من دبي إلى العالمية.. “إكسباند نورث ستار” يحتفي بعقد من تمكين الشركات الناشئة وتحويلها إلى يونيكورن

في مشهد يتسارع فيه سباق التكنولوجيا والاستثمار العالمي، يقف معرض (إكسباند نورث ستار) Expand North Star، الحدث الأكبر للشركات الناشئة والمستثمرين على مستوى العالم، كأيقونة نجاح تنطلق من دبي. إذ لم يكتفِ هذا المعرض، الذي انطلق عام 2016، بكونه ملتقى عابرًا، بل أصبح بوابة عبور حقيقية لآلاف الشركات الرقمية الناشئة نحو الحصول على صفقات تمويل استثماري بملايين الدولارات وإبرام شراكات إستراتيجية تدعم توسعها ونموها العالمي.

ومع اقتراب دورته المقبلة، يحتفل (إكسباند نورث ستار) بمرور عقد من الزمن على تمكين رواد الأعمال، ليؤكد بذلك ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي ووجهة مفضلة للمبتكرين، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

دبي هاربور تستضيف احتفالية النجاح:

تُعقد الدورة المقبلة للمعرض، التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، في دبي هاربر خلال المدة الممتدة من 12 إلى 15 أكتوبر 2025. وستكون هذه الدورة احتفاءً بمرور عقد من النجاح في ربط الأفكار الواعدة بفرص التمويل والأسواق، وتحويلها إلى شركات عالمية رائدة.

وتعليقًا على ذلك، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: “لقد شكّل المعرض على مدار عقد من الزمن منصة رائدة للابتكار والفرص. وتمثل قصص النجاح التي أثمرها الحدث – بدءًا من الشركات الناشئة ووصولًا إلى المبتكرين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية – نماذج واقعية على مكانة دبي المرموقة كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي”.

(إكسباند نورث ستار).. قصص نجاح عالمية انطلقت من دبي:

تشكل قصص النجاح التي انطلقت من (إكسباند نورث ستار) دليلًا قاطعًا على دوره المحوري في نقل الشركات من مرحلة الأفكار إلى كيانات عالمية مؤثرة، وأبرزها:

شركة (موڤ) Moove النيجيرية: المتخصصة في حلول تمويل قطاع التنقل، التي استطاعت جمع أكثر من 460 مليون دولار من مستثمرين عملاقين مثل: أوبر، وبلاك روك، وبعد مشاركتها في المعرض، توسعت الشركة في 13 سوقًا عالمية وبلغت قيمتها السوقية نحو 750 مليون دولار، مقتربة بخطى متسارعة من نادي الشركات المليارية (يونيكورن).

شركة (Obo) الفرنسية: التقت الشركة، المتخصصة في تطوير الوكلاء الافتراضيين، بمستثمر خلال دورة 2024 وحصلت على تمويل تبلغ قيمته 20 مليون دولار.

شركة (فريش كرافت تكنولوجيز) Freshcraft Technologies الهندية: استقطبت استثمارًا بقيمة قدرها 12.7 مليون دولار في تقنيتها لتعقيم البلازما الأيونية بعد مشاركتها في دورة 2022.

شركة (زارا بيوتيك) Zaara Biotech الهندية: حصدت هذه الشركة المتخصصة في التكنولوجيا الزراعية استثمارًا بقيمة قدرها 10 ملايين دولار لإطلاق أعمالها في دولة الإمارات.

من التمويل المبكر إلى التوسع الإستراتيجي:

لم يقتصر دور المعرض على دعم الشركات في مراحلها المتقدمة، بل كان منصة حيوية لجذب التمويل للمشاريع في مراحلها المبكرة (Seed Stage)، مثل: شركة (شوب دوك)، التي جمعت تمويلًا بقيمة 1.36 مليون دولار.

كما حصلت شركة (ماكبي انوفيشنز) على 1.1 مليون دولار لتطوير أجهزتها الذكية العاملة بتقنية إنترنت الأشياء، في حين استقطبت شركة (أورجايور برودكشنز) استثمارًا بقيمة قدرها 58 ألف دولار لدعم حلولها الزراعية المخصصة للبيئات الحضرية.

وبالإضافة إلى التمويل، شكّل المعرض منصة لبناء الشراكات الإستراتيجية وتسريع التوسع في الأسواق، إذ اختارت شركة لورين فاينانس – ومقرها المملكة المتحدة – المعرض في نسخة 2023 لإطلاق إستراتيجيتها للنمو والتوسع في منطقة الشرق الأوسط. وفي دورة 2024، برزت شركة (ديب سيك) Deepseek للذكاء الاصطناعي كأحد أبرز العارضين.

ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي:

تؤكد النجاحات المتوالية التي يحققها (إكسباند نورث ستار) مكانته كرافعة اقتصادية تساهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال ربط المبتكرين بمصادر التمويل العالمية وتسريع نمو مشاريعهم. وبفضل هذه المنصات، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي، إذ تُحول الأفكار المبتكرة إلى شركات دولية مؤثرة.

