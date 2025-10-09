تعزيز الأمن والرفاهية بالذكاء.. “الهوية والجنسية” تكشف عن بصمة الوجه وخدمات الجيل الجديد في “جيتكس جلوبال 2025”

في إطار سعيها إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في الخدمات الحكومية الذكية، تستعد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لعرض مجموعة من أكثر مشاريعها ابتكارًا وريادةً في الدورة الخامسة والأربعين من معرض (جيتكس جلوبال 2025)، أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويُقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي خلال المدة الممتدة من 13 إلى 17 من أكتوبر، في مركز دبي التجاري العالمي، ويمثل منصة للهيئة لتسليط الضوء على كيفية توظيف أحدث التقنيات لتعزيز الأمن ورفع جودة حياة المتعاملين.

وتركز مشاركة الهيئة، عبر منصتها (H16-A50) في قاعة الشيخ سعيد، على أربعة مشاريع رئيسية تستخدم تطبيقات متقدمة لدعم ثقافة الالتزام بالقوانين وحماية استقرار المجتمع، بالتوازي مع تلبية تطلعات المتعاملين، لتقدم نموذجًا رائدًا في التحول الحكومي الرقمي على المستويين المحلي والإقليمي.

التحول الرقمي.. حلول مبتكرة لخدمات استباقية:

أكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن المشاركة في جيتكس 2025 تأتي انطلاقًا من حرص الهيئة على إبراز قدراتها في توظيف أحدث التقنيات لتمكين المتعاملين من الحصول على رحلة متعامل سهلة ومريحة وآمنة.

وأشار سعادته إلى أن هذه المشاريع تدعم جودة الحياة وترفع من مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.

وتُعدّ مشاريع الهيئة في المعرض رائدة في مجال الهوية والجنسية والإقامة والجمارك وأمن المنافذ، وتشمل:

بصمة الوجه الذكية: نظام متقدم لتعزيز عمليات التحقق وتسهيل الإجراءات في المنافذ والخدمات، وتعزيز موثوقية الخدمات الأمنية.

نظام متقدم لتعزيز عمليات التحقق وتسهيل الإجراءات في المنافذ والخدمات، وتعزيز موثوقية الخدمات الأمنية. سيارة المخالفين الذكية: ابتكار يهدف إلى مراقبة المخالفين لتأشيرات وتصاريح الدخول والإقامة بدقة وكفاءة عالية، بما يعزز حماية أمن المجتمع.

ابتكار يهدف إلى مراقبة المخالفين لتأشيرات وتصاريح الدخول والإقامة بدقة وكفاءة عالية، بما يعزز حماية أمن المجتمع. مركز الاتصال الذكي: منصة تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتفعيل التواصل مع المتعاملين وتقديم استجابات فورية على مدار الساعة.

منصة تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتفعيل التواصل مع المتعاملين وتقديم استجابات فورية على مدار الساعة. خدمات العمالة المساعدة – باقة العمل: مجموعة من الخدمات الاستباقية والمبتكرة لتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالعمالة المساعدة.

منصة للتعلم وبناء الشراكات الإستراتيجية:

شدد اللواء الخييلي على أهمية جيتكس جلوبال كونه فرصة حيوية للهيئة للاطلاع على أحدث التجارب والممارسات العالمية في مجال تصميم وتقديم الخدمات الحكومية. ويمثل هذا التجمع العالمي فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الإستراتيجية وإطلاق أحدث المبادرات التي تلبي التطلعات الحالية والمستقبلية لكافة فئات المتعاملين.

ومن خلال تسليط الضوء على هذه المشاريع المبتكرة، تعزز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ريادة دولة الإمارات في استثمار التكنولوجيا لدعم الأمن القومي وتقديم خدمات حكومية استباقية تفوق التوقعات.

ومن ثم؛ تؤكد مشاركة “الهوية والجنسية” في جيتكس 2025 أن الخدمات الحكومية لم تَعد مجرد إجراءات روتينية، بل أصبحت منظومة ذكية متكاملة تستخدم الذكاء الاصطناعي وبصمة الوجه لتوفير الأمان والراحة.

ويعكس تركيز الهيئة على دمج الأمن (عبر بصمة الوجه ومراقبة المخالفين) مع تحسين الرفاهية (عبر الخدمات المبتكرة) الرؤية الإماراتية في بناء دولة مستقبلية حيث تتضافر التكنولوجيا لخدمة الإنسان.

ولن تساهم هذه الابتكارات فقط في تعزيز مكانة الإمارات كرائدة عالمية في الخدمات الحكومية الرقمية، بل ستضمن أيضًا أن تكون رحلة كل زائر ومقيم آمنة وسلسة بشكل غير مسبوق.