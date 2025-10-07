منصة متكاملة.. ChatGPT يتيح استخدام التطبيقات الخارجية في المحادثات

أعلنت شركة OpenAI إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين العمل على تطبيقات خارجية مباشرةً من داخل ChatGPT، في خطوة تهدف إلى تحويل المساعد الذكي إلى منصة إنتاجية متكاملة يمكنها إنجاز المهام بالتعاون مع خدمات الإنترنت المختلفة.

ووفقًا لعرضٍ مباشر قدمته الشركة، فإن المستخدم يستطيع في أثناء المحادثة “استدعاء” تطبيقات لمساعدته في تنفيذ المهام، في حين يوفر ChatGPT السياق والنصائح. وفي أحد الأمثلة، طلب موظف من OpenAI من تطبيق Canva عبر ChatGPT تصميم ملصق لمشروع تمشية الحيوانات الأليفة، لتظهر عدة تصاميم جاهزة خلال ثوانٍ، ثم تابع بطلب إنشاء عرض تقديمي يعتمد على التصميم نفسه.

وفي مثال آخر، استخدم الموظف تطبيق Zillow لعرض خريطة تفاعلية للمنازل المعروضة للبيع في مدينة محددة، مع إمكانية متابعة الأسئلة ضمن نفس المحادثة.

ومن التطبيقات المتاحة داخل ChatGPT ابتداءً من اليوم Booking.com و Canva و Coursera و Expedia و Figma و Spotify و Zillow، على أن تُضاف تطبيقات أخرى خلال الأسابيع المقبلة مثل DoorDash و OpenTable و Target و Uber. وتأتي هذه الخطوة بعد أن بدأت OpenAI حديثًا بالسماح للمستخدمين بالشراء المباشر عبر ChatGPT، ضمن توجهٍ أوسع لإدماجه في خدمات الويب.

وأعلنت الشركة في بيانها الرسمي إتاحة حزمة تطوير برمجيات (SDK) للمطورين لبدء إنشاء تطبيقاتهم التجريبية اليوم، على أن يتمكنوا لاحقًا هذا العام من تقديم تطبيقاتهم للمراجعة والنشر عبر دليلٍ خاص يتيح للمستخدمين استعراض التطبيقات المتاحة. وأكد الرئيس التنفيذي سام ألتمان أن الشركة ستنشر قريبًا تفاصيل حول خيارات تحقيق الدخل للمطورين من تطبيقاتهم.

وبهذه الخطوة، تضع OpenAI الأساس لمرحلة جديدة يصبح فيها ChatGPT مركزًا تفاعليًا يربط بين الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية اليومية في تجربة واحدة متكاملة.

وتسعى OpenAI من خلال هذه الميزة إلى جعل تجربة ChatGPT أكثر تفاعلية وشمولًا، حتى لا يقتصر دوره على تقديم الإجابات النصية، بل يمتد إلى تنفيذ المهام العملية مثل حجز الرحلات وتصميم المواد الإعلانية وإدارة المشروعات أو حتى التسوق الإلكتروني، ضمن بيئة واحدة دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات.

ويرى محللون أن الخطوة الجديدة تُعد بداية لتأسيس منظومة شبيهة بمتجر التطبيقات، لكن مبنية على واجهات المحادثات الذكية. ومن شأن ذلك أن يمنح OpenAI موقعًا متقدمًا في سباق منصات الذكاء الاصطناعي التفاعلية، خاصة مع توقع دخول منافسين مثل جوجل وميتا وأنثروبيك إلى مجال إدماج التطبيقات في المساعدات الذكية.

وتوفر واجهة التطوير الجديدة فرصة للمطورين والشركات الناشئة لبناء تطبيقات تتكامل مع ChatGPT وتستفيد من قاعدة مستخدميه الواسعة. وبذلك، يمكن للشركات تحويل خدماتها إلى تجارب حوارية تفاعلية تُنفّذ من خلال الذكاء الاصطناعي بدلًا من الواجهات التقليدية.