OpenAI تعقد اتفاقًا تاريخيًا مع AMD لشراء رقاقات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة OpenAI إبرام اتفاقٍ جديد مع شركة AMD، المنافسة الرئيسية لإنفيديا، لاستخدام رقاقاتها في بناء بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي بقدرة إجمالية تصل إلى 6 جيجاواط، في صفقةٍ تُقدّر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات.

وذكرت OpenAI في بيانٍ رسمي أنّ AMD ستعمل بوصفها “شريكًا إستراتيجيًا رئيسيًا في الحوسبة”، للمساهمة في عمليات الإتاحة الواسعة النطاق لتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.

وستعتمد OpenAI على معالجات الرسومات Instinct من AMD، على أن تبدأ أولى مراحل التنفيذ عبر تنفيذ قدرة تعادل جيجاواط واحد من رقاقات Instinct MI450 خلال النصف الثاني من عام 2026.

وقال سام ألتمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ OpenAI، إن “الريادة التي حققتها AMD في مجال الرقاقات العالية الأداء ستساعدنا في تسريع وتيرة التطور وجعل فوائد الذكاء الاصطناعي المتقدم متاحة للجميع في وقتٍ أسرع”.

وبموجب الصفقة، سوف تحصل OpenAI على حق شراء 160 مليون سهم من AMD بسعر رمزي قدره سنت واحد للسهم، على أن تُمنح هذه الأسهم تدريجيًا مع تحقيق مراحل محددة من المشروع، بدءًا من تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة قدرها جيجاواط واحد. وبحال استيفاء كافة الشروط، قد تمتلك OpenAI ما يصل إلى 10% من أسهم AMD.

ويأتي هذا التعاون بعد أسابيع قليلة من إعلان إنفيديا استثمارًا قدره 100 مليار دولار في OpenAI لتطوير مراكز بيانات ذكاء اصطناعي تبلغ فدرتها 10 جيجاواط، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذها أيضًا في النصف الثاني من عام 2026.

وتواصل OpenAI في الوقت نفسه شراكتها مع مايكروسوفت، التي ضخت أكثر من 13 مليار دولار في الشركة مقابل 49% من أرباحها، في حين ضخت إنفيديا استثمارًا قدره 5 مليارات دولار في إنتل بهدف إدماج قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المسرّعة من إنفيديا مع تقنيات المعالجات المركزية من إنتل ومنظومتها القائمة على معمارية x86 في نطاق واحد.

يُذكر أنّ AMD تراهن من خلال هذا التعاون على تعزيز موقعها في سوق الرقاقات المخصّصة للذكاء الاصطناعي الذي يشهد سباقًا محمومًا بين عمالقة التقنية لبناء الجيل القادم من البنية التحتية الذكية عالميًا.