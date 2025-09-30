آبل تطلق تحديث iOS 26.0.1 لإصلاح مشكلات في الكاميرا والاتصال في آيفون 17

أعلنت شركة آبل إصدار تحديثها الجديد iOS 26.0.1 لهواتف آيفون إلى جانب iPadOS 26.0.1 لأجهزة آيباد، ليكون أول تحديث فرعي للأنظمة التي أطلقتها الشركة حديثًا.

ويمكن لمستخدمي الأجهزة المؤهلة تحميل التحديث من خلال التوجه إلى “الإعدادات Settings”، ثم الضغط على “عام General”، ثم اختيار “تحديث البرنامج Software Update”.

ووفقًا لملاحظات آبل الرسمية، فإن التحديث يأتي لمعالجة عدد من الأخطاء التقنية ومشكلات الأمان، ومنها:

إصلاح الانقطاع المتقطع في اتصال الواي فاي والبلوتوث في هواتف آيفون 17 وآيفون آير.

إصلاح صعوبة الاتصال بالشبكات الخلوية بعد تثبيت iOS 26.

إصلاح التشوهات غير المتوقعة في الصور الملتقطة بإصدارات آيفون 17 تحت ظروف إضاءة معينة.

إصلاح خلل يتسبب بظهور أيقونات التطبيقات فارغة عند تخصيص الألوان.

حل مشكلة أدت إلى تعطيل ميزة التعليق الصوتي VoiceOver لبعض المستخدمين بعد التحديث السابق.

وأما بالنسبة لتحديث iPadOS 26.0.1، فقد شمل إصلاحات مماثلة لميزة التعليق الصوتي VoiceOver، إضافةً إلى معالجة خلل في لوحة المفاتيح العائمة التي كانت تغيّر موقعها بنحو غير متوقع.

ووفّرت الشركة تحديثًا آخر برقم iOS 18.7.1 للأجهزة غير المؤهلة لاستقبال تحديث iOS 26.0.1، حرصًا منها على توفير إصلاحات الأمان والدعم المستمر لأجهزتها.

يُذكر أن آبل لم تُضف في هذا التحديث أي مزايا جديدة للمستخدمين، إذ يتركز بالكامل على تحسين الاستقرار ومعالجة الثغرات. وتندرج هذه الإصلاحات ضمن التحديثات الدورية التي تُطلقها الشركة للحفاظ على تجربة استخدام مستقرة.