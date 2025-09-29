DeepSeek تكشف عن تقنية جديدة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة DeepSeek الصينية الناشئة تحديث نموذج ذكاء اصطناعي تجريبي يحمل اسم DeepSeek-V3.1-Exp، واصفةً إياه بأنه خطوة نحو جيل جديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشركة، التي يقع مقرها في مدينة هانغتشو، عبر صفحتها في منصة Hugging Face، أن الإصدار الجديد يعتمد تقنية مبتكرة أطلقت عليها اسم DeepSeek Sparse Attention (DSA)، مشيرةً إلى أنه يشكّل “مرحلة وسيطة” ضمن مسار تطوير بنيتها المعمارية القادمة، كما كشفت عن تعاونها مع شركات تصنيع الرقائق الصينية لدعم هذا المشروع.

ويأتي هذا التحديث استكمالًا لنجاح نموذجها السابق R1 الذي أثار اهتمام وادي السيليكون بقدراته المتقدمة مطلع هذا العام. ويهدف الإصدار الجديد إلى تحسين كفاءة التدريب وتشغيل النماذج عند معالجة النصوص الطويلة، من خلال آلية جديدة تعزز سرعة الاستجابة وتقليل استهلاك الموارد.

وفي خطوة لزيادة انتشار أدواتها، أعلنت DeepSeek خفض أسعار واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها بنسبة تفوق 50%، لتنضم بذلك إلى موجة الشركات الصينية الناشئة التي تخفض تكاليف خدماتها لجذب المزيد من المستخدمين. كما أبقت على نسخة V3.1-Terminus متاحة للتجربة عبر واجهة برمجة مؤقتة حتى 15 أكتوبر 2025.

ومن جانبها، أعلنت شركة هواوي الصينية الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي بالصين، أن منتجاتها ستدعم التحديث الجديد من DeepSeek، مما يعزز تكامل المنظومة الصينية في هذا القطاع الإستراتيجي.

وتجدر الإشارة إلى أن أحدث الإصدارات من نماذج DeepSeek تدعم معمارية FP8، وتعمل في الوقت ذاته على دعم BF16. ويُعد FP8 صيغة تخزين رقمية أقل دقة لكنها توفر سرعة أكبر وكفاءة في استهلاك الذاكرة، مما يجعلها مناسبة لتشغيل النماذج الكبيرة على عتاد محدود، في حين يُنظر إلى BF16 (Brain Floating Point 16) على أنه أكثر دقة وملاءمة لعمليات تدريب النماذج.