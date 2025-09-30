تُعدّ Watch Ultra 3 أحدث وأرقى ساعة ذكية من آبل، وتأتي مع أداء مُحسن ومزايا جديدة دون تغييرات جذرية في التصميم. فقد جاءت بالتصميم ذاته الذي ميّز الجيلين السابقين (Ultra 1 و Ultra 2)، لكن آبل قدمت في الطراز الجديد شاشة أكبر قليلًا، وعمر بطارية أفضل، وواجهة جديدة بالكامل، بالإضافة إلى تحسينات طفيفة في معظم الجوانب الأخرى، مع الحفاظ على المزايا الأساسية نفسها والقدرات القوية والمتانة العالية التي تمتعت بها الطرز السابقة من سلسلة ساعات Ultra.

وفي هذا المقال، سنقدم مراجعة شاملة لساعة آبل Watch Ultra 3 الجديدة:

ما الجديد في ساعة آبل Watch Ultra 3؟

إليك نظرة سريعة لأبرز المزايا الجديدة والتحسينات في ساعة آبل Watch Ultra 3 مقارنة بالطراز السابق:

شاشة أكبر مع دعم تقنية LTPO3.

شريحة Apple S10 الجديدة.

دعم شبكات الجيل الخامس 5G RedCap.

دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

بطارية أكبر تدوم حتى 42 ساعة.

شحن أسرع قليلًا.

مساعد شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقديم إرشادات خاصة عند ممارسة التمارين الرياضية.

التصميم والشاشة

لم يتغيّر التصميم العام تغيرًا ملحوظ منذ إطلاق الطراز الأول من سلسلة الساعات الذكية Watch Ultra من آبل في سبتمبر 2022. فقد حافظت الشركة في الأجيال الثلاثة على الهيكل الكبير ذاته المصنوع من التيتانيوم الصلب والمظهر الأنيق.

وكما هي الحال في الطرز السابقة، تأتي الساعة الجديدة بقياس قدره 49 ملم، وتضم التاج الرقمي (Digital Crown) الكبير، وزر (Action Button) البرتقالي القابل للتخصيص. ومع أن حجم الساعة لم يتغير، فإن تقليل الحافات جعل الشاشة في الطراز الجديد أوسع؛ مما سمح بعرض المزيد من المحتوى.

تأتي الشاشة من نوع (Retina LTPO3 OLED)، وتدعم تقنية LTPO3 لتقليل استهلاك الطاقة عند تفعيل وضع التشغيل الدائم، وتمتاز بسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع، وتأتي مغطاة بطبقة من الكريستال الياقوتي (Sapphire crystal glass) المقاوم للخدوش، والذي يمتاز بقدرته العالية على تحمل الصدمات.

المزايا الأساسية

تعمل ساعة آبل Watch Ultra 3 بشريحة S10 الجديدة، وبنظام watchOS 26 الذي يأتي بتصميم الزجاج السائل (Liquid Glass). ومن أهم المزايا الجديدة التي يوفرها هذا النظام:

إيماءة جديدة تُدعى “لف المعصم” (Wrist Flick) تتيح للمستخدم إسكات المنبهات، ورفض المكالمات والرسائل، وإيقاف المؤقت عن طريق لف المعصم الذي يرتدي عليه الساعة.

مزية (الترجمة الفورية) في تطبيق الرسائل.

تطبيق الملاحظات الجديد؛ مما يسمح باستخدام الساعة لتسجيل الملاحظات عبر الإملاء الصوتي، أو لوحة المفاتيح، أو باستخدام المساعد سيري.

مزايا تتبع التمارين الرياضية

أضافت آبل إلى ساعتها الذكية الجديدة Watch Ultra 3 مساعدًا افتراضيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي (Apple Intelligence) يوفّر إرشادات خاصة للمستخدمين في أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

كما توفر هذه الساعة مجموعة واسعة من المزايا المصممة خصوصًا لتلبية احتياجات الرياضيين والمغامرين على اختلاف أنشطتهم، فهي تمنح العدائين دقة عالية في التتبع عبر تقنية GPS، بالإضافة إلى مزايا متقدمة لتتبع التذبذب العمودي وطول الخطوة.

ويستفيد راكبو الدراجات من مزايا تتبع السرعة والمسافة وارتفاع المسار ومراقبة معدل نبضات القلب. وأما السباحون، فتساعدهم الساعة في حساب الجولات ومؤشر SWOLF الذي يقيس كفاءة الأداء. وتوفر Watch Ultra 3 لهواة المشي لمسافات طويلة إمكانية استخدام الخرائط دون اتصال بالإنترنت مع بيانات الطرق وخاصية مسار العودة، ويحظى الغواصون بتجربة مميزة عبر تطبيق +Oceanic الذي طورته آبل بالتعاون مع Huish Outdoors لتحويل Watch Ultra 3 إلى جهاز للغوص الترفيهي.

تتبع النوم

قدمت آبل مزية (مؤشر النوم) Sleep Score الجديدة، التي تمنحك تقييمًا لجودة نومك بناءً على مدته، ووقت نومك، وعدد مرات الاستيقاظ خلال النوم.

مزايا تتبع المؤشرات الصحية

تدعم ساعة آبل الجديدة مزايا تتبع المؤشرات الصحية التالية:

تتبع معدل نبضات القلب.

قياس درجة حرارة الجسم.

قياس نسبة الأكسجين في الدم.

تنبيهات ارتفاع ضغط الدم.

تتبع الدورة الشهرية والإباضة.

مزايا أخرى

تُعد Watch Ultra 3 أول ساعة من آبل تدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية بفضل تقنية الاتصال الثنائي الاتجاهات المدمجة؛ مما يتيح للمستخدمين إرسال رسائل نصية إلى خدمات الطوارئ أو الأصدقاء والعائلة، ومشاركة الموقع، حتى عند غياب التغطية الخلوية أو شبكة الواي فاي.

كما تدعم الساعة اتصالًا أسرع بشبكات الجيل الخامس 5G لتحميل الصوتيات والتطبيقات، مع خوارزمية جديدة لتقوية الشبكة عند ضعف الإشارة.

البطارية والشحن

بفضل شريحة S10 العالية الكفاءة، يمكن لساعة Watch Ultra 3 أن تستمر بالعمل حتى 42 ساعة من الاستخدام العادي، ولمدة تصل إلى 72 ساعة عند تفعيل وضع الطاقة المنخفضة.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، يمكن شحن الساعة إلى نسبة تبلغ 80% خلال 45 دقيقة، وهي الأسرع مقارنة بالأجيال السابقة، ويمكن استخدام الساعة لمدة تبلغ 12 ساعة بعد شحنها لمدة قدرها 15 دقيقة فقط.

السعر

تُباع ساعة آبل Watch Ultra 3 الجديدة بسعر يبدأ من 3199 درهمًا إماراتيًا، وتتوفر بلونين، هما: الأسود، والتيتانيوم الطبيعي.

هل تستحق الشراء؟

تُعد ساعة آبل Watch Ultra 3 من أكثر الساعات الذكية تطورًا وتميزًا، وهي الأفضل على الإطلاق لمستخدمي هواتف آيفون. لكن الفروقات بينها وبين الجيلين السابقين ليست كبيرة بما يكفي للتشجيع على الترقية إذا كنت تمتلك Ultra 1 أو Ultra 2.

وأما إذا كنت تفكر في شراء أول ساعة ذكية من آبل وتريد أفضل طراز متوفر في الوقت الحالي، فإن ساعة Watch Ultra 3 هي الخيار الأمثل.