“جيتكس جلوبال 2025”.. تقاطع الذكاء الاصطناعي والجينات يفك شيفرة الطب المستقبلي

يعود معرض (جيتكس جلوبال 2025)، أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى دبي في نسخته الخامسة والأربعين، ليُسلّط الضوء على التطورات المذهلة في التكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي الفيزيائي، والحوسبة الكمّية، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات.

ويُقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي خلال المدة الممتدة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025، ويشهد هذا العام مشاركة قياسية تضم أكثر من 6,800 شركة تقنية و2,000 شركة ناشئة من 180 دولة حول العالم، ليجمع تحت سقفه نخبة من الشركات العالمية والمبتكرين وصنّاع القرار في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

جيتكس للصحة الرقمية والتكنولوجيا الحيوية:

يبرز جناح جيتكس للصحة الرقمية والتكنولوجيا الحيوية كأحد الركائز الأساسية للمعرض هذا العام، إذ يفتح نافذة واسعة على مستقبل الطب الذكي. فالتطورات المذهلة في مجالات تحرير الجينات، ولقاحات الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، واكتشاف الأدوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تدفع حجم الإنفاق العالمي على التكنولوجيا الحيوية إلى مستويات قياسية، إذ يُتوقع أن يصل إلى نحو 1.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2025. ويمهد هذا التسارع الطريق لإدماج غير مسبوق للذكاء الاصطناعي في صميم القطاع الصحي، مُحدثًا ثورة في كيفية العلاج والرعاية.

وفي إطار هذه الثورة، سيقدم تريفور مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة ماموث للعلوم البيولوجية، عرضًا حول كيفية توظيف تقنية (كريسبر) الحائزة على جائزة نوبل، بالتكامل مع قوة الذكاء الاصطناعي، لتحقيق إنجازات كبيرة في علاج الأمراض الوراثية.

كما سيتناول مات أنجل، الرئيس التنفيذي لشركة بارادروميكس – الشركة التي سجلت أول عملية زرع ناجحة لدماغ حاسوبي في العالم – سُبل استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنية العصبية لفك شيفرة الأفكار البشرية.

وفي سياق هذا التقدم المتسارع، ستكشف شركة (هوراي بوزيتيف) الكورية الجنوبية الناشئة عن نظام برمجيات كخدمة (SaaS) مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومصمم خصوصًا لتقديم علاج دقيق ومُخصَّص يستهدف مليون مريض يعانون أمراضًا مزمنة.

الروبوتات والقيادة الذاتية.. التطور السريع للذكاء الاصطناعي الفيزيائي:

يشهد جيتكس جلوبال 2025 تحولًا متسارعًا نحو الذكاء الاصطناعي الفيزيائي (Physical AI)، الذي يُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاجية الصناعية ودعم ريادة الأعمال المستقبلية.

وستشهد فعاليات (جيتكس جلوبال 2025) إزاحة الستار عن ابتكارات مذهلة في عالم الروبوتات، إذ ستكشفت شركة (Tensor) عن أول سيارة روبوتية شخصية في العالم، التي حظيت بإشادة واسعة، ووُصفت بأنها تجسيد حي لمفهوم (الذكاء الاصطناعي على العجلات)

كما ستعرض شركة (K2) مجموعة من الروبوتات البشرية الجديدة ومركبة نموذجية صُممت لتوسيع نطاق استخدام الروبوتات في البيئات الصناعية.

وتأتي هذه الابتكارات في وقت تُشير فيه التوقعات إلى نمو سوق الذكاء الاصطناعي الروبوتي أربعة أضعاف ليصل إلى نحو 94 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031.

الرقاقات الإلكترونية ترسم مستقبل الذكاء الاصطناعي المستقل:

يُسلط معرض (جيتكس جلوبال 2025) الضوء على أهمية أشباه الموصلات (الرقاقات الإلكترونية) كرافعة جيوسياسية تعيد تشكيل موازين القوى في التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد العالمي.

وفي هذا الصدد، تعرض شركة (AMD) أحدث ابتكاراتها من وحدات معالجة الرسومات (Instinct)، ووحدات المعالجة المركزية (EPYC)، المصممة للتعامل مع أكثر أعباء عمل الذكاء الاصطناعي تعقيدًا وكثافة. كما تساهم هذه المعالجات في تمكين عمليات نشر مراكز بيانات موفّرة للطاقة، مما يوازن بين الأداء الفائق وكفاءة الاستهلاك.

وفي إثراء لهذا الموضوع الحيوي، سيقدم جيم كيلر، الرئيس التنفيذي لشركة (Tenstorrent)، المتخصصة في تصنيع رقاقات الذكاء الاصطناعي، محاضرة بعنوان: “التحكم في مستقبل الذكاء الاصطناعي المستقل”، ليتناول التحدي الأبرز في العصر الحديث، وهو التحول المتسارع لأشباه الموصلات إلى رافعة جيوسياسية.

جيتكس جلوبال 2025… مركز للشركات الناشئة:

بالتوازي مع جيتكس، تستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي معرض (إكسباند نورث ستار) Expand North Star، الحدث الأكبر للشركات الناشئة والمستثمرين على مستوى العالم، في دبي هاربر خلال المدة الممتدة من 12 إلى 15 أكتوبر 2025.

ويحتفل المعرض هذا العام بذكرى نسخته العاشرة، وهو ما يؤكد رسوخه كأبرز منصة عالمية لتمكين الابتكار. ومن المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة غير مسبوقة من المواهب والاستثمارات، إذ سيجمع 2,000 شركة ناشئة من أسرع الشركات نموًا وأكثرها تقدمًا على مستوى العالم.

ولا يقتصر التجمع على الرواد فحسب، بل يستقطب المعرض كذلك أكثر من 1,200 مستثمر ممن يديرون أصولًا مشتركة تتجاوز 1.1 تريليون دولار أمريكي، مما يجعله ساحة مثالية لتمويل المستقبل.

وتعزز الدورة العاشرة من (إكسباند نورث ستار) مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للشركات الناشئة والتقنيات المتقدمة، وذلك باستقطابها أكثر من 40 شركة يونيكورن (الشركات التي تتجاوز قيمتها مليار دولار). وتتصدر المشهد ابتكارات تكنولوجية غير مسبوقة تشمل:

القوة الحاسوبية : تعرض شركة (سيريبراس) أكبر حاسوب فائق مخصص للذكاء الاصطناعي في العالم، وذلك بالشراكة مع مجموعة (G42) الإماراتية، مما يدل على القفزة النوعية في القدرات الحاسوبية المتاحة.

: تعرض شركة (سيريبراس) أكبر حاسوب فائق مخصص للذكاء الاصطناعي في العالم، وذلك بالشراكة مع مجموعة (G42) الإماراتية، مما يدل على القفزة النوعية في القدرات الحاسوبية المتاحة. الحوسبة المستدامة : ستكشف شركة (فلويدستاك) عن أول حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي منزوع الكربون في العالم بقدرة تصل إلى جيجاواط واحد، ليضع معيارًا جديدًا للاستدامة في عالم الحوسبة الضخمة.

: ستكشف شركة (فلويدستاك) عن أول حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي منزوع الكربون في العالم بقدرة تصل إلى جيجاواط واحد، ليضع معيارًا جديدًا للاستدامة في عالم الحوسبة الضخمة. التقنيات القابلة للارتداء: تقدم شركة (إكسبانسيو) نماذج أولية لعدسات لاصقة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تمثل نقلة نوعية في مجالات الواقع المعزز والرعاية الصحية.

ويؤكد (إكسباند نورث ستار) بهذا التنوع والعمق، دوره كحاضنة للتحولات التكنولوجية الكبرى، حيث يلتقي رأس المال الجريء بالعبقرية الريادية لتشكيل ملامح الغد.