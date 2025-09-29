نوثينج تكشف عن سماعة الرأس اللاسلكية CMF Headphone Pro

أعلنت شركة CMF التابعة لشركة نوثينج إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة التي تحمل اسم Headphone Pro، والتي تشبه سماعة آبل AirPods Max.

وتعتمد السماعة الجديدة تصميمًا انسيابيًا مع وسائد دائرية وعصابة رأس مبطنة مريحة، في مقابل التصميم الصندوقي الذي تميزت به سماعة Nothing Headphone 1، وتدعم سماعة Headphone Pro إمكانية تخصيص مظهرها عبر تغيير وسائد الأذن بألوان إضافية تباع بنحو منفصل مقابل 25 دولارًا.

وتوفر السماعة أدوات تحكم مادية سهلة الاستخدام بدلًا من اللوحات اللمسية، وتشمل زر التشغيل والبلوتوث الدائري، وزرًا إضافيًا قابلًا للتخصيص عبر تطبيق Nothing X، إلى جانب بَكرة متعددة الاستخدامات لضبط مستوى الصوت، والتحكم في التشغيل وإدارة وضع الأصوات المحيطة.

وأما أبرز إضافة فهي شريط الطاقة “Energy Slider” الذي يتيح للمستخدمين تعديل مستويات الجهير (Bass) والحدة (Treble) بسرعة دون الحاجة إلى فتح التطبيق لإجراء تعديلات على معادل الصوت (EQ).

وتدعم السماعة خاصية إلغاء الضوضاء النشط التكيفي (ANC)، التي تضبط شدة العزل الصوتي تلقائيًا وفقًا لمستوى الضوضاء المحيط.

وتأتي السماعة مدعومة ببطارية سعتها 720 ميلي أمبير توفر حتى 100 ساعة من التشغيل عند إيقاف الإلغاء النشِط للضوضاء ANC، أو نحو 50 ساعة مع تشغيله، وهو أداء يتفوق على سماعة Nothing Headphone 1 وحتى على سماعة Sony WH-1000XM6 التي توفر 40 ساعة من الاستخدام (و 30 ساعة مع تفعيل ANC).

وأما من ناحية الشحن، فإن خمس دقائق فقط من الشحن تكفي لتشغيل السماعة لمدة تصل إلى أربع ساعات، كما يمكن شحنها مباشرة عبر هواتف ذكية تدعم منفذ USB-C.

وتتوفر سماعة CMF Headphone Pro ابتداءً من اليوم في بعض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بسعر قدره 99 دولارًا، على أن تُطرح لاحقًا في العديد من الدول، ومنها بعض الدول العربية بثلاثة ألوان، وهي الرمادي الداكن، والأخضر الفاتح، والرمادي الفاتح، مع خيارات إضافية للوسائد بألوان برتقالية وخضراء.