ميتا تحدّث خوارزميات فيسبوك لمنافسة تيك توك

أعلنت شركة ميتا سلسلة تحديثات جديدة لميزة مقاطع الفيديو القصيرة Reels في تطبيق فيسبوك تشمل تطوير خوارزمية التوصيات الخاصة بها لتتعرف اهتمامات المستخدمين بنحو أسرع، وتعرض لهم مقاطع أحدث وأكثر صلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة لإعادة جعل فيسبوك منصة أكثر جاذبية، إذ قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في تصريحات سابقة إنه متحمس لــ “العودة إلى تجربة فيسبوك الأصلية”، مشيرًا إلى أن تحسين تجربة الفيديو يعد جزءًا أساسيًا من تلك الإستراتيجية لمنافسة تطبيقات الفيديو القصيرة مثل تيك توك.

ووفقًا لميتا، فقد أصبح فيسبوك الآن يعرض المقاطع الجديدة التي ينشرها صناع المحتوى في اليوم نفسه بزيادة قدرها 50%، بهدف مساعدة المستخدمين في مشاهدة أحدث مقاطع الفيديو.

وأضافت الشركة ميزة جديدة تُعرف باسم “فقاعات الأصدقاء Friend Bubbles” تظهر في الزاوية السفلية من الفيديو لتُظهر إذا كان أحد الأصدقاء قد أعجبه المقطع، مع إمكانية بدء محادثة مباشرة من خلال النقر على الفقاعة.

وقالت الشركة في بيانها: ” إن رؤية تفاعلات الأصدقاء كانت دومًا جزءًا أساسيًا من تجربة فيسبوك، ونحن مستمرون بتطوير مزايا تُعيدنا إلى تلك الجذور”.

وأشارت ميتا في أخر تقرير لنتائجها المالية إلى أن تحسين أنظمة الترتيب والتوصية أدى إلى زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون في مشاهدة مقاطع الفيديو عبر فيسبوك بأكثر من 20% على أساس سنوي.

وكانت الشركة قد أعلنت في يونيو الماضي توحيد كافة مقاطع الفيديو ضمن فئة Reels وإلغاء قيود المدة الزمنية، في خطوة تهدف إلى تبسيط التجربة ودعم نمو المحتوى القصير في المنصة.

وتأتي هذه التحسينات في وقت تشهد فيه سوق المحتوى القصير منافسة حادة بين فيسبوك وتيك توك ويوتيوب؛ إذ تحاول كل منصة جذب المستخدمين الأصغر سنًا الذين يقضون وقتًا أطول في مشاهدة المقاطع القصيرة.