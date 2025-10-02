السعودية تطلق “مؤشر حماية الطفل في الفضاء السيبراني”.. أداة عالمية لتعزيز أمن الأجيال الرقمية

في خطوة إستراتيجية جديدة تؤكد التزام المملكة العربية السعودية بقيادة الجهود الدولية لتعزيز أمن الفضاء السيبراني، كشفت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني عن إطلاق (مؤشر حماية الطفل في الفضاء السيبراني)، وذلك بالتعاون مع المعهد الدولي (DQ) وعدد من المنظمات الدولية، ضمن أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2025، المنعقد حاليًا في الرياض.

ويأتي هذا المؤشر الحيوي امتدادًا لمبادرة (حماية الطفل في الفضاء السيبراني) العالمية، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى توحيد الجهود الدولية وتعزيز الوعي العالمي بخطورة التهديدات السيبرانية التي يتعرض لها الأطفال. كما يرسخ هذا المؤشر مكانة المملكة كقوة دافعة لصياغة الأطر الدولية لضمان فضاء سيبراني أكثر أمانًا للأجيال القادمة.

مؤشر حماية الطفل في الفضاء السيبراني.. أداة قياس عالمية:

أوضحت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، أن المؤشر الجديد يمثل أداة دولية رائدة لقياس التقدم المحرز في بناء فضاء سيبراني أكثر أمانًا للأطفال، كما يزوّد صناع القرار برؤى عملية تساعد في تعزيز حماية الأطفال.

ويستند المؤشر إلى منهجية شمولية تغطي مختلف الأبعاد المتعلقة بحماية الطفل، بما يشمل: دور المدارس، والأهالي، والبنى التحتية التقنية، ودور شركات التقنية في الحماية، إلى جانب سياسات الدول.

أهداف طموحة على نطاق عالمي:

تسعى المبادرة العالمية إلى الوصول إلى أكثر من 150 مليون طفل حول العالم، وتطوير مهارات السلامة السيبرانية لدى أكثر من 16 مليون مستفيد، إضافة إلى دعم تطبيق أطر استجابة فعّالة للتهديدات السيبرانية في أكثر من 50 دولة.

ويُعد هذا البناء استمرارًا لدراسة عالمية سابقة أنجزها المنتدى، شارك فيها أكثر من 40 ألف شخص من 24 دولة في 6 مناطق حول العالم، التي أسهمت في بناء فهم شامل للحاجات الدولية وتطوير إستراتيجية متكاملة انبثق عنها أطر وطنية ومبادئ توجيهية ومشاريع دولية عملت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني على تنفيذها مع عدد من الشركاء الدوليين.

مبادرة سمو ولي العهد لحماية الطفل في الفضاء السيبراني ..

مستهدفات عالمية، ومخرجات نوعية أسهمت بتعزيز الاستجابة الدولية للموضوعات الحيوية ذات الصلة بحماية الطفل في الفضاء السيبراني. 🔗https://t.co/3QAOTle94L#المنتدى_الدولي_للأمن_السيبراني#GCF2025 pic.twitter.com/kUAbFBKXa2 — الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (@NCA_KSA) October 2, 2025

تعاون مع اليونيسف والاعتراف الأممي:

في إطار شراكاتها الدولية، أطلقت المؤسسة برنامجًا مشتركًا مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يتضمن دعم خطوط المساعدة الخاصة بالأطفال في أكثر من 30 دولة، وتطوير برامج تدريبية تهدف إلى تمكين أكثر من 5 ملايين شخص من أولياء الأمور ومقدمي الرعاية بالمهارات اللازمة لحماية الأطفال رقميًا.

وتوّجت هذه الجهود باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع في يوليو 2025 للقرار الذي تقدمت به المملكة بشأن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني، مما يجسد الأهداف الإستراتيجية للمبادرة ويؤكد ريادتها عالميًا.

صياغة مستقبل آمن من الرياض:

تتولى مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، التي أنشئت بأمر ملكي في عام 2023، كمؤسسة مستقلة ذات بعد دولي، الإشراف على تنفيذ مشروعات مبادرات سمو ولي العهد العالمية. وتتمحور مهمتها حول توحيد جهود أصحاب المصلحة عالميًا من خلال فتح آفاق الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات، ودفع عجلة الحوار بين أبرز الخبراء في موضوعات الأمن السيبراني الحيوية، خاصة ما يتعلق بحماية الطفل وتمكين المرأة. ويأتي كل ذلك في إطار دعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم.