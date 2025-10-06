تُعدّ سماعات AirPods Pro من آبل واحدة من أكثر السماعات اللاسلكية مبيعًا حول العالم، فمنذ الجيلين الأول والثاني، نجحت آبل في تقديم تجربة صوتية تجمع بين إلغاء الضوضاء الفعّال، والجودة العالية للمكالمات، والصوت المتوازن. وفي الإصدار الجديد AirPods Pro 3 أجرت الشركة تحسينات متعددة تشمل: زيادة عمر البطارية، وتعزيز كفاءة خاصية إلغاء الضوضاء، وإضافة مزايا جديدة مبتكرة مثل: قياس معدل ضربات القلب والترجمة الفورية.

وفيما يلي، سنقدم مراجعة شاملة لسماعات AirPods Pro 3 الجديدة من آبل:

التصميم

تأتي AirPods Pro 3 في هيكل أصغر قليلًا وأكثر راحة مقارنةً بالجيل السابق، وقد حسّنت آبل شكلها لتناسب مختلف أشكال الأذن، وتأتي السماعات مع أربع سدادات للأذن بأحجام تتراوح من XXS إلى L، وتتميز ببطانة إسفنجية تمنح عزلًا صوتيًا أفضل من السيليكون المستخدم سابقًا.

وأما التصميم الخارجي، فهو مطابق تقريبًا للجيل السابق مع تغييرات طفيفة في الانحناءات والحجم، وزيادة قليلة جدًا في الوزن. وأما السيقان فما تزال تضم عناصر خاصة للتحكم باللمس والضغط، بالإضافة إلى مستشعرات لقياس معدل ضربات القلب، ومستشعرات الارتداء، والميكروفونات، مع أطراف معدنية موجهة نحو الفم لتحسين نقاء الصوت.

تتميز سماعات AirPods Pro 3 بالمتانة العالية وتدعم معيار IP57 لمقاومة العرق والماء بدلًا من IP54 في الطراز السابق؛ مما يجعلها قادرة على تحمل التعرض للعرق عند ممارسة التمارين المكثفة، لكنها غير مناسبة للاستخدام في أثناء السباحة.

المزايا الجديدة

تأتي AirPods Pro 3 مع المزايا الأساسية التي تدعمها سماعات AirPods Pro 2 بالإضافة إلى مزايا جديدة ومتقدمة، مثل: الترجمة الفورية وقياس معدل ضربات القلب.

يمكن تفعيل مزية الترجمة الفورية بالضغط على ساقي كلتا السماعتين معًا، مما يؤدي إلى فتح تطبيق الترجمة في نظام iOS في هاتف آيفون المتصل بالسماعة والذي يدعم Apple Intelligence. بعد ذلك تستمع سيري إلى المُتحدث وتعرض الترجمة الفورية بواحدة من اللغات التالية: الإنجليزية، أو الإسبانية، أو الألمانية، أو الفرنسية، أو البرتغالية. وتظهر الترجمة مكتوبة على شاشة هاتف آيفون، ومسموعة عبر سماعات AirPods Pro 3.

تُسهل هذه المزية التواصل في بيئات العمل التي تتطلب التحدث مع أشخاص يتحدثون لغات مختلفة أو عند السفر. ولتوسيع نطاق استخدام هذه المزية، أكدت آبل أنها ستضيف لغات جديدة قريبًا تشمل: الصينية، واليابانية، والكورية، والإيطالية.

وفيما يتعلق بقياس معدل ضربات القلب، تأتي AirPods Pro 3 مع مستشعر جديد مدمج لقياس معدل ضربات القلب، وهو مستشعر ضوئي يُصدر أشعة تحت الحمراء غير مرئية بمعدل يبلغ 256 مرة في الثانية لقياس تدفق الدم.

وتتوافق هذه المزية مع عدد من تطبيقات اللياقة البدنية، منها: Apple Fitness و Fitness Plus، ويمكنها العمل بالتزامن مع مزية مراقبة معدل ضربات القلب في ساعة آبل للحصول على قياس أكثر دقة. كما يمكنك استخدام إحدى السماعتين فقط لمراقبة معدل ضربات القلب.

الأمر السلبي الوحيد في استخدام مزية مراقبة معدل ضربات القلب في سماعة AirPods Pro 3 هو أنك تحتاج إلى فتح تطبيق اللياقة لعرض معدل ضربات القلب. على سبيل المثال: عليك فتح تطبيق Apple Fitness، والبدء بممارسة نشاط رياضي مثل المشي أو الجري أو ركوب الدراجة ليظهر بعد ذلك معدل ضربات القلب. وأما عند استخدام ساعة Apple Watch؛ فيظهر معدل ضربات القلب فور ارتداء الساعة؛ مما يسهل تتبّعه سواء كنت تمارس الرياضة أم لا.

من ناحية أخرى، يؤثر استخدام مزية مراقبة معدل ضربات القلب في عمر بطارية AirPods Pro 3؛ إذ ينخفض من 8 ساعات (مع تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء) إلى نحو 6 ساعات ونصف.

الأداء الصوتي

تقدّم AirPods Pro 3 صوتًا نقيًا وعالي الجودة والوضوح، وذلك بفضل النظام الصوتي المتعدد المنافذ الذي يتحكم بدقة في تدفق الصوت إلى الأذن. ومقارنةً بالطراز السابق، ستلاحظ أن المقاطع الصوتية الصاخبة تكون أكثر وضوحًا في الجيل الجديد، وخالية من التشويش.

وأهم ما يميز هذه السماعات قدرتها العالية على إلغاء الضوضاء، إذ تُعد AirPods Pro 3 الأفضل عالميًا في إلغاء الضوضاء النشطة بفضل الميكروفونات المنخفضة الضجيج، وتقنيات معالجة الصوت الحسابية المتقدمة، ورؤوس السماعات المصنوعة من الإسفنج المطاطي لعزل الضوضاء السلبية.

ومقارنة بالأجيال السابقة، يمكن لخاصية إلغاء الضوضاء التي تدعمها السماعات الجديدة إلغاء كمية ضوضاء تصل إلى ضعف الكمية التي يمكن لسماعات AirPods Pro 2 إلغاءها، وأربعة أضعاف الكمية التي يمكن لسماعات AirPods Pro إلغاءها.

وعند استخدام السماعات الجديدة والبدء بالتحدث إلى شخص ما، تكتشف مزية إدراك المحادثة محادثاتك مع الشخص القريب منك وتخفض تلقائيًا صوت ما تستمع إليه، ثم تعيده كما كان عندما تنتهي المحادثة.

جودة الصوت في المكالمات

تميّزت سماعات AirPods منذ الجيل الأول في جودة الصوت العالية في المكالمات الصوتية مقارنة بمعظم سماعات الأذن اللاسلكية الأخرى. وأكثر ما قد يلفت انتباهك خلال استخدام سماعات AirPods Pro 3 في أثناء إجراء مكالمة صوتية هو مدى قدرتها على عزل الضوضاء في الخلفية. فإذا أجريت مكالمات في شوارع مليئة بالضوضاء، لن يسمع الطرف الآخر أي من الأصوات المزعجة حولك. كما أن النظام الصوتي الجديد يساعد في سماع صوت الطرف الآخر بوضوح في أثناء المكالمات.

عمر البطارية

تمتاز سماعات AirPods Pro 3 بالعمر الطويل للبطارية؛ إذ تستمر بالعمل حتى 8 ساعات مع تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء، أي أطول بساعتين من الجيل السابق.

السعر

تُباع سماعات AirPods Pro 3 بسعر يبلغ 949 درهمًا إماراتيًا، وتتوفر باللون الأبيض فقط.

هل تستحق الشراء؟

إذا كنت من مستخدمي هواتف آيفون وتبحث عن أفضل تجربة صوتية، فإن AirPods Pro 3 هي الخيار المناسب لك. فهي تجمع بين جودة الصوت الفائقة، وعزل الضوضاء المحسّن، والمزايا الذكية، والتصميم المريح.

