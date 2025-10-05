تطبيق Sora من OpenAI.. عصر جديد من التزييف العميق في شبكات التواصل الاجتماعي

يشكّل إطلاق تطبيق Sora من شركة OpenAI خطوة جديدة وجريئة في عالم التواصل الاجتماعي؛ إذ يُتيح هذا التطبيق للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو مولَّدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي عبر نموذج Sora 2 الجديد باستخدام مطالبة نصية بسيطة، ومشاركتها بسهولة مع الآخرين.

ومع أن شركة OpenAI تؤكد أن الهدف من التطبيق هو تعزيز التواصل الاجتماعي والاستفادة من قدرة الذكاء الاصطناعي على توليد مقاطع فيديو احترافية، فقد أثار هذا التطبيق مخاوف من انتشار ما يُعرف بالتزييف العميق (Deepfake) على نطاق واسع، بسبب الجودة العالية والواقعية التي تتميز بها مقاطع الفيديو التي يُنتجها، وإتاحته مجانًا للجميع.

إليك المزيد من التفاصيل عن تطبيق Sora الجديد من شركة OpenAI:

ما تطبيق Sora؟

Sora هو تطبيق جديد أطلقته شركة OpenAI قبل أسبوع تقريبًا، وقد صُمم ليعمل بطريقة مشابهة لتطبيقات التواصل الاجتماعي المخصصة لنشر مقاطع الفيديو القصيرة مثل (تيك توك) TikTok؛ إذ يوفر واجهة استخدام مألوفة تتيح تصفح مقاطع الفيديو في صفحة رئيسية (For You) تُعرض فيها المقاطع وفق خوارزمية توصية مخصصة، بالإضافة إلى إمكانية الإعجاب والتعليق والمشاركة وإنشاء المحتوى الخاص. كما يتضمن التطبيق مزية فريدة تتيح تصفية المقاطع حسب الحالة المزاجية.

أبرز مزايا التطبيق وأكثرها إثارة للجدل هي مزية Cameos، التي تمكّن المستخدمين من إنشاء مقاطع فيديو باستخدام صور أشخاص آخرين ووضعهم في مشاهد مختلفة تبدو حقيقية. ويستطيع كل مستخدم عند إنشاء حسابه إضافة صورته الشخصية والسماح للآخرين باستخدامها في مقاطع الفيديو. هذه المزية تمثل تطورًا تقنيًا لافتًا، لكنها في الوقت ذاته تثير تساؤلات عن حدود الخصوصية وأخلاقيات الاستخدام.

تتميّز مقاطع الفيديو المنتجة عبر نموذج Sora 2 الجديد بواقعية عالية، تجعل من الصعب التمييز بينها وبين المقاطع الحقيقية التي يصنعها البشر. وتُظهر التحسينات في النموذج قدرة كبيرة على معالجة النصوص المعقدة وفهم التعليمات التفصيلية، بالإضافةً إلى الجودة المُحسنة في طريقة الحوار ونطق الكلمات تجعل مقاطع الفيديو تبدو واقعية ولا تظهر فيها الكثير من الأخطاء الملحوظة.

تستغرق عملية توليد مقاطع الفيديو في التطبيق عادة بين دقيقتين وخمس دقائق، وستلاحظ أن مقاطع الفيديو التي يُنتجها Sora تحمل علامة مائية تظهر فيها أيقونة التطبيق للإشارة إلى أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، لكن سهولة إنتاجها ومظهرها الواقعي يجعلان من المحتمل إساءة استخدامها في التضليل أو إنشاء محتوى خادع.

يتضمن التطبيق نظام رقابة يمنع استخدام صور المشاهير دون إذن، ومع ذلك، من المُتوقع أن يستطيع بعض المستخدمين التحايل على النظام وإنتاج مقاطع تتضمن شخصيات عامة في مواقف مختلفة. وهذا يعزز المخاوف المتزايدة من استخدام التطبيق في إنشاء محتوى مضلل يصعب تمييزه عن الواقع.

وقد سمح ألتمان باستخدام صورته في Sora؛ مما أدى إلى انتشار عدة مقاطع ساخرة، يظهر فيها ألتمان مع شخصيات كرتونية مثل بيكاتشو.

كيف يمكن الوصول إلى تطبيق Sora؟

أطلقت OpenAI تطبيق Sora لمستخدمي هواتف آيفون في أمريكا وكندا، ويمكنهم تحميله من متجر آب ستور مجانًا، لكن القدرة على إنشاء حساب واستخدام التطبيق تظل مرتبطة بتلقي دعوة خاصة للتجربة في الوقت الحالي، وتخطط OpenAI لإتاحة التطبيق لاحقًا لأجهزة أندرويد، وستوفر الشركة أيضًا نموذج Sora 2 عبر موقعها الإلكتروني Sora.com.

الخاتمة

يمثل Sora نموذجًا واضحًا للتحول الذي يشهده العالم الرقمي في الوقت الحالي؛ إذ تتقاطع الابتكارات التقنية مع تحديات الثقة والمصداقية. ومع أن أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي توفر فرصًا جديدة للإبداع، فإن تطبيقات مثل Sora تفتح أيضًا الباب أمام أسئلة معقدة عن أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، وكيفية زيادة الوعي في عصر يصعب فيه تمييز المحتوى الاصطناعي عن الحقيقي.