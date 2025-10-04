مراجعة شاملة لهاتف iPhone Air الجديد.. أنحف آيفون على الإطلاق

أطلقت آبل هذا العام أول هاتف آيفون في سلسلة Air الجديدة كُليًا وهو iPhone Air، وبعد تجربتين غير موفقتين مع طرز mini و Plus التي ظهرت في الأعوام السابقة، هناك سؤال قد يخطر في بال الكثيرين، وهو: هل ستستمر آبل بإطلاق طرز جديدة من سلسلة Air أم أنها ستتوقف بعد بضعة أعوام كما حدث مع طرز mini و Plus؟

يأتي الهاتف الجديد في موضع طراز Plus نفسه بين النسخة العادية والنسخ الاحترافية Pro، لكنه ليس خليفة لطراز Plus. فهو أقرب في مواصفاته إلى النسخ الاحترافية؛ إذ يضم شاشة تدعم تقنية ProMotion، ويعمل بمعالج A19 Pro، ويُباع بسعر أعلى بمقدار يبلغ 100 دولار مقارنة بطراز Plus الذي صدر العام الماضي. كما يأتي مع إطار مصنوع من التيتانيوم وتصميم جديد فائق النحافة يمنحه تفوقًا في بعض الجوانب على طرز برو التي أطلقت هذا العام؛ إذ يبلغ سمكه 5.6 ملم فقط، وهو أنحف آيفون على الإطلاق.

إليك مراجعة شاملة لهاتف iPhone Air الجديد لتتعرف مواصفاته وأبرز مزاياه:

التصميم

يأتي هاتف iPhone Air الجديد من آبل داخل علبة فائقة النحافة، وهي أرفع من جميع علب هواتف سلسلة 17، والصورة الظاهرة على الغلاف مختلفة عن الصور التي تظهر عادة على هواتف آيفون، فهي تعرض جانب الهاتف بدلًا من الجهة الخلفية.

وأما محتويات العلبة، فهي مقتصرة على الهاتف وكابل شحن من نوع USB-C، دون أي إضافات أخرى مثل الدبوس الخاص بفتح علبة الشريحة، نظرًا إلى غياب المنفذ الخاص بشريحة SIM الفعلية؛ إذ لا يدعم هذا الهاتف سوى الشريحة الإلكترونية eSIM.

وفيما يتعلق بالتصميم، يأتي هاتف iPhone Air في هيكل فائق النحافة وخفيف الوزن بنحو لافت، وستشعر باختلافه الكُلي عن هواتف آيفون الأخرى عند الإمساك به، إذ ستلاحظ أنه رقيق ولا يسبب أي تعب عند الإمساك به لمدة طويلة، كما أن حافاته المنحنية تمنحه أناقة إضافية وتعزز الشعور بالراحة عند استخدامه.

يأتي هذا الهاتف بسُمك يبلغ 5.6 ملم ويزن 165 جرامًا، ولتحقيق هذا المستوى من النحافة دون التضحية بالمتانة، استعانت آبل بإطار مصنوع من التيتانيوم المعاد تدويره، مع إضافة طبقة زجاجية لحماية الجهة الخلفية من نوع Ceramic Shield، وأخرى أمامية من نوع Ceramic Shield Gen 2.

يتضمن هذا الهاتف خمسة أزرار مادية موزعة على جانبيه؛ إذ يتضمن الجانب الأيمن زر التشغيل، وزر التحكم في الكاميرا، وأما الجانب الأيسر فيتضمن أزرار التحكم في مستوى الصوت، وزر Action القابل للتخصيص.

بنحو عام، تصميم الهاتف يجمع بين الجاذبية والعملية، وهو أقل فخامة من طرز برو، ويُعد خيارًا مناسبًا لعشاق الهواتف الفائقة النحافة والخفة.

الشاشة

يضم هاتف iPhone Air شاشة Super Retina XDR يبلغ مقاسها 6.5 بوصات، وتمتاز بمواصفات مطابقة لشاشات طرز 17 برو؛ إذ تدعم تقنية ProMotion؛ مما يوفر معدل تحديث يتغير حسب المحتوى المعروض على الشاشة، ويصل إلى 120 هرتزًا. وتمتاز بسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع، وتباين مُحسن للاستخدام المثالي في البيئات الخارجية والعالية السطوع، وتأتي الشاشة مغطاة بطبقة جديدة مانعة للانعكاس تجعل الرؤية واضحة في مختلف ظروف الإضاءة.

المعالج والأداء

يعمل iPhone Air بمعالج A19 Pro الجديد من آبل، وهو معالج سداسي النوى ومُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر ويتفوق بنحو ملحوظ على معالج A19 في هاتف iPhone 17 الأساسي، لكنه ليس بقوة معالج A19 Pro الخاص بهواتف iPhone 17 Pro و 17 Pro Max.

يكمن الفرق الأساسي بين إصدار A19 Pro المتوفر في هاتف iPhone Air والإصدار الخاص بالطرز الاحترافية من سلسلة آيفون 17 في عدد الأنوية الخاصة بوحدة معالجة الرسومات؛ إذ يضم كلا الإصدارين من معالج A19 Pro وحدة معالجة مركزية سداسية النوى، وأما وحدة معالجة الرسومات فهي سداسية النوى في طرز 17 برو، وخماسية النوى في iPhone Air.

ومع ذلك تمتاز وحدة معالجة الرسومات في هاتف iPhone Air بقدرات أعلى بثلاثة أضعاف مقارنةً بالإصدار السابق؛ مما يسمح بتشغيل الألعاب الثقيلة ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بسلاسة.

ويأتي الهاتف مزودًا بشريحة N1 من تصميم آبل، لدعم الاتصال عبر شبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 6، وتقنية Thread، كما تُحسن هذه الشريحة أداء نقطة الاتصال الشخصية (HotSpot)، والإرسال السريع عبر AirDrop.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجهاز على مودم C1X الجديد من آبل، الذي يُعد أسرع بمرتين من مودم C1 السابق، ويوفر سرعات أعلى من المودم المتوفر في هواتف iPhone 16 Pro مع استهلاك أقل للطاقة بنسبة 30%.

وفيما يتعلق بسعة ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين، يأتي iPhone Air مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وهي مطابقة لما هو موجود في طرز Pro، كما يأتي مع سعة تخزين تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى تيرابايت واحد.

بنحو عام، يمتاز هاتف iPhone Air بأداء سريع وسلس وفائق القوة يجعله مثاليًا للمهام الثقيلة، مثل: تحرير مقاطع الفيديو، وتعدد المهام، واللعب بألعاب الفيديو الكثيفة، كما أنه مثالي لبث المحتوى المرئي، وتصفح التطبيقات والويب.

نظام التشغيل ومزايا الذكاء الاصطناعي

يعمل iPhone Air بنظام iOS 26 الذي يقدم تجربة استخدام أكثر تطورًا مقارنةً بالإصدارات السابقة بفضل تصميمه العصري ودمج نظام Apple Intelligence، كما يأتي مع تحسينات متعددة في التطبيقات اليومية التي يعتمد عليها المستخدمون.

يضيف تصميم الزجاج السائل (Liquid Glass) الجديد في iOS 26 تأثيرات شفافة إلى الأزرار وأيقونات التطبيقات، ويوفر نظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence للمستخدمين مجموعة من المزايا الذكية المتقدمة، مثل: الترجمة الفورية للنصوص والرسائل الصوتية، مما يسهّل التواصل بلغات متعددة عبر تطبيقات الرسائل والهاتف وFaceTime.

بالإضافة إلى ذلك، يضيف النظام تحسينات جديدة إلى معظم التطبيقات الأساسية، وتطبيق جديد كُليًا هو تطبيق الألعاب (Apple Games).

الكاميرا

يأتي هاتف iPhone Air بنظام تصوير يبدو بسيطًا لكنه يقدم أداءً احترافيًا متطورًا؛ إذ يضم الهاتف كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 48 ميجابكسل من نوع Fusion، تتمتع بأداء يعادل أربع عدسات احترافية، وتدعم أطوال بؤرية متعددة تتراوح بين 28 ملم و35 ملم. وتعتمد هذه العدسة على مستشعر رباعي البكسلات كبير الحجم وتقنية التثبيت البصري (OIS)، مما يتيح التقاط صور غنية بالتفاصيل حتى في الإضاءة الخافتة. كما تدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 2x، وبفضل محرك Photonic Engine المحسَّن، تظهر الصور المقربة بألوانها الطبيعية مع تفاصيل عالية الدقة.

وعند التصوير في النهار، تُقدّم الكاميرا الخلفية صورًا عالية الجودة والوضوح مع تباين متوازن، ومعالجة لونية واقعية تجعل الألوان تظهر بدرجاتها طبيعية. وتبدو الصور الشخصية طبيعية في مختلف ظروف الإضاءة، مع ظهور ألوان البشرة دون تعديلات مفرطة، ويضيف وضع Portrait تأثير عزل (بوكيه) احترافي يشبه ما تنتجه الكاميرات الاحترافية دون أي فقدان في جودة الصورة. وفي ظروف الإضاءة المنخفضة، تظهر جميع التفاصيل واضحة دون تشويش.

وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 18 ميجابكسل مع دعم خاصية Center Stage التي تتبع المستخدم في أثناء الحركة وتحافظ على ظهوره داخل الإطار، وتستخدم مستشعرًا مربع الشكل يلتقط صورًا واسعة في الوضعين الأفقي والرأسي.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، يمكن لكاميرات الهاتف تصوير مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K، بالإضافة إلى دعم وضع التصوير المزدوج (Dual Capture) الذي يسمح بتصوير مقاطع الفيديو بالكاميرتين الأمامية والخلفية في الوقت نفسه، لتوفير تجربة مثالية لمنشئي المحتوى الذين يرغبون في تسجيل ردود فعلهم في أثناء عرض المشهد أو ما يحدث خلف الكواليس.

عمر البطارية والشحن

يحتوي هاتف iPhone Air على بطارية تبلغ سعتها 3149 ميلي أمبير في الساعة، ويمكن للهاتف أن يستمر بالعمل لثماني ساعات ونصف من اللعب، وعشر ساعات ونصف من تصفح الويب، وقرابة 20 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو، ويصل معدل الاستخدام النشط (Active Use Score) إلى 12 ساعة و 44 دقيقة.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، يمكن شحن iPhone Air سلكيًا أو لاسلكيًا حتى نسبة تبلغ 50% خلال نصف ساعة، ويدعم الهاتف أيضًا الشحن السلكي العكسي؛ مما يسمح باستخدامه لشحن أجهزة أخرى، مثل: سماعات AirPods اللاسلكية.

السعر

يُباع هاتف iPhone Air الجديد بسعر يبدأ من 4299 درهمًا إماراتيًا، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود الفلكي (Space Black)، والأبيض (Cloud White)، والذهبي (Light Gold)، والأزرق السماوي (Sky Blue).

المواصفات الكاملة لهاتف iPhone Air الجديد من آبل:

iPhone Air المعالج معالج Apple A19 Pro السداسي النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.5 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية أحادية العدسات بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 18 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود الفلكي، والأبيض، والذهبي، والأزرق السماوي. نظام التشغيل iOS 26. الوزن 165 جرامًا. السعر يبدأ من 4299 درهمًا إماراتيًا.