أمازون تكشف عن أجهزة القراءة الإلكترونية الجديدة Kindle Scribe لعام 2025

أعلنت شركة أمازون إطلاق جيل جديد من أجهزة القراءة الإلكترونية Kindle Scribe منها إصدار مميز باسم Kindle Scribe Colorsoft، ويأتي مزودًا بشاشة ملونة أكبر بتقنية الحبر الإلكتروني E Ink المطورة، في خطوة تعزز موقعها في سوق أجهزة القراءة الذكية.

وحصلت الأجهزة الجديدة على إعادة تصميم شاملة، إذ أزالت الشركة الحافة السفلية غير المتناسقة، لتبدو أكثر أناقة وأكثر شبهًا بتصميم الأجهزة اللوحية. وتأتي الأجهزة بشاشة أكبر قياسها 11 إنشًا مقاومة للانعكاس، مع وزن أخف لا يتجاوز 400 جرام وسمك قدره 5.4 ملم، أي أقل حتى من سمك جهاز iPad Air.

وتقول أمازون إن نظام الإضاءة الأمامية شهد تحسينًا بفضل مصابيح LED صغيرة تمنح إضاءة أكثر تجانسًا مع حافات أنحف، كما عدّلت ملمس الزجاج ليمنح شعورًا أقرب إلى الكتابة بالقلم على الورق، إضافةً إلى تقليل الفجوة بين الزجاج ولوحة E Ink لتعزيز دقة الكتابة بالقلم الإلكتروني.

وعلى مستوى الأداء، جُهزت الأجهزة بمعالج رباعي النوى وذاكرة أكبر، مما يسرّع تجربة التصفح والكتابة بنسبة تصل إلى 40% مقارنةً بالإصدارات السابقة. كما حصلت البرمجيات على تحديثات مهمة تشمل شاشة رئيسية جديدة مع قسم Quick Notes لتدوين الملاحظات السريعة، وإمكانية تصدير الملاحظات كنصوص قابلة للتحرير عبر خدمة OneNote، بالإضافة إلى دعم التكامل مع خدمات Google Drive و Microsoft OneDrive.

وتضيف أمازون مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أبرزها البحث المتقدم عبر الملاحظات وتلخيصات ذكية للمحتوى. كما ستتيح الشركة العام المقبل ميزة جديدة عبر المساعد Alexa Plus لتمكين المستخدمين من إرسال ملاحظاتهم والتفاعل معها صوتيًا.

وأما على صعيد القراءة، فسوف تُطرح أدوات مثل ميزة Story So Far لتقديم ملخص غير كاشف للأحداث حتى نقطة التوقف في الكتاب، وميزة Ask This Book التي تجيب عن الأسئلة استنادًا إلى النصوص المظللة.

وفي الإصدار الملون Kindle Scribe Colorsoft، سيتمكن المستخدمون من الكتابة والرسم والتعليق باستخدام 10 ألوان مختلفة للأقلام و 5 ألوان للتحديد، مع أدوات تظليل جديدة تمنح تدرجات أكثر سلاسة.

ومن ناحية الأسعار، فقد ارتفعت مقارنةً بالجيل السابق، إذ يبدأ سعر الجهاز الأقل تكلفة – بدون إضاءة أمامية – من 430 دولارًا مع طرحه مطلع العام المقبل، في حين يبلغ سعر الإصدار القياسي 500 دولارٍ، ويصل سعر الإصدار الملون Colorsoft إلى 630 دولارًا، ومن المتوقع طرحها قبل نهاية العام.