بوابة “فضاء المعرفة”.. منصة عربية رقمية لتبسيط علوم الفضاء وبناء جيل المستقبل

في خطوة إستراتيجية جديدة تؤكد التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز مكانتها كقوة رائدة في قطاع الفضاء العالمي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 القائمة على الابتكار وتمكين الإنسان، أطلقت وكالة الفضاء السعودية بوابة (فضاء المعرفة) الرقمية، لتكون منصة معرفية متكاملة تهدف إلى نشر الوعي بعلوم الفضاء وتوسيع دائرة المعرفة لدى جميع فئات المجتمع.

لقد انطلقت هذه المنصة، تحت شعار “اكتشف آفاق الكون”، ولا تمثل مجرد موقع إلكتروني جديد، بل هي جسر معرفي يهدف إلى تبسيط علوم الفضاء، وتوسيع الوعي العلمي، وبناء جيل ملهم ومبدع قادر على استثمار الطاقات الوطنية في المجالات التقنية والعلمية المتقدمة.

ويأتي هذا الإطلاق في توقيت حيوي، بالتزامن مع فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2025، الذي تنظمه الأمم المتحدة، ليُسلط الضوء على الدور المحوري لعلوم الفضاء في دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

تحت شعار “العيش في الفضاء” تحتفل #وكالة_الفضاء_السعودية بـ #أسبوع_الفضاء_العالمي 2025، الذي يسلط الضوء على دور الفضاء في خدمة الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، ويجسد دور المملكة في دعم الابتكار واستكشاف آفاق المستقبل.https://t.co/tPjvFnXJEf#WorldSpaceWeek pic.twitter.com/D3ZnqbmJZa — وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) October 4, 2025

تفاصيل المبادرة وأهدافها:

أطلقت وكالة الفضاء السعودية، البوابة عبر موقعها الرسمي، لتكون استكمالًا لجهود الوكالة الرامية إلى نشر الوعي وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع السعودي. وتُعدّ هذه المبادرة النوعية جزءًا لا يتجزأ من مساعي المملكة لترسيخ مكانتها الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو بناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار.

وتُركز بوابة (فضاء المعرفة) في تبسيط مفاهيم الفضاء المعقدة، وتقديمها في قالب شيق ومناسب لجميع الفئات العمرية.

الهيكل المعرفي لبوابة (فضاء المعرفة):

صُممت بوابة (فضاء المعرفة) لتكون منصة متخصصة وغنية بالمحتوى، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة لضمان تقديم مصدر معرفي شامل ومتكامل:

1- مصادر توعوية:

يتضمن هذا القسم مكتبة متكاملة من المواد القابلة للتصفح والتحميل، تشمل مجموعة واسعة من المطبوعات، والصور، والتصاميم، والعروض التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر محتوى تفاعلي مثل: المسابقات والملصقات والأنشطة التعليمية المبسطة المصممة لإشراك المستخدمين وتعزيز تعلمهم.

2- موسوعة الفضاء:

تقدم الموسوعة مجموعة من المقالات البسيطة والشاملة، التي تغطي موضوعات علمية متنوعة ومهمة، مثل: كروية الأرض، وكوكب المريخ، وظاهرة الحطام الفضائي. وتهدف هذه المقالات إلى توسيع آفاق المعرفة العلمية للقراء من مختلف المستويات.

3- مرئيات تثقيفية:

يحتوي هذا الجزء على محتوى مرئي مميز يضم فيديوهات توعوية تسهم بفاعلية في تبسيط المفاهيم العلمية وإيصالها بطريقة مشوقة ومحفزة لجميع أفراد المجتمع، مما يضمن وصول المعلومة بأعلى درجات الوضوح والجاذبية.

ومن ثم؛ يؤكد إطلاق بوابة (فضاء المعرفة) التزام وكالة الفضاء السعودية ببناء مجتمع علمي حيوي قادر على مواكبة التطورات العالمية، كما يرسخ حرصها على تمهيد الطريق أمام الجيل القادم ليصبحوا قادة في مجالات العلوم والتقنية.

ويمكن للمهتمين بعلوم الفضاء والراغبين في استكشاف آفاق الكون زيارة البوابة والاستفادة من محتواها الغني والمبسط عبر هذا الرابط.

أسبوع الفضاء العالمي 2025:

ينعقد أسبوع الفضاء العالمي، الذي أقرته الأمم المتحدة سنويًا خلال المدة الممتدة من 4 إلى 10 أكتوبر، كأكبر حدث توعوي عالمي يخصص للاحتفاء بالعلم والتقنية والفضاء ودورها في خدمة الإنسان وتحسين حياته.

وقد اُختيرت هذه التواريخ لتخليد حدثين مهمين في تاريخ الفضاء، وهما:

4 أكتوبر 1957 : إطلاق (سبوتنيك 1) أول قمر صناعي من صنع الإنسان، مما مهّد الطريق أمام استكشاف الفضاء.

إطلاق (سبوتنيك 1) أول قمر صناعي من صنع الإنسان، مما مهّد الطريق أمام استكشاف الفضاء. 10 أكتوبر 1967: توقيع معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية، بما يشمل: القمر والأجرام السماوية الأخرى.

ويُحدد كل عام، شعار أو موضوع جديد يركز في جانب معين في مجال الفضاء، وقد أُختير موضوع (العيش في الفضاء) شعارًا لأسبوع الفضاء العالمي هذا العام، ويستكشف هذا الموضوع رحلة البشرية نحو جعل الفضاء موطنًا، مع التركيز على التقنيات المبتكرة والتحديات والجهود التعاونية التي تجعل هذه الرؤية ممكنة.