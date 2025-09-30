أمازون تكشف عن أجهزة تلفاز وبث جديدة من سلسلة Fire TV

أعلنت شركة أمازون خلال حدثها السنوي لخريف 2025 إطلاق جهاز البث الجديد Fire TV Stick 4K Select بسعر قدره 40 دولارًا، وقد وصفته الشركة بأنه “أسرع جهاز بث في فئته السعرية”، على أن يبدأ شحنه في شهر أكتوبر المقبل.

ويأتي الجهاز داعمًا جودة العرض البالغة 4K مع تقنية HDR10 Plus، بالإضافة إلى تشغيل التطبيقات بسرعة أكبر، إلى جانب توافقه مع أبرز خدمات البث الشهيرة، مع خطط لإضافة دعم منصة الألعاب Xbox Gaming ومنصة Luna وخدمة Alexa Plus قريبًا.

ويعد Fire TV Stick 4K Select أحدث جهاز في سلسلة تحديثات أمازون لخط إنتاج أجهزة Fire Stick، وهي تُعد من أشهر أجهزة البث المحمولة التي تُربط بشاشات التلفاز لتقديم تجربة مشاهدة متطورة.

وبالتوازي مع جهاز البث الصغير الحجم، قدمت أمازون خلال الحدث سلسلة أجهزة التلفاز الجديدة Fire TV Omni QLED التي تبدأ أسعارها من 480 دولارًا، وتأتي بسطوع محسّن بنسبة تصل إلى 60%، ومناطق تعتيم مضاعفة تقريبًا لتحسين التباين ومستويات اللون الأسود، إلى جانب معالج أسرع بأكثر من 40% مقارنةً بالجيل السابق.

وتدعم الشاشات خاصية تعديل الإعدادات تلقائيًا بحسب الإضاءة في الغرفة، لتمنح تجربة مشاهدة أكثر واقعية وسلاسة.

وأما الفئات الاقتصادية من تلفزيونات أمازون، مثل Fire TV 2 series و Fire TV 4 series، فقد حصلت على تحسينات في الأداء لتصبح أسرع بنسبة 30%، مع أسعار تبدأ من 160 دولارًا و 330 دولارًا على التوالي. وتدعم كافة الأجهزة الجديدة ميزة Dialog Boost التي تركز على وضوح الصوت البشري، وميزة Omnisense التي تشغل التلفاز تلقائيًا عند دخول المستخدم الغرفة.