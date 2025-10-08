جوجل تتيح اشتراك الذكاء الاصطناعي AI Plus في المزيد من الدول العربية

أعلنت شركة جوجل توسيع نطاق اشتراك الذكاء الاصطناعي المنخفض التكلفة Google AI Plus ليشمل 36 دولة جديدة حول العالم، منها أربع دول عربية إضافية، وهي العراق والجزائر والأردن ولبنان.

يُذكر أن ذلك الاشتراك كان متاحًا بالفعل منذ سبتمبر الماضي في مصر والمغرب وتونس واليمن. وبذلك، أصبح اشتراك AI Plus متوفرًا الآن في 8 دول عربية، يزيد عدد سكانها إجمالًا على 300 مليون نسمة، بالإضافة إلى نحو 70 دولة أخرى حول العالم.

ويهدف اشتراك Google AI Plus إلى إتاحة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من جوجل للمستخدمين بأسعار ميسّرة، إذ يبلغ سعره الشهري نحو 4.5 دولارات فقط، مقارنةً باشتراك AI Pro الذي يصل سعره إلى 20 دولارًا شهريًا، واشتراك AI Ultra الموجّه للمحترفين بسعر قدره 250 دولارًا، أو ما يعادل ذلك بالعملات المحلية للدول المختلفة.

ويقدّم الاشتراك مجموعة واسعة من المزايا تشمل تحسينات في إنشاء الصور وتحريرها عبر أداة Gemini Nano، وإمكانات متقدمة لتوليد الفيديو عبر أداة Veo 3، بالإضافة إلى أدوات Flow و Whisk، مع ميزة “البحث العميق Deep Research” المعتمدة على نموذج Gemini 2.5 Pro، إلى جانب التكامل المباشر مع خدمات Gmail و Docs و Sheets، وسعة تخزين سحابية تبلغ 200 جيجابايت يمكن مشاركتها مع أفراد العائلة.

وتقدّم جوجل للمشتركين الجدد تخفيضًا بنسبة قدرها 50% خلال أول 6 أشهر، لتشجيع المزيد من المستخدمين على تجربة الاشتراك الجديد، والتحوّل من الحسابات المجانية إلى الاشتراكات الدورية.

ويأتي توسيع اشتراك Google AI Plus ليشمل مزيدًا من الدول العربية في إطار اهتمام جوجل المتزايد بالمنطقة، وسعيها إلى تمكين المستخدمين من الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ويُتوقّع أن يسهم ذلك في دعم المحتوى الرقمي العربي، ويجعل الخدمة أكثر جاذبية لشرائح واسعة من المستخدمين الذين تقيّدهم حدود الاستخدام المجاني.

ويتزامن ذلك التوسع مع إعلان جوجل أيضًا إتاحة وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode باللغة العربية في محرك بحثها بعد أن كان متاحًا فقط باللغة الإنجليزية.