كوالكوم تستحوذ على منصة “أردوينو” للإلكترونيات المفتوحة المصدر

أعلنت شركة كوالكوم الأمريكية استحواذها على منصة أردوينو (Arduino) الإيطالية، المتخصصة في تصميم لوحات الإلكترونيات المفتوحة المصدر الموجهة للهواة والمطورين والمجتمعات التعليمية دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وأوضحت كوالكوم في بيانٍ رسمي أن العلامة التجارية وأدوات التطوير ورسالة أردوينو التعليمية ستبقى مستقلة، مع استمرارها بتصنيع وحدات التحكم الدقيقة والمعالجات باستخدام شرائح من شركات متعددة.

وبالتزامن مع الصفقة، كشفت أردوينو عن اللوحة الجديدة “UNO Q”، التي تشبه حواسيب Raspberry Pi الصغيرة، وتجمع بين معالج كوالكوم Dragonwing QRB2210 ووحدة تحكم آنية (Microcontroller). وتدعم اللوحة نظام لينكس ديبيان (Linux Debian)، كما يمكن توصيلها بلوحة مفاتيح وفأرة وشاشة عبر منفذ USB-C.

وتتميز “UNO Q” بقدرتها على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخفيفة، مما يتيح تطوير حلولٍ قائمة على الرؤية والصوت يمكنها التفاعل مع البيئة في الوقت الفعلي.

وتأتي اللوحة الجديدة مزودة افتراضيًا ببرنامج App Lab، الذي تصفه الشركة بأنه “بيئة تطوير متكاملة” لإدارة مشاريع Arduino Sketches والبرمجيات بلغة بايثون ونماذج الذكاء الاصطناعي. ويبلغ سعر اللوحة 44 دولارًا، وهي متاحة الآن للحجز الأولي.

ومن جانبها، أكدت كوالكوم أن الصفقة ستتيح لأكثر من 33 مليون مستخدم في مجتمع أردوينو الوصول إلى تقنياتها المتقدمة.

وقال ناكول دوغال، المدير العام لمجموعة كوالكوم للسيارات والصناعات وإنترنت الأشياء: “من خلال الجمع بين فلسفة أردوينو المفتوحة المصدر ومحفظة تقنيات كوالكوم الرائدة، سنساعد ملايين المطورين على ابتكار حلولٍ ذكية بسرعة وكفاءة أعلى، مع تمهيد الطريق نحو توسيع نطاقها التجاري عالميًا”.

يُذكر أن منصة أردوينو تُعد من أبرز ركائز التعليم والإبداع في عالم الإلكترونيات المفتوحة المصدر، إذ تُستخدم منتجاتها في المختبرات والمدارس ومشروعات الهواة حول العالم.

ويرى محللون أن استحواذ كوالكوم على أردوينو قد يُحدث تحولًا مهمًا في سوق الإلكترونيات التعليمية والذكاء الاصطناعي المضمَّن (Embedded AI)، إذ يجمع بين خبرة كوالكوم في تصنيع المعالجات المتقدمة وقوة مجتمع أردوينو الذي يضم ملايين المطورين والمعلمين والمهندسين حول العالم.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي المنخفض الاستهلاك للطاقة في الأجهزة التعليمية والمشروعات التجريبية والمنتجات الصناعية الصغيرة، مما يُمهّد لمرحلةٍ جديدة من الابتكار السهل والمنخفض التكلفة في مجالات مثل الروبوتات، وإنترنت الأشياء، وأجهزة الاستشعار الذكية.

ويُرجّح أن تعزز الصفقة مكانة كوالكوم في قطاع الحلول المدمجة والتعليمية، في وقتٍ تتسابق فيه الشركات العالمية لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في شتى التطبيقات اليومية.