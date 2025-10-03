OpenAI تصبح أكبر الشركات الناشئة قيمةً في العالم

أصبحت شركة OpenAI رسميًا أكبر الشركات الناشئة وأكثرها قيمة في العالم، بعد أن تجاوز تقييمها 500 مليار دولار، متقدمةً على شركة SpaceX التي تقدر قيمتها بـ 400 مليار دولار، والشركة الصينية الكُبرى بايت دانس المطوّرة لتطبيق تيك توك، التي تبلغ قيمتها نحو 220 مليار دولار.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فقد سمحت OpenAI ببيع أسهم ثانوية لمستثمرين بارزين، منهم سوفت بنك، وصندوق MGX التابع لحكومة أبوظبي وغيرهم، وقد أسهمت هذه الخطوة في رفع تقييم الشركة من 300 مليار إلى 500 مليار دولار.

وكانت OpenAI قد أعلنت في سبتمبر الماضي أنها تقترب من التحول إلى هيكلية شركة ذات منفعة عامة (Public Benefit Corporation – PBC) تخضع لسيطرة ذراعها غير الربحية، التي حصلت على حصة أسهم تزيد قيمتها على 100 مليار دولار، لتصبح من كبار المساهمين في الكيان الجديد.

يُذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX إيلون ماسك، وهو أحد مؤسسي OpenAI قبل مغادرتها لاحقًا، يُعد من أبرز المعارضين لهذا التحول، إذ لجأ إلى القضاء لمحاولة عرقلته، متهمًا الشركة والرئيس التنفيذي سام ألتمان بمخالفة العقد التأسيسي وإفراغ مهمة OpenAI الأصلية، وهي تطوير ذكاء اصطناعي “يخدم البشرية”، من مضمونها.

وترى OpenAI أن الانتقال إلى شركة ذات منفعة عامة سيجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، لكونه يرفع القيود عن العوائد المالية المحتملة.

وتحتاج الشركة إلى تمويل ضخم خلال المرحلة المقبلة، إذ صرّح ألتمان في وقتٍ سابق بنيته إنفاق تريليونات الدولارات على بناء مراكز بيانات عملاقة لتشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي.