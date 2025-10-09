“بريسايت” في “جيتكس جلوبال 2025”.. ريادة في الذكاء التطبيقي وتسريع مستقبل المدن الذكية

تستعد شركة (بريسايت) Presight الإماراتية، المتخصصة في تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، لمشاركتها الواسعة في معرض (جيتكس جلوبال 2025)، الذي يُقام خلال المدة الممتدة من 13 إلى 17 من أكتوبر، في مركز دبي التجاري العالمي، ومعرض (إكسباند نورث ستار 2025) الذي يُقام خلال المدة الممتدة من 12 إلى 15 أكتوبر في ميناء دبي.

وتأتي مشاركة بريسايت هذا العام تحت شعار (الذكاء التطبيقي اليوم)، لتُبرز التطبيقات الواقعية لحلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية تمتد من السلامة العامة والطاقة إلى المدن الذكية والإعلام، مجسّدةً رؤيتها في تحويل التقنيات المتقدمة إلى قوة ملموسة تُحدث أثرًا في المجتمعات والأعمال على حد سواء.

كما تأتي هذه المشاركة في وقت يشهد فيه العالم تسارعًا في إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل (agentic AI) في البنية التحتية، مما يجعل جناح بريسايت منصة لا غنى عنها لاستكشاف الجيل القادم من الحلول التكنولوجية التحويلية.

بريسايت في “جيتكس جلوبال 2025”.. إطلاق حلول الجيل القادم:

تشارك بريسايت من خلال جناحها في القاعة رقم 6 في منطقة (G42) في مركز دبي التجاري العالمي، كما ستعرض نماذج مختارة في جناح (G42)للحكومة في القاعة رقم 18، لتسلط الضوء على مجموعة من حلولها المبتكرة، التي تشمل:

منصة بريسايت للشرطة الذكية (AI-Policing Suite)، التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة والاستجابة الأمنية.

منصة (LifeSaver) للاستجابة للطوارئ ودعم السلامة العامة.

منصة بريسايت فيتروفيان (Vitruvian) للذكاء الاصطناعي الوكيل، التي تعيد تعريف التفاعل بين الإنسان والآلة.

نموذج بريسايت نيوز بلس (NewsPulse)، المساعد الإخباري الذكي القادر على تحليل المحتوى الإعلامي لحظيًا.

إطلاق حصري.. حل (IntelliCity) للمدن الذكية:

ستكشف الشركة أيضًا خلال جيتكس جلوبال 2025 عن حل (IntelliCity) للمدن الذكية، وهو نظام متكامل من الجيل القادم صُمم لتمكين الحكومات والبلديات من التحول من إدارة مجزّأة إلى إدارة حضرية موحدة وتنبؤية ومستقلة. ويأتي ذلك ضمن جهود الشركة لدعم التحول نحو مدن أكثر استدامة وكفاءة في المستقبل.

تتصدّر بريسايت المشهد في GITEX Global 2025 تحت شعار "الذكاء التطبيقي اليوم". 📅 13–17 أكتوبر

📍 منطقة G42، القاعة 6 – مركز دبي التجاري العالمي انضموا إلينا لاستكشاف مجموعة واسعة من حلول الذكاء الاصطناعي التحويلية. pic.twitter.com/c0TEq0nkow — Presight (@PresightAI) October 7, 2025

كما ستسلط الشركة الضوء على إنجازات (إيه آي كيو) AIQ، المشروع المشترك مع أدنوك، الذي فاز بعقد تبلغ قيمته 340 مليون دولار أمريكي لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيلي في عمليات النفط والغاز.

ويمثل هذا التعاون نموذجًا حيًا على كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق كفاءة تشغيلية واستدامة اقتصادية في القطاعات الصناعية الكبرى.

مشاركة قيادية في الحوار العالمي حول الذكاء الاصطناعي:

يشارك توماس برامودهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، في البرنامج الخاص بالدول المتمكنة بالذكاء الاصطناعي يوم 14 أكتوبر، ضمن جلسة تجمع قادة القطاع العالميين لمناقشة التحول الجذري الذي يقوده الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. كما سيشارك في جلسة حوارية ثانية تركز على بناء منظومة عالمية أكثر ذكاءً واستدامة.

تابعوا توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة Presight في معرض GITEX Global 2025 يوم 14 أكتوبر 2025 🕒 10:50 – 11:10 | حلقة نقاش

📍 المسرح الرئيسي، القاعة 25، مركز دبي التجاري العالمي 🕒 12:50 – 13:10 | جلسة حوار مباشر

📍 مسرح AI، القاعة 10، مركز دبي التجاري العالمي pic.twitter.com/qA7FzpGJII — Presight (@PresightAI) October 8, 2025

“إكسباند نورث ستار 2025”.. دفع عجلة الابتكار في الشركات الناشئة:

تواصل بريسايت التزامها بدعم الجيل القادم من المبتكرين في الذكاء الاصطناعي من خلال برنامجها لتسريع نمو الشركات الناشئة، الذي ستُعرض نتائجه خلال فعاليات معرض جيتكس 2025.

ويشمل البرنامج شركات ناشئة تعمل في مجالات الطاقة والتنقّل والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية، وقد قدّمت بريسايت الدعم من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ التجاري، مؤكدةً دورها كحاضنة للابتكار وريادة الأعمال التقنية.

انضموا إلى Presight في Expand North Star 2025 في دبي هاربور، واستمعوا إلى الرئيس التنفيذي، توماس براموتيدهام، وماجزان كينسباي، المدير التنفيذي للنمو، يشاركان رؤى قيمة حول الابتكار والنمو والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. pic.twitter.com/XAZcl86ksj — Presight (@PresightAI) October 8, 2025

وتعود بريسايت كراعٍ رسمي لتسريع الذكاء الاصطناعي في معرض (إكسباند نورث ستار 2025)، إذ ستركز في جناحها رقم (H8-B110) على صندوق الابتكار المشترك (بريسايت-شروق I) الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي عالميًا.

وستكون هذه الفعالية بمنزلة المرحلة الختامية لرحلة تسريع نمو الشركات، التي قادتها بريسايت هذا العام، مبرزةً كيفية دعمها لكل فريق من مرحلة التدريب إلى الإدارة، مرورًا بتأمين الفرص التجارية والاستعداد للتوسع.

(بريسايت بيرسونا).. ابتكار تفاعلي جديد:

ستكشف بريسايت أيضًا خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025، عن أحدث ابتكاراتها وهو (بريسايت بيرسونا) Presight Persona، النموذج الرقمي المتقدم، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي صُمم للتفاعل الآني مع زوّار المعرض بأسلوب إنساني ضمن واجهة رقمية متكاملة، معتمدًا على نماذج ذكاء اصطناعي مطوّرة داخليًا في الشركة، مما يجسد تجربة تفاعلية فريدة تعكس قوة التقنيات المطوّرة داخليًا في الشركة.

من خلال حضورها القوي في كلا الحدثين، تؤكد بريسايت كيف يُسهم الذكاء التطبيقي في دفع مسيرة التحوّل الرقمي على مستوى العالم، بدءًا من تعزيز المبادرات الوطنية الواسعة النطاق ووصولًا إلى تمكين الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتترسخ مكانتها كقوّة محركة للابتكار والنموّ المستدام على المدى الطويل.