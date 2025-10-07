من الذكاء الاصطناعي إلى الحوسبة الكمّية.. “جيتكس جلوبال 2025” يعود ليرسم ملامح الثورة التقنية المقبلة

في خضم تسارع عالمي غير مسبوق في قدرات الذكاء الاصطناعي، يعود (جيتكس جلوبال 2025)، أكبر معرض عالمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ليؤكد مكانته كمنصة رئيسية ترسم ملامح الغد التقني.

ويُقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي خلال المدة الممتدة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025، وسيكون هذا الحدث بمنزلة نقطة تلاقٍ محورية تجمع بين براعة الذكاء الاصطناعي وأبرز التحديات الإنسانية، مسلطًا الضوء على التطورات المذهلة في التكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي الفيزيائي، والحوسبة الكمّية، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات.

ويستقطب معرض (جيتكس 2025)، أكثر من 6,800 شركة تقنية و 2,000 شركة ناشئة من 180 دولة، ليجمع تحت سقفه نخبة الشركات العالمية، التي تعمل على تطوير وتوسيع أكثر البنى التحتية طموحًا للذكاء الاصطناعي في العالم.

تسارع عالمي لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية:

يأتي معرض (جيتكس جلوبال 2025) هذا العام، في خضم تسارع عالمي غير مسبوق في قدرات الذكاء الاصطناعي، الذي يواصل تفكيك تحديات كبرى كانت تُعدّ مستعصية، إذ أصبح الذكاء الاصطناعي أداة محورية لتحقيق إنجازات ضخمة بدءًا من إيجاد حلول لعلاج الأمراض الوراثية وتحسين كفاءة التنقل في المدن، ووصولًا إلى تعزيز استدامة مراكز البيانات.

ويأتي هذا الزخم مدفوعًا بآفاق اقتصادية ضخمة؛ إذ تُشير تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إلى أن حجم السوق العالمي للذكاء الاصطناعي سيبلغ نحو 4.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2033. وتزيد هذه التوقعات من الضرورة العالمية لتسريع إدماج هذه التقنية الثورية في كافة القطاعات الحيوية، مما يجعل توقيت المعرض مثاليًا لاستشراف المستقبل.

وفي بيانٍ صحفي تلقت (البوابة التقنية) نسخةً منه، أكّد منظمو المعرض أن نسخة هذا العام ستشهد توسعًا غير مسبوق في مجالات الذكاء الاصطناعي التطبيقي والتقنيات التحويلية.

وفي هذا الإطار، أكدت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي – الجهة المنظمة للمعرض – أهمية التلاقي الحالي للتقنيات. وقالت: “نشهد حاليًا تلاقيًا غير مسبوق بين براعة الذكاء الاصطناعي والتحديات الإنسانية الكبرى في قطاعات مستقبلية حاسمة، مثل: مراكز البيانات، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة الكمّية، والروبوتات”.

وأوضحت (تريكسي لوه ميرماند) أن “جيتكس جلوبال 2025” سيعمل على منح زخم جديد لهذه التقنيات التحويلية، مؤكدًا بذلك دوره الثابت كمنصة رائدة تدفع مسيرة التقدم القائم على الابتكار عبر مختلف القطاعات والاقتصادات العالمية.

جيتكس جلوبال 2025.. عمالقة التقنية يجتمعون في منصة واحدة:

تزخر قائمة المشاركين بأسماء كبرى الشركات الرائدة عالميًا، تشمل: علي بابا كلاود، وإيه إم دي (AMD)، وأمازون ويب سيرفيسز (AWS)، ودِل (DELL)، وإي آند (e&)، وجوجل، وإتش بي إي (HPE)، وهواوي، وآي بي إم (IBM)، ومايكروسوفت، وأوراكل، وسيلزفورس (Salesforce)، وسيمنز، وسنوفليك (Snowflake).

كما ستكشف مجموعة من الشركات الرائدة خلال المعرض عن أحدث ابتكاراتها، وأبرزها: سيريبراس سيستمز، وداتا دوغ، وميتسوبيشي، وكوالكوم، وريتال، وسيرفيس ناو، وتاتا إلكترونيكس، وتيليكوم إيطاليا، وتينستورينت.

مراكز البيانات.. مصانع الذكاء الاصطناعي المستقبلية:

تتصدر مراكز البيانات واجهة النقاشات، كونها تُعدّ مصانع الذكاء الاصطناعي المستقبلية، خاصة في ظل التوقعات بأن تتجاوز الاستثمارات العالمية فيها حاجز 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.

لذلك يستضيف معرض (جيتكس جلوبال 2025) روادًا عالميين مثل: شركة (أوليري فينتشرز)، التي تُعدّ من أبرز الشركات العالمية في هذا القطاع، وتعمل حاليًا على بناء أكبر مجمع صناعي لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في العالم في كندا.

وفي تعليقه على المشاركة، قال بول بالاندجيان، الرئيس التنفيذي والشريك العام المشارك في شركة (أوليري فينتشرز): “أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها كمركز عالمي رائد في تطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ولا يوجد مكان آخر يجمع هذه الرؤية القيادية مع الموارد والالتزام اللازم لاستقطاب نخبة عالمية من الخبراء في مختلف القطاعات”.

وعلى الصعيد الإقليمي، يتولى حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة خزنة – وهي أكبر مزود لمراكز البيانات الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإحدى شركات مجموعة G42 – قيادة النقاشات المحورية. وستركز هذه النقاشات في قدرة البنية التحتية والطاقة والسياسات على التوسع بالوتيرة اللازمة لمواكبة النمو المتسارع لما يُعرف باسم (مصانع الذكاء الاصطناعي) حول العالم.

معرض جيتكس كوانتوم (GQX) وتطورات الحوسبة الكَمّية:

في إطار فعاليات جيتكس جلوبال 2025، يشهد معرض جيتكس كوانتوم (GQX) تطورات نوعية، أبرزها كشف شركة آي بي إم (IBM) عن نظامها (كوانتوم 2)، الذي يُعدّ خطوة مفصلية في مسار تطوير أنظمة الحوسبة الكمّية الواسعة النطاق، والمصممة لتكون مقاومة للأخطاء وقادرة على معالجة أعقد التحديات الحاسوبية في عصرنا.

وأكد شكري عيد، نائب الرئيس والمدير العام لشركة (آي بي إم) في الخليج والمشرق العربي وباكستان، أن جيتكس جلوبال يمثل أكثر من مجرد منصة عرض للتقنيات المتقدمة، قائلًا: “يُعدّ جيتكس جلوبال منصة عالمية رائدة، والأهم من ذلك أنه منصة للعمل والتعاون. فهو يجمع بين المنظومات الرئيسة التي تضم صانعي السياسات، وقادة الأعمال، والمبتكرين الذين يدفعون عجلة الذكاء الاصطناعي قدمًا”.

وسيشهد المعرض أيضًا حضورًا قويًا من قادة الحوسبة الكمّية، إذ يشارك البروفيسور مارك طومسون، المؤسس المشارك لشركة (PsiQuantum) – وهي شركة ناشئة يبلغ رأسمالها 6 مليارات دولار – لتقديم رؤيته حول الطريق نحو تحقيق السيادة الكَمّية.

كما تشارك شركة (IONQ)، وهي أول شركة عالمية متخصصة في الحوسبة الكمّية تُدرج أسهمها في بورصة نيويورك، ضمن أبرز العارضين في المعرض، لتؤكد المكانة المتنامية لجيتكس كوانتوم كمنصة تستشرف مستقبل الحوسبة في عصر الذكاء الاصطناعي المتكامل.

مشاركة قياسية من اقتصادات التكنولوجيا الناشئة:

يشهد (جيتكس جلوبال 2025) عامًا استثنائيًا من حيث حجم المشاركة الدولية وتنوعها، إذ يشهد المعرض هذا العام انضمام البرازيل كشريك وطني بمشاركة أكبر وفد تقني لها على الإطلاق، إلى جانب صربيا وباكستان كشركاء رئيسيين.

كما تسجل الدورة الحالية مشاركة أجنحة جديدة من كندا، وتشيلي، والإكوادور، وإسبانيا، وتركيا، وحضورًا واسعًا من أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وبلاد الشام، مما يعزز مكانة جيتكس كمنصة عالمية رائدة تجمع الاقتصادات التقنية الناشئة والمتقدمة تحت سقف واحد.

وفي هذا الصدد، عبَّرت تاتيانا رييرا، الرئيسة التنفيذية للعمليات في (أبكس برازيل)، عن فخرها بالمشاركة قائلة: “نفخر بمشاركتنا في جيتكس جلوبال، وتوسيع نطاق برنامج نجم الشمال من خلال جلب أكثر من 50 شركة ناشئة ومركز ابتكار رائد. إنها فرصة استثنائية لإبراز مكانة البرازيل الريادية في الابتكار، وتقديم حلول تقنية قادرة على مواجهة التحديات العالمية بفاعلية”.

ومن جانبه، قال ماركو تشاديز، رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربية: “في عصر تتسارع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي الشاملة، تعرض الشركات الناشئة الصربية هذا العام حلولًا عملية وذات قيمة مضافة في مجالات متنوعة. وتشمل هذه الحلول قطاعات الرفاهية، والطاقة، وتحليل المشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعكس التنوع والعمق الملحوظ في القدرات التقنية الصربية”.

A capsule from the future has landed. The final countdown has begun.

GITEX GLOBAL 2025 is almost here, are you ready? 🎟 Secure your pass now: https://t.co/Zv6HTQ220U 📅 13–17 Oct 2025

📍 Dubai World Trade Centre

🔗 https://t.co/ULYMf4LSWn#GITEXGLOBAL pic.twitter.com/eqR3OYXO8Q — GITEX GLOBAL (@GITEX_GLOBAL) October 6, 2025