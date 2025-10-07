أسترازينيكا تُبرم صفقة كُبرى لتطوير الأدوية بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية توقيع اتفاقية بقيمة قدرها 555 مليون دولار مع شركة Algen Biotechnologies الأمريكية الناشئة المتخصصة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التكنولوجيا الحيوية، وذلك في أحدث خطوة من شركات الأدوية الكبرى لتعزيز قدراتها البحثية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي.

وبموجب الاتفاق، تحصل أسترازينيكا على حقوق حصرية لتطوير العلاجات المستندة إلى تقنية تحرير الجينات “كريسبر Crispr” وتسويقها، وهي التقنية التي ابتكرتها العالمة جينيفر دودنا الفائزة بجائزة نوبل في الكيمياء عام 2020، وهي تعمل حاليًا مستشارة علمية لدى Algen.

وقالت الشركة الأمريكية إن قيمة الصفقة البالغة 555 مليون دولار ستُدفع وفق مراحل محددة مرتبطة بتحقيق إنجازات تنظيمية وتجارية، مؤكدة أن أسترازينيكا لن تمتلك حصة ملكية في الشركة.

وكانت Algen قد جمعت سابقًا 11 مليون دولار من جولات تمويل، واستفادت من منحة قيمتها 350 ألف دولار من المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة عام 2021 لأبحاث السرطان.

وتستهدف الشراكة الجديدة توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنية كريسبر معًا لتسريع اكتشاف علاجات لأمراض الجهاز المناعي.

وقال المؤسس المشارك لـ Algen، تشون هاو هوانغ، إن الشركة “لا تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات فقط، بل لابتكار حلول علاجية جديدة بالاعتماد على الدمج بين الذكاء الاصطناعي وكريسبر”.

ومن جانبه، أوضح جيم ويذيرال، كبير علماء البيانات في أسترازينيكا، أن الشركة تتعامل بحذر مع موجة الحماس المحيطة بالذكاء الاصطناعي، قائلًا: “إننا في حقبة تشهد كثيرًا من الضجة، لكننا نحاول استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة علمية واقعية لدعم باحثينا”.

ومع الاهتمام المتزايد من شركات الأدوية الكبرى بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليل تكاليف التطوير وتسريع التجارب، يظل عدد الأدوية المكتشفة عبر الذكاء الاصطناعي التي وصلت إلى مراحل التجارب السريرية المتقدمة محدودًا، ولم يُعتمد أي منها حتى الآن.

وتأتي هذه الخطوة بعد شراكات سابقة في القطاع، إذ تعاونت روش مع إنفيديا عام 2023 في أبحاث تطوير الأدوية، في حين بدأت أسترازينيكا عام 2019 تعاونًا مع شركة BenevolentAI البريطانية لأبحاث أمراض الرئة والكلى، مع أن تلك الشركة واجهت تراجعًا حادًا في قيمتها السوقية قبل خروجها من البورصة في مارس الماضي.

ويرى محللون أن نجاح الذكاء الاصطناعي في تطوير الأدوية يتطلب من الشركات تحسين معايير تقييم أدائه مقارنةً بالطرق التقليدية، في ظل حقيقة أن نحو 90% من الأدوية المُرشحة تفشل عند دخول التجارب السريرية.