خواتم التميز.. إنستاجرام تطلق برنامجًا لتكريم صناع المحتوى القصير في المنصة

أعلنت منصة إنستاجرام إطلاق جوائز جديدة تحت اسم “الخواتم Rings” تُمنح لـ 25 من صُنّاع المحتوى الأكثر تميزًا، وتشمل خاتمًا ذهبيًا حقيقيًا وشارة رقمية تُضاف إلى الملف الشخصي للفائز دون أي جوائز مالية إضافية.

وتشبه الفكرة من ناحية المبدأ جوائز الأوسكار، ولكنها مخصصة للمحتوى القصير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضم لجنة التحكيم شخصيات بارزة في مجالات متعددة، منهم رئيس إنستاجرام آدم موسيري، والمخرج سبايك لي، والمصمم مارك جاكوبس، وصانع المحتوى التقني الشهير ماركيس براونلي (MKBHD).

وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ أوقفت فيه شركة ميتا، مالكة إنستاجرام، برامج المكافآت المالية لصُنّاع المحتوى مثل “Reels Play”، في ظل تباطؤ واضح في صفقات الرعاية الإعلانية في المنصة.

وسوف يتمكن الفائزون من تخصيص لون خلفية ملفهم الشخصي، وتغيير شكل زر الإعجاب، وهي مزايا حصرية لم تُطرح سابقًا لعامة المستخدمين.

وكانت ميتا قد أنهت برنامج “Reels Play” عام 2023، وهو ما أثّر في دخل العديد من صُنّاع المحتوى الذين عدّوا المكافآت المالية مصدر دعم أساسي.

ومن جانبه، أشار موسيري في يونيو 2024 إلى أن الشركة تدرس آليات جديدة لتعويض صُنّاع المحتوى، لكن المنصة لم تعلن بعدُ أي برنامج مالي بديل.

وفي المقابل، تستمر يوتيوب وتيك توك بتقديم برامج لتقاسم الأرباح مع المبدعين، إذ أعلنت يوتيوب أنها دفعت أكثر من 100 مليار دولار لصُنّاع المحتوى خلال السنوات الأربعة الماضية.

ويأتي إطلاق جوائز “Rings” وسط تراجع بنسبة قدرها 52% في صفقات الرعاية خلال عام 2024، مما يجعل هذه المبادرة أقرب إلى رمز معنوي للاعتراف بالإبداع أكثر من كونها دعمًا ماديًا مباشرًا.

ومن المقرر أن تختار اللجنة الفائزين من آلاف المرشحين وفقًا لمعايير تركز على الإبداع والجرأة في التواصل مع الجمهور، وليس عدد المتابعين، ولا تتضمن الجوائز فئات محددة كما هو الحال في الجوائز التقليدية، إذ تُمنح بناءً على التميز في مجالات متنوعة مثل الفنون والموضة والموسيقى وصناعة المحتوى الرقمي، وسوف يُكشف عن الفائزين منتصف شهر أكتوبر الجاري.