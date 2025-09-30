OpenAI تضيف ميزة الشراء المباشر عبر ChatGPT

أعلنت شركة OpenAI إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم “الدفع الفوري Instant Checkout” داخل تطبيق ChatGPT، وهي تتيح للمستخدمين شراء المنتجات مباشرة من متاجر Etsy و Shopify دون الحاجة إلى مغادرة المنصة.

وبحسب الشركة، سوف يستطيع ChatGPT البحث عن المنتجات التي يطلبها المستخدم، وإذا كانت متوفرة لدى تجار Etsy أو عبر منصة Shopify، فسوف يظهر خيار “شراء” يتيح الدفع باستخدام البطاقة المُسجلة سابقًا أو خيارات دفع أخرى.

وتعمل الميزة الجديدة اعتمادًا على بروتوكول Agentic Commerce من شركة Stripe، وهي متاحة حاليًا لمستخدمي ChatGPT المشتركين في خطط Plus و Pro وحتى النسخة المجانية داخل الولايات المتحدة.

وتدعم الميزة في أولى مراحلها شراء منتج واحد فقط، على أن يُدعم لاحقًا إضافة عدة منتجات لعربة التسوق، مع التوسع لتشمل تجارًا ودولًا أخرى حول العالم. ويُمكن للتجار بدءًا من الآن تقديم طلباتهم للانضمام إلى الخدمة عبر بناء تكاملاتهم الخاصة.

وأكدت OpenAI أن المنتجات المتاحة عبر الميزة الجديدة لن تحظى بأولوية في نتائج البحث داخل ChatGPT، إذ تُحدد النتائج وفق معايير تشمل السعر والجودة والتوافر، إضافةً إلى كون خيار الشراء الفوري مفعلًا، وذلك لضمان تجربة متوازنة للمستخدم.

وبالتوازي مع هذه الخطوة، كشفت الشركة عن أدوات تحكم أبوية جديدة تتيح ربط حساب الوالدين بحساب المراهقين لضبط إعدادات تتناسب مع أعمارهم، مثل تحديد أوقات الاستخدام، وإيقاف وضع الصوت، وتعطيل الذاكرة أو حجب توليد الصور.

وأعلنت الشركة نظامًا جديدًا قادرًا على تعرف مؤشرات تفيد بأن المراهق قد يفكر في إيذاء نفسه، إذ يُحال الأمر إلى فريق مختص لمراجعته، مع إبلاغ الوالدين في حال رُصدت علامات ضيق حادة.