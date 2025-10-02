جوجل تتخلى رسميًا عن مساعد Google Assistant وتطرح Gemini بديلًا في أجهزتها الذكية

أعلنت شركة جوجل الإطلاق الرسمي لمساعدها الذكي Gemini for Home ليكون البديل المباشر لمساعدها الصوتي الشهير Google Assistant في الأجهزة المنزلية الذكية، ابتداءً من شهر أكتوبر الجاري. وتقول الشركة إن هذه الخطوة تُعد بداية جيل جديد من التفاعل مع المنازل الذكية بطريقة أكثر سلاسة وطبيعية.

ووفقًا لما كشفت عنه جوجل سابقًا، فإن أبرز ما يقدمه Gemini for Home هو التخلص من الأوامر الصارمة والدقيقة التي كان يفرضها Google Assistant على المستخدمين.

وحتى مع استمرار الاعتماد على عبارة التنبيه “Hey Google”، فإن النظام الجديد قادر على فهم السياق وتذكر الطلبات السابقة.

فعلى سبيل المثال، عند قول “Hey Google، سأشاهد فيلمًا، أطفئ الأضواء”، سيدرك Gemini أن المقصود هو أضواء غرفة المعيشة تحديدًا، وأصبح بالإمكان إدماج عدة أوامر في جملة واحدة، وإنشاء أتمتة مخصصة بمجرد وصفها صوتيًا دون الحاجة إلى تطبيق Google Home.

ويدعم Gemini ميزة المحادثة التفاعلية المباشرة Gemini Live، التي تتيح للمستخدمين التحدث مع المساعد من دون الحاجة إلى كلمات تنبيه، في تجربة أقرب إلى الحوار البشري المستمر.

وتشمل التحسينات أيضًا الكاميرات المنزلية الذكية، إذ يمكن لـ Gemini إرسال إشعارات أكثر دقة استنادًا إلى فهمه الدلالي لمقاطع الفيديو المسجلة.

وتتيح ميزة جديدة باسم “Ask Home” للمستخدمين البحث عن مقاطع محددة أو الحصول على إجابات مبنية على تسجيلات من منازلهم، مثل: “هل تركت باب السيارة مفتوحًا؟”. وأما ميزة “Home Brief” فتعمل على تلخيص ساعات من اللقطات المصورة في ملخص سريع يمكن الاطلاع عليه لمعرفة ما جرى في أثناء غياب المستخدم.

وسيكون Gemini for Home متاحًا لكافة أجهزة جوجل المنزلية الذكية التي أُطلقت خلال العقد الماضي.

وستتطلب المزايا المتقدمة مثل Gemini Live، وAsk Home، وHome Brief، إلى جانب التنبيهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي اشتراكًا مأجورًا في خدمة Google Home Premium بقيمة قدرها 10 دولارات شهريًا. ويوفر الاشتراك أيضًا 30 يومًا إضافيًا من التخزين السحابي لمقاطع الفيديو، ويأتي مضمنًا في باقات Google AI Pro و Ultra دون رسوم إضافية.

وتشير جوجل إلى أن التحديث سيبدأ بالوصول تدريجيًا هذا الشهر، على أن يتوفر في مكبرات الصوت والشاشات الذكية بحلول نهاية أكتوبر، مع إتاحة التسجيل المبكر عبر تطبيق Google Home.