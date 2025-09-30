OpenAI تطلق تطبيق Sora.. تطبيق تواصل اجتماعي لمقاطع الفيديو المولّدة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة OpenAI إطلاق تطبيق تواصل اجتماعي يحمل اسم Sora، يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو مولّدة بالذكاء الاصطناعي ومشاركتها مع الأصدقاء، في خطوة تهدف إلى تسريع تبني تقنيات الفيديو التوليدية بالطريقة نفسها التي أحدث بها ChatGPT طفرة في مجال المحادثات الذكية قبل ثلاث سنوات.

ويعتمد التطبيق الجديد، المتاح الآن عبر نظام الدعوات الحصرية، على نسخة مطورة من نموذج Sora الذي كشفت عنه الشركة لأول مرة في ديسمبر الماضي.

وبجانب إمكانية إنشاء مقاطع قصيرة انطلاقًا من أوامر نصية، يتيح التطبيق للمستخدمين الاطلاع على إبداعات الآخرين، إضافةً إلى ميزة مبتكرة تتيح تصميم أفاتار واقعي يحاكي شكل المستخدم وصوته، لإدماجه في مقاطع الفيديو الخاصة به أو مقاطع أصدقائه بعد موافقته.

وتسعى OpenAI من خلال هذه الخطوة إلى تحويل Sora إلى اسم مألوف عالميًا، بعد عدم تحقيقه حتى الآن الصدى نفسه الذي حققه ChatGPT، الذي يستخدمه أكثر من 700 مليون شخص أسبوعيًا.

وتواجه الشركة منافسة قوية من شركات كُبرى أخرى مثل جوجل وشركات ناشئة متخصصة مثل Runway AI و Midjourney، التي تقدم بدورها أدوات توليد فيديو بالذكاء الاصطناعي سريعة وأحيانًا أقل تكلفة.

ويشكّل التطبيق الجديد دخول OpenAI المباشر إلى عالم التطبيقات الاجتماعية، ليضعها في منافسة مع منصات مثل تيك توك وميتا، التي طرحت حديثًا قسمًا لمقاطع الفيديو المولّدة بالذكاء الاصطناعي تحت اسم Vibes. وقد يفتح هذا التحول أمام الشركة أبوابًا جديدة لتحقيق الإيرادات عبر الإعلانات، إضافةً إلى تعزيز انتشار تقنياتها بين المستخدمين.

الكشف عن نموذج Sora 2

يأتي نموذج Sora 2 الجديد بقدرات محسنة لمعالجة أبرز التحديات التي واجهت نماذج توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها الالتزام بقوانين الفيزياء مثل حركة السوائل أو الجاذبية، إضافة إلى دقة أكبر في اتباع التعليمات النصية عبر سلسلة لقطات متتابعة.

وأكد بيل بيبلز، رئيس فريق Sora في OpenAI، أن الإصدار الجديد يشكّل لحظة قد تضاهي ما حققه ChatGPT في عالم المحادثات، مشيرًا إلى قدرة النظام على إنتاج مشاهد معقدة، مثل شخص يؤدي حركة شقلبة خلفية على لوح تجديف وسط المياه مع محاكاة دقيقة لحركة الأمواج والطفو.

ومن الجدير بالذكر أن التطبيق الجديد قادر أيضًا على توليد أصوات ومؤثرات صوتية متزامنة مع الفيديو، تشمل الضوضاء الخلفية والحوار بعدة لغات، مما يجعله خيارًا جذابًا لصناعة السينما والإنتاج المرئي، وهي مجالات تسعى OpenAI إلى الدخول فيها منذ أشهر بفرص متفاوتة النجاح.

ومع هذه القدرات المتنامية، تظل هناك مخاوف بشأن التأثيرات السلبية المحتملة في العاملين في صناعة السينما وصعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمولد بالذكاء الاصطناعي. ولهذا، أكدت OpenAI أنها ستضع قيودًا صارمة، مثل منع إنشاء مقاطع تضم شخصيات عامة دون إذنها، ومنع توليد مقاطع فيديو لشخصيات اعتمادًا على صورة واحدة فقط.

وستُضاف علامات مائية لكافة المقاطع المُنتجة أو المُصدّرة من التطبيق، إلى جانب تعطيل خاصية تسجيل الشاشة لحد انتشار المحتوى دون مراقبة.

ويُطرح التطبيق في البداية لمستخدمي هواتف آيفون من آبل، ويمكن تحميله من متجر آب ستور مجانًا، لكن القدرة على إنشاء حساب واستخدام التطبيق تظل مرتبطة بتلقي دعوة خاصة للتجربة في الوقت الحالي، وتخطط OpenAI لإتاحة التطبيق لاحقًا لأجهزة أندرويد، في حين ستوفر الشركة أيضًا الإصدار المطور Sora 2 عبر موقعها الإلكتروني Sora.com.