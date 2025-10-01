أبوظبي تضع بصمتها في مستقبل الليزر.. إطلاق جيل جديد للجراحة الدقيقة والتصنيع المتقدم

في خطوة إستراتيجية تعزز موقع أبوظبي كقوة دافعة للابتكار التكنولوجي العالمي، أطلق معهد الابتكار التكنولوجي (TII)، الذراع البحثية التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، جيلًا جديدًا من تقنية الليزر الليفي العالية القدرة بطول موجي يبلغ 2 ميكرومتر.

لا يقتصر هذا الإنجاز البحثي على كونه تفوقًا علميًا فحسب، بل يفتح آفاقًا واسعة لتطبيقات رائدة في قطاعات حيوية، أبرزها الجراحة الدقيقة ومعالجة المواد والتصنيع. وبفضل كفاءته العالية وتصميمه المدمج، يُعدّ هذا الليزر المبتكر خيارًا مثاليًا لرفع مستويات الأداء والسلامة في الأدوات الطبية المستقبلية والأنظمة الصناعية المتقدمة.

الليزر المعتمد على الثوليوم.. دقة متناهية لجراحات آمنة:

يعتمد هذا الليزر الليفي الجديد على تقنية الثوليوم، ليقدم كفاءة مرتفعة وحجمًا صغيرًا وقابلية للتوسع، وتجعله هذه الخصائص الحل الأمثل للتطبيقات التي تتطلب تفاعلًا دقيقًا مع المواد العضوية الغنية بالماء، وهي خاصية جوهرية تُحدث ثورة في المجال الطبي.

وتبرز التطبيقات الطبية كأكثر المجالات الواعدة لهذه التقنية، فالليزر، الذي يعمل عند الطول الموجي 2 ميكرومتر، يتيح استئصال الأنسجة بدقة متناهية، مما يقلل بنحو كبير من تلف الأنسجة المحيطة ويدعم الإجراءات الجراحية الطفيفة التوغل. كما يوفر هذا الليزر بدائل أكثر أمانًا وفعالية مقارنة بالتقنيات الجراحية التقليدية.

وتخضع المنصة حاليًا لعمليات اختبار وتقييم مكثفة لإمكانية إدماجها في مجموعة من الأنظمة الجراحية المتقدمة، بما يشمل: علاج حصى الكلى والمسالك البولية، وجراحات البروستاتا، وأدوات المسالك البولية المتطورة، مع إمكانية توسيع استخدامها مستقبلًا لتلبية احتياجات أجهزة طبية متعددة. إضافة إلى ذلك، يُعد الليزر خيارًا مثاليًا للأنظمة الصناعية التي تحتاج إلى معالجة نظيفة ومحكمة للمواد.

شراكة إماراتية – ألمانية لتسريع التطبيق العملي:

لضمان ترجمة هذا الابتكار البحثي إلى تطبيقات سريرية عملية تصل إلى الأسواق العالمية، أبرم معهد الابتكار التكنولوجي شراكة إستراتيجية مع شركة ليما فوتونيكس (LIMA Photonics)، وهي شركة ألمانية ناشئة متخصصة في تصميم الأجهزة الطبية وتطويرها.

وتجمع هذه الشراكة بين خبرات المعهد في تطوير تقنيات الليزر المتقدمة، وقدرات شركة (ليما فوتونيكس) في تصميم الأنظمة الطبية، وضمان توافقها مع المعايير الدولية، وتحضيرها لدخول الأسواق.

وأكد الدكتور فيليكس فيجا، كبير الباحثين في مركز بحوث الطاقة الموجهة في معهد الابتكار التكنولوجي، أن جهود المعهد تنصب على تطوير أنظمة ليزر عالية الكفاءة قادرة على إحداث تأثير حقيقي وملموس في أرض الواقع. وأشار إلى أن الليزر الليفي ذو الطول الموجي 2 ميكرومتر يمثل نموذجًا بارزًا لهذا التوجه الطموح، إذ يفتح آفاقًا واسعة في كل من المجالات الجراحية والصناعية.

وشدد الدكتور فيجا، على أهمية الشراكة مع شركة ليما فوتونيكس كخطوة محورية لتسخير هذا الابتكار التقني ودفعه نحو التطبيق الطبي الفعلي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور سمير لمريني، الرئيس التنفيذي لشركة ليما فوتونيكس، بالنتائج المذهلة لأبحاث الليزر التي حققها معهد الابتكار التكنولوجي. وأعرب لمريني عن تطلعه لبناء شراكة فاعلة تقوم على التعاون والتكامل. وأوضح أن المزايا الجوهرية لهذا الليزر، كمستويات الأداء الفائقة، وتنوع أوضاع التشغيل، والبنية المدمجة للنظام، تجعله أداة مثالية لا غنى عنها في الأجهزة الطبية المتقدمة.

أبوظبي محور عالمي للتكنولوجيا المتقدمة:

تأتي هذه الخطوة ضمن الإستراتيجية الأوسع لإمارة أبوظبي، التي تهدف إلى تحويل الأبحاث الرائدة إلى حلول عملية تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمحور عالمي للتكنولوجيا المتقدمة.

وتجسد الشراكة مع ليما فوتونيكس التزام الجانبين بتحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، مما يعزز دور أبوظبي في صياغة مستقبل التكنولوجيا المتقدمة وبناء شراكات دولية قوامها التعاون والتكامل.