جرّب الحذاء قبل الشراء.. جوجل تتيح تجربة الأحذية افتراضيًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة جوجل توسيع ميزة “التجربة الافتراضية Try On” المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتشمل فئة الأحذية، بعد أن كانت تقتصر سابقًا على الملابس فقط. وتتيح الميزة للمستخدمين تجربة الأحذية الرياضية أو الأحذية ذات الكعب العالي افتراضيًا قبل الشراء، وذلك عبر محرك البحث أو متجر Google Shopping.

وعند تصفح منتج على الإنترنت، يمكن للمستخدم النقر على زر “جرّبها الآن Try it on” ورفع صورة كاملة له، لتُعرض صورة واقعية تُظهر كيف سيبدو الحذاء عليه. وتؤكد جوجل أن التقنية الجديدة قادرة على تحليل الأشكال والأعماق بدقة، مما يجعل الصورة النهائية تحافظ على التفاصيل الطبيعية للجسم والملابس.

وتتيح الميزة للمستخدمين مقارنة الأحذية التي جُربت حديثًا بسهولة، مما يساعد في اتخاذ قرار الشراء بطريقة أكثر واقعية دون الحاجة إلى زيارة المتجر الفعلي.

وتشير الشركة إلى أن الميزة تمنح تصورًا عامًا عن مظهر الإطلالة وشعورها الواقعي، لكنها ما زالت أداة تجريبية يمكن أن تخطئ في بعض التفاصيل، مثل شكل الجسم أو ملامح الوجه أو خامة الأقمشة.

وشددت الشركة على ضرورة استخدام صور شخصية حقيقية أو مرخّص باستخدامها، مع توفر إضاءة جيدة وخلفية خالية من الفوضى، وارتداء ملابس مناسبة لتحديد شكل الجسم بدقة.

يُذكر أن ميزة “Try On” كانت متاحة في الولايات المتحدة فقط عند إطلاقها في نسختها الجديدة مطلع العام، لكنها تتوسع الآن إلى كندا وأستراليا واليابان الآن، ومن المتوقع وصولها في المزيد من الدول.

وأطلقت جوجل في وقت سابق تطبيقًا تجريبيًا منفصلًا باسم “Doppl“، يتيح للمستخدمين تجربة الملابس افتراضيًا باستخدام نسخة رقمية متحركة من أنفسهم أو نموذج ذكاء اصطناعي لاختبار أنماط وأذواق مختلفة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الميزة قريبًا في تطوير تجربة التسوق الإلكتروني في المنطقة العربية عند توفرها، خاصةً مع التوسع المتزايد في استخدام الذكاء الاصطناعي في مواقع التجارة المحلية. إذ يمكن أن تساعد ميزة “Try On” المتسوقين في اختيار المقاسات المناسبة وتقييم المظهر الواقعي للأحذية والملابس قبل الشراء، مما يقلل معدلات الإرجاع، ويزيد الثقة بالتسوق عبر الإنترنت.