جيتكس جلوبال 2025.. جناح حكومة دبي يضم 50 جهة حكومية وخاصة لرسم ملامح المستقبل الرقمي

تستعد إمارة دبي لتأكيد ريادتها كعاصمة رقمية عالمية عندما تفتتح فعاليات معرض (جيتكس جلوبال 2025) في مركز دبي التجاري العالمي خلال المدة الممتدة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري. وفي قلب هذا الحدث التقني الأضخم، أعلنت دبي الرقمية، جاهزيتها لقيادة جناح حكومة دبي المتكامل، الذي يُعدّ منصة سنوية لعرض التقدم التقني الكبير الذي وصلت إليه الإمارة.

وتُعدّ هذه المشاركة إطلالة معرفية وتطبيقية تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في تقديم خدمات حكومية ذكية وسهلة، تسهم في تعزيز جودة الحياة الرقمية والابتكار، في ظل التغيرات الجذرية التي يشهدها العالم في مفاهيم الإدارة وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة.

جناح حكومة دبي.. شراكة شاملة لعرض الإنجازات:

يضم جناح حكومة دبي في معرض جيتكس جلوبال هذا العام تحت مظلته 50 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، تمثل أبرز الشركاء في مسيرة التحول الرقمي للإمارة، وتأتي هذه المشاركة الواسعة لتعكس التعاون والتكامل بين مختلف قطاعات دبي.

أجندة حافلة بالابتكار والشراكات:

من المتوقع أن يكون جناح دبي الرقمية مركزًا للنشاط والحوار، إذ سيتضمن:

الكشف عن مبادرات ومشاريع ومنتجات رقمية متقدمة ورائدة في مجالات التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

توقيع مجموعة من الاتفاقيات والشراكات مع شركات محلية وعالمية رائدة، بهدف دعم نمو الاقتصاد وتعزيز التحول الرقمي.

منطقة مخصصة للفعاليات الإعلامية واستضافة الشركاء ولقاء ممثلي القطاع الخاص وجهات دولية لبحث فرص التعاون المستقبلية.

قائمة واسعة من الجهات المشاركة:

بالإضافة إلى دبي الرقمية ومؤسساتها التابعة (مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ومؤسسة حكومة دبي الرقمية)، تشارك هيئات ودوائر رئيسية تشمل: هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وجمارك دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية، إضافة إلى مجموعة واسعة من المؤسسات الأكاديمية والمالية والتقنية.

دبي الرقمية تعلن عن جاهزيتها لمشاركة حكومة دبي في معرض جيتكس جلوبال 2025 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من أبرز الجهات الحكومية والخاصة، وذلك من خلال الجناح المتكامل لحكومة دبي والذي سيضم أحدث المشاريع والخدمات والمبادرات في مجالات… pic.twitter.com/jop8ZLMXM6 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 1, 2025

كما يشارك كشركاء رئيسيين عدد من المؤسسات الوطنية الرائدة مثل: (إي آند)، و(دو)، و(إماراتك)، والإمارات للمزادات، إلى جانب المجلس القضائي كشريك إستراتيجي للعدالة.

الذكاء الاصطناعي عنوان المستقبل:

أكد سعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام لدبي الرقمية، أهمية جيتكس جلوبال 2025 بوصفه أكبر حدث تقني يواكب المستجدات العالمية. وأشار إلى أن المعرض يأتي في وقت يشهد فيه العالم نقلات سريعة، مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي ما زال يمثل العنوان الأبرز لصناع القرار، إلى جانب تقنيات مثل الحوسبة الكمية وثورة البيانات.

وأضاف المنصوري أن جيتكس يمثل إطلالة فريدة على المشهد العام بحاضره ومستقبله، ومناسبة مهمة لتبادل الحوارات والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العالم، مؤكدًا ثقته بأن فريق حكومة دبي سيقدم للزوار تجربة نوعية وإطلالة معرفية تطبيقية على المستقبل الرقمي.

جيتكس جلوبال 2025.. منصة عالمية لتقنيات الغد:

يُعدّ جيتكس جلوبال الحدث الأضخم عالميًا في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة، إذ يجمع تحت سقفه نخبة من عمالقة التقنية العالمية، وصنّاع القرار من الحكومات، والمستثمرين، ورواد الابتكار، ليشكّل منصة استثنائية تعرض أحدث التحولات الرقمية التي ترسم ملامح المستقبل.

وتسلّط دورة هذا العام الضوء على مجموعة من المحاور الإستراتيجية التي تقود المشهد التقني عالميًا، في مقدمتها: الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والصحة الرقمية، والأمن السيبراني، والحوسبة الكمية، وهي مجالات تشكل جوهر الثورة الصناعية الرقمية الجديدة.

وتُعدّ مشاركة دبي الرقمية في هذا الحدث تجديدًا لمكانة دبي كمدينة عالمية تصوغ الحاضر وتستشرف المستقبل، إذ يتلاقى فيها الفكر مع الابتكار، وتُترجم الرؤى إلى مشاريع رائدة تسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ نموذج حضري متفرد يجعل من دبي أيقونة للإبداع الرقمي ووجهة رئيسية لصناعة المستقبل.