السعودية تنضم إلى الشبكة العالمية للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي 

في خطوة دولية نوعية تترجم مكانتها المتنامية كقوة فاعلة ومؤثرة في رسم ملامح مستقبل التقنية، انضمت المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إلى الشبكة العالمية الرفيعة المستوى للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي (GNAIS)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريس.

ولا يقتصر هذا الانضمام على كونه اعترافًا دوليًا بالمكانة المتقدمة التي حققتها المملكة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، بل يشكل أيضًا تتويجًا لدورها العالمي في صياغة السياسات والأطر الأخلاقية الناظمة لهذا القطاع الحيوي، وهو بذلك يعكس انسجامًا تامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى ترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الناشئة، بما يضمن استدامة الابتكار وخدمة التنمية العالمية.

تعزيز القدرات الوطنية وتبادل الخبرات العالمية:

يفتح انضمام (سدايا) إلى شبكة (GNAIS) آفاقًا واسعة لتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الإشراف على الذكاء الاصطناعي. وتُمكن هذه العضوية المملكة من:

نقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات والتجارب الدولية مع نخبة من المتخصصين العالميين.

تطوير أطر وسياسات وطنية متقدمة للإشراف على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

توسيع نطاق الشراكات مع المنظمات والهيئات الإشرافية حول العالم، مما يعزز دورها الفعّال في المحافل الدولية.

دور الشبكة في توحيد المعايير العالمية:

تهدف شبكة (GNAIS) إلى ترسيخ التعاون الدولي وبناء القدرات، إذ توفر منصة محورية لتبادل الخبرات والمعارف بين الهيئات الإشرافية حول العالم، وتطوير أدوات ومعايير موحدة تعزز من كفاءة وفاعلية الإشراف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات.

#سدايا تشارك في اجتماع الأعضاء للشبكة العالمية رفيعة المستوى للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي (GNAIS) التابعة لمنظمة "اليونسكو"، لبحث خطط العمل وتبادل الخبرات حول تعزيز الأطر التنظيمية للإشراف على تقنيات الذكاء الاصطناعي pic.twitter.com/yntcZ5nr93 — SDAIA (@SDAIA_SA) September 30, 2025

كما تعمل على إتاحة موارد تدريبية متخصصة ومستودع شامل لدراسات الحالة وأفضل الممارسات، لدعم الدول الأعضاء في مواجهة التحولات التقنية المتسارعة.

المشاركة الفاعلة في اجتماع باريس الأول:

جاء الانضمام متزامنًا مع المشاركة الفاعلة للمملكة، ممثلة في (سدايا)، في الاجتماع الأول للشبكة العالمية (GNAIS)، الذي عُقد في مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم.

المملكة ممثلة في #سدايا تشارك في اجتماع المائدة المستديرة للخبراء حول بناء القدرات للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه منظمة اليونسكو في مقرها بباريس؛ ضمن جهودها الدولية لتعزيز الحوكمة المسؤولة لتقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم الاستخدام الآمن لها. pic.twitter.com/AhIBCGwbG5 — SDAIA (@SDAIA_SA) October 1, 2025

وقد ناقش الاجتماع موضوعات محورية لتفعيل عمل الشبكة، كان أبرزها:

مراجعة الشروط المرجعية للشبكة وتحديثات العضوية والموارد المتاحة.

مناقشة خطط العمل المقترحة وطرح مقترح بشأن هيكلة المجموعات الفرعية.

عرض المواد التدريبية وتبادل الخبرات حول آليات بناء القدرات في هذا المجال.

السعودية نموذج للاستخدام المسؤول للتقنية:

يعكس هذا الإنجاز بوضوح المكانة المرموقة التي حققتها المملكة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، إذ لم يَعد تميُّزها مقتصرًا على إطلاق المشروعات الوطنية الطموحة والمبادرات الريادية داخل حدودها، بل تجاوز ذلك ليجعلها نموذجًا عالميًا يُحتذى به في تبني التقنيات الناشئة وتوظيفها بصورة آمنة ومسؤولة.

ويأتي انضمام (سدايا) إلى الشبكة العالمية للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي ليؤكد الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في رسم ملامح مستقبل التقنية عالميًا، عبر المساهمة في وضع أطر إشرافية تتسم بالعدالة والشفافية والمسؤولية الأخلاقية، بما يضمن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة للتنمية المستدامة وخدمة الإنسان في كل مكان.