واتساب تتيح مشاركة الصور المتحركة وتوليد الخلفيات بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة واتساب طرح مجموعة من المزايا الجديدة في تطبيقها، تهدف إلى جعل الدردشة والمكالمات أكثر سهولة ومتعة، مع تعزيز خيارات التعبير والتخصيص للمستخدمين.

وتشمل التحديثات إمكانية مشاركة الصور الحية Live Photos في هواتف آيفون والصور المتحركة Motion Photos في أجهزة أندرويد، وهي صور أكثر تفاعلًا عند مشاركتها.

وأضافت واتساب ميزة تخصيص خلفيات المحادثات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من ميتا Meta AI، مما يتيح للمستخدمين ابتكار سِمات دردشة مميزة خاصة بهم، وتوسّع دور الذكاء الاصطناعي أيضًا ليشمل إنشاء خلفيات فريدة لمكالمات الفيديو، إضافةً إلى إمكانية استخدامها في الصور ومقاطع الفيديو داخل الدردشات.

وأطلقت الشركة حزم ملصقات جديدة مثل Fearless Bird و Vacation، وهي تساعد في التعبير عن المشاعر بطريقة مرحة وبسيطة دون الحاجة إلى الكتابة.

ويعكس التوسع في أدوات الملصقات والسمات المخصصة رغبة الشركة في جعل التطبيق أكثر جاذبية لفئة الشباب، الذين يميلون إلى استخدام الصور والرموز البصرية للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بسرعة أكبر.

وأصبح البحث عن المجموعات أكثر سهولة؛ إذ يمكن للمستخدمين العثور على المجموعات المشتركة من خلال البحث عن اسم أحد الأعضاء.

وإلى جانب ذلك، أصبح بإمكان مستخدمي أندرويد الاستفادة من ميزة مسح المستندات ضوئيًا وقصها وإرسالها مباشرةً من التطبيق، بعد أن كانت متاحة سابقًا لمستخدمي آيفون فقط. وتُغني تلك الميزة المستخدمين عن اللجوء إلى استخدام تطبيقات خارجية لمسح المستندات ضوئيًا.

وأكدت واتساب أنها ستواصل إطلاق المزيد من المزايا والتحديثات قريبًا، بهدف تعزيز تجربة التواصل الخاصة بمستخدميها حول العالم.