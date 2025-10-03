رئيس إنفيديا يُبدي تفاؤلًا بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل

قال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، إن الذكاء الاصطناعي لن يلغي الوظائف كما يُعتقد، بل سيجعل البشر أكثر إنتاجية من خلال خلق مجالات عمل جديدة في الروبوتات والتكنولوجيا الحيوية والتصميم.

وأوضح هوانغ أن تلك التقنية لن تحلّ محل البشر بالكامل، بل ستعمل كشريك يدعم الابتكار ويوسّع نطاق ما يمكن للإنسان إنجازه، مما يتطلب تدخلًا وإشرافًا وإبداعًا بشريًا أكبر. وأشار إلى أن هذا التوجه سوف يؤدي إلى تطور طبيعة الوظائف بدلًا من اختفائها.

ويأتي هذا التصريح في وقتٍ تتصاعد فيه المخاوف العالمية من تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل. فقد توقّع مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، أن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل البشر في معظم الوظائف، لكنه استدرك قائلًا إن بعض المهام ستظل محفوظة للبشر.

وأشار غيتس إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يُمكّن الموظفين من تقليص أسبوع العمل إلى يومين فقط خلال عقد من الزمن، مع بقاء وظائف معقدة مثل علماء الأحياء والمبرمجين وخبراء الطاقة بعيدة عن الأتمتة الكاملة.

ومن جانبه، ذهب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إلى أبعد من ذلك بتأكيده أن الذكاء الاصطناعي سوف يستحوذ على كافة الوظائف، ليتحول العمل إلى “هواية اختيارية”، مقترحًا فكرة دخل أساسي شامل تموله الحكومات لتغطية الاحتياجات الأساسية للبشر، وهي فكرة تبدو مفرطة في التفاؤل.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، داريو أمودي، قد حذر في وقت سابق من أن الذكاء الاصطناعي قد يقضي على نحو 50% من وظائف الموظفين الجدد في المكاتب، خاصةً بين جيل “زد”، مع إقراره بأن التقنية تحقق تقدمًا مهمًا في مجالات مثل الرعاية الصحية، وإمكانية إحداث إنجازات كبيرة في علاج أمراض خطِرة كالسرطان.

وفي المقابل، ترى مايكروسوفت أن إدماج الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل قد يساعد في معالجة أزمة الإرهاق الوظيفي التي يعيشها كثير من الموظفين حاليًا.

وتتباين التوقعات بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي في مستقبل الوظائف، لكن الخبراء يجمعون على أن التقنية سوف تُعيد رسم شكل العمل، سواء عبر تقليص ساعات الدوام أو عبر فتح آفاق مهنية جديدة تتطلب تدخلًا بشريًا لا غنى عنه.