Perplexity تتيح متصفحها الذكي Comet مجانًا لكافة المستخدمين

أعلنت شركة Perplexity إتاحة متصفحها المدعوم بالذكاء الاصطناعي Comet مجانًا لكافة المستخدمين، بعد أن كان مقتصرًا في بداياته على المشتركين في خطط باهظة التكلفة تصل إلى 200 دولار شهريًا.

وأكدت الشركة في بيانٍ رسمي أن “الإنترنت يصبح أفضل مع Comet”، مشددةً على أن المتصفح سيبقى مجانيًا إلى الأبد باعتباره منافسًا جديًا لمتصفح جوجل كروم.

ويضع المتصفح الذكاء الاصطناعي في صميم تجربة التصفح، إذ يدمج أدوات البحث المطوّرة من Perplexity إلى جانب مساعد شخصي ذكي يرافق المستخدمين في أثناء تصفحهم، ليبسط المهام اليومية مثل التسوق، وحجز الرحلات، وإدارة الأنشطة المختلفة، بما يساعدهم في إنجاز المزيد من المهام بكفاءة.

وكانت الشركة قد طرحت المتصفح في يوليو الماضي لمشتركي خطة Perplexity Max البالغة 200 دولار شهريًا، قبل أن توسّع لاحقًا نطاق الإتاحة لمشتركي الخطط الأرخص ثمنًا وبعض المدعوين ضمن قائمة انتظار تخطت الملايين، وفقًا للشركة. ولم يعد استخدام Comet يتطلب أي اشتراك بدايةً من الآن.

وإلى جانب ذلك، أعلنت Perplexity أن خدمة Comet Plus، التي أُطلقت في أغسطس باشتراك منفصل قدره 5 دولارات شهريًا لتقديم محتوى إخباري مُنتقى بعناية، أصبحت متاحة هي الأخرى مجانًا لكافة المستخدمين، في خطوة شبيهة بخدمة آبل للأخبار +Apple News، وفق ما أوضح الرئيس التنفيذي للشركة أرافيند سرينيفاس.

يُذكر أن سباق المتصفحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي يشهد تنافسًا متصاعدًا، إذ أدمجت جوجل تقنيات Gemini في كروم، في حين تراهن شركة أخرى مثل The Browser Company على مشروع Dia لمتصفحها Arc، وأطلقت Opera متصفحها الذكي الجديد Neon.

ويتوقع أن تتسارع المنافسة بين المتصفحات التقليدية وتلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما قد يغير شكل تجربة التصفح جذريًا خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتُظهر خطوة إتاحة متصفح Comet مجانًا رغبة Perplexity في جذب أكبر شريحة ممكنة من المستخدمين، مستفيدة من شهرتها المتزايدة في سوق أدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك على حساب العائدات المباشرة من الاشتراكات. وقد عدّ محللون أن هذه الخطوة قد تدفع المنافسين إلى إعادة النظر في نماذجهم التجارية.