OpenAI تستعد لإطلاق تطبيق يشبه “تيك توك” مدعومًا بنموذج الفيديو Sora 2

في خطوة جديدة تعكس طموحاتها التوسعية، تستعد شركة OpenAI لإطلاق تطبيق اجتماعي مستقل يحاكي تجربة منصة “تيك توك”، وذلك بالتزامن مع طرح نموذج توليد الفيديو Sora 2، وفقًا لتقرير نشرته مجلة Wired.

وسيقدم التطبيق واجهة تعتمد على عرض مقاطع الفيديو القصيرة في شكل شريط عمودي مع إمكانية التمرير عبر السحب، لكنه سيقتصر على المحتوى المُنتَج بالذكاء الاصطناعي فقط، دون السماح للمستخدمين برفع مقاطع من هواتفهم.

وسوف تقتصر مدة المقاطع داخل التطبيق على 10 ثوانٍ أو أقل، في حين تظل حدود النموذج خارج المنصة غير واضحة حتى الآن.

ويضيف التقرير أن التطبيق سيدمج أداة للتحقق من الهوية، تتيح للمستخدمين توظيف صورهم في المقاطع التي ينشئها النموذج. وبذلك يمكن لآخرين الإشارة إليهم أو إعادة إدماج صورتهم في مقاطع جديدة، على أن يتلقى المستخدم إشعارًا فور استخدام صورته، حتى وإن لم يُنشر الفيديو.

وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، سوف يتجنب التطبيق إنتاج بعض المقاطع المحمية بموجب حقوق النشر. وفي هذا السياق، أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن OpenAI ستُلزم مالكي الحقوق بتقديم طلب استبعاد إذا أرادوا منع ظهور أعمالهم ضمن محتوى نموذج Sora 2.

ومن خلال إضافة البُعد الاجتماعي إلى نموذج Sora، قد تسعى OpenAI إلى بناء مجتمع خاص بها، مما يجعل المستخدمين أقل ميلًا إلى الانتقال إلى منصات منافسة.

ويتوقع خبراء أن يشكل التطبيق اختبارًا مبكرًا لإستراتيجية OpenAI في الجمع بين النماذج التوليدية وتجارب المستخدمين اليومية، وهو ما قد يفتح الباب أمام أشكال جديدة من التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والمحتوى الاجتماعي.

وكانت OpenAI قد أطلقت حديثًا ميزة ChatGPT Pulse لمشتركي النسخة الاحترافية Pro، وهي أداة تولد تحديثات يومية سريعة في شكل بطاقات مرئية تستند إلى بيانات المستخدم الشخصية مثل سجل المحادثات والتطبيقات المرتبطة كالتقويم والبريد الإلكتروني. وتشمل هذه البطاقات مقترحات مُخصصة مثل خطط رياضية أو أفكار وجبات أو دروس لغات وغيرها.