف عن طرز iPad Air الجديدة خلال النصف الأول من العام القادم.

وقد أشارت تقارير من ET News و ZDNet Korea إلى أن آبل تخطط لإطلاق أجهزة iPad mini و iPad Air بشاشات OLED في عام 2026.