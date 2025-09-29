مراجعة شاملة لهاتف آيفون 17 برو ماكس الجديد

يأتي هاتف آيفون 17 برو ماكس مع تغييرات لافتة في التصميم، وتحديثات ثورية في مستوى الأداء وقدرات التصوير وعمر البطارية. ومع أن آبل تخلّت عن التيتانيوم في تصنيع الهاتف واستخدمت الألمنيوم، فإنها في المقابل حسّنت مواصفات الشاشة وقدرتها على مقاومة الخدوش، وقدمت أقوى معالج في تاريخ آيفون، بالإضافة إلى نظام تصوير متطور يمنح صانعي المحتوى والمصورين تجربة غير مسبوقة.

في هذه المراجعة، سنوضح المواصفات الكاملة لهاتف آيفون 17 برو ماكس الجديد من آبل وأبرز مزاياه:

التصميم وجودة التصنيع

في سلسلة آيفون 17 قررت آبل التراجع خطوة فيما يتعلق بمواد التصنيع المستخدمة في الطرز الاحترافية (Pro)، إذ اختارت الألمنيوم بدلًا من التيتانيوم. وأجرت تعديلات جذرية في التصميم للمرة الأولى منذ سلسلة آيفون 11.

يأتي هاتف آيفون 17 برو ماكس مع إطار مصنوع من الألمنيوم وقطعة زجاجية تغطي الجزء المخصص للشحن اللاسلكي، وإطار كبير وبارز مصنوع من الألمنيوم يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية ويمتد على طول الجزء العلوي، وهذا المزيج غير المعتاد من المواد يبتعد كثيرًا عن الانسيابية التي لطالما تميزت بها منتجات آبل.

من ناحية أخرى، بسبب انخفاض صلابة الألمنيوم مقارنةً بالتيتانيوم والفولاذ، فإن مشكلة الخدوش قد تظهر بسرعة على الجهاز، وبالفعل ظهرت خدوش وعلامات واضحة على الأجهزة المُخصصة للعرض في متاجر آبل بعد ساعات قليلة من الاستخدام، وزادت الشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نشر المستخدمون صورًا توضح تأثر الزجاج الخلفي عند استخدام شاحن MagSafe، بالإضافة إلى وجود تقشير طفيف عند حافات الكاميرا الخلفية. لكن آبل أوضحت أن هذه العلامات ليست خدوشًا فعلية، وإنما ناتجة عن انتقال بعض المواد من قواعد الشحن إلى هيكل الهاتف، مؤكدةً أنها قابلة للإزالة من خلال التنظيف.

وحتى مع توضيحات آبل، فقد واصل عدد من المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاركة صور لهواتفهم الجديدة التي ظهرت عليها خدوش أو علامات واضحة بعد أيام قليلة فقط من الاستخدام.

على الجانب الإيجابي، يأتي آيفون 17 برو ماكس مع طبقة زجاجية عالية المتانة من نوع Ceramic Shield 2 تغطي الجهة الأمامية، بالإضافة إلى طبقة مضادة للوهج تضمن وضوح كل ما يظهر على الشاشة حتى في ظروف الإضاءة العالية.

يدعم الهاتف معيار IP68 لمقاومة الغبار والماء، ويمكنه تحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى ستة أمتار لمدة تصل إلى 30 دقيقة. وتبلغ أبعاد الهاتف 163.4 × 78 × 8.8 ملم، ويزن 233 جرامًا أي أنه يأتي في حجم مماثل تقريبًا لهاتف آيفون 16 برو ماكس لكن بسمك أكبر قليلًا ووزن أثقل بخمسة جرامات.

وفيما يتعلق بالألوان، طرحت آبل خيارات جديدة هذا العام غير الألوان الكلاسيكية المعتادة؛ إذ يتوفر آيفون 17 برو ماكس بثلاثة ألوان حيوية، هي: البرتقالي (Cosmic Orange)، والأزرق الداكن (Deep Blue)، والفضي (Silver).

تتميز الطرز التي تأتي باللون البرتقالي أو الأزرق بتناسق لوني بين الأجزاء المصنوعة من الألمنيوم والمصنوعة من الزجاج في الجهة الخلفية، وأما الطرز التي تأتي باللون الفضي فتجمع بين إطار معدني فضي وزجاج أبيض، وهو ما يجعل الفجوة بين الأجزاء المعدنية والزجاجية أكثر وضوحًا.

بنحو عام، يمكن القول إن آيفون 17 برو ماكس يختلف عن أي آيفون سابق من حيث التصميم، فقد استبدلت آبل المظهر الفاخر والمتجانس بتصميم أكثر عملية يجمع عناصر متفرقة بفواصل مرئية، كما أن مقاومة الخدوش تراجعت قليلًا بسبب الألمنيوم.

الشاشة

يضم آيفون 17 برو ماكس شاشة (LTPO Super Retina XDR OLED) يبلغ مقاسها 6.9 بوصات، وتدعم تقنية ProMotion (وهو مصطلح تستخدمه آبل لوصف معدل التحديث المتغير والذي يصل إلى 120 هرتزًا). ومقارنة بشاشة الطراز السابق، لم تتغير المواصفات كثيرًا فهي تتمتع بالدقة ذاتها التي تبلغ 1320 × 2868 بكسلًا، وبالكثافة نفسها التي تبلغ 460 بكسلًا في البوصة الواحدة.

تأتي شاشة الهاتف الجديد محمية بطبقة زجاجية من نوع Ceramic Shield Glass 2 الجديد الذي يوفر مقاومة للخدوش أفضل بثلاث مرات مقارنة بالجيل السابق. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الشاشة مغطاة بطبقة جديدة مضادة للانعكاسات، مما يساعد في تقليل الوهج، وهذا يعني أن آبل حسنت متانة الشاشة بالإضافة إلى تحسين الوضوح تحت الضوء الساطع.

تدعم الشاشة HDR10 و Dolby Vision، وتقنية True Tone لتعديل درجات الألوان اعتمادًا على الضوء المحيط بالهاتف، ويصل سطوع الشاشة إلى 3000 شمعة في المتر المربع؛ مما يساعد في رؤية كل ما يظهر على الشاشة بوضوح حتى عند الاستخدام في ظروف الإضاءة العالية.

المعالج والأداء

يعمل هاتف آيفون 17 برو ماكس بمعالج A19 Pro من آبل، الذي يُعد أحدث وأقوى معالج في تاريخ هواتف آيفون حتى الآن، ويأتي الهاتف مع غرفة تبريد بالبخار طورتها آبل للحفاظ على استقرار الأداء ومنع ارتفاع حرارة الهاتف عند الاستخدام لمدة طويلة.

يضم المعالج وحدة معالجة مركزية سداسية النوى تُعد الأسرع في أي هاتف ذكي، بالإضافة إلى وحدة لمعالجة الرسومات سداسية النوى مزودة بمسرّعات عصبية مدمجة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وسعة تخزين تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى 2 تيرابايت. وتعمل هذه المكونات بانسجام مع المحرك العصبي الجديد المؤلف من 16 نواة، لتقديم تجربة ذكاء اصطناعي قوية، وأداء سلسًا للألعاب الكثيفة.

وبفضل هذا المعالج يقدم هاتف آيفون 17 برو ماكس أداءً استثنائيًا يتفوق على الجيل السابق بنسبة تصل إلى 40%، مما يجعله مثاليًا للألعاب، وتحرير مقاطع الفيديو، وتشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بسلاسة.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف مزودًا بشريحة الاتصال اللاسلكي الجديدة N1 من تصميم آبل، والتي تدعم أحدث معايير الاتصال مثل: شبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 6، وشبكات Thread.

نظام التشغيل ومزايا الذكاء الاصطناعي

يعمل الهاتف بنظام iOS 26 الذي يوفر تجربة استخدام أكثر تطورًا بفضل تصميمه المبتكر ودمج تقنيات Apple Intelligence الذكية. إذ يأتي هذا النظام مع تصميم (الزجاج السائل) Liquid Glass ليضفي لمسة تفاعلية أكثر سلاسة وحيوية عند التنقل بين التطبيقات.

ويوفر نظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence مزايا متقدمة، مثل: الترجمة الفورية للنصوص والرسائل، بالإضافة إلى تحسينات في مزية الذكاء البصري للسماح للمستخدمين بأخذ لقطة شاشة والبحث مباشرة عمّا يظهر عليها أو التفاعل معه بسهولة.

من ناحية أخرى، يقدم iOS 26 تطبيق الألعاب Apple Games الجديد كليًا، بالإضافة إلى تحسينات ملحوظة في مجموعة من التطبيقات الأساسية مثل: CarPlay و Apple Music والخرائط والمحفظة والكاميرا والرسائل.

الكاميرا

يضم هاتف آيفون 17 برو ماكس أفضل نظام تصوير تقدمه آبل حتى الآن؛ إذ يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات (Fusion)، وكاميرا أمامية أحادية العدسة (Center Stage).

تأتي العدسات الخلفية بدقة قدرها 48 ميجابكسل لكل واحدة منها، وتتميز العدسة المقربة بمستشعر جديد أكبر بنسبة 56% مقارنة بالجيل السابق، مما يحسن وضوح التفاصيل ويعزز الدقة عند التصوير في الإضاءة المنخفضة. كما توفر تكبيرًا بصريًا يصل إلى 4x مع بعد بؤري يبلغ 100 ملم لالتقاط صور بورتريه احترافية، بالإضافة إلى دعم التكبير البصري بمعدل يصل إلى 8x مع بعد بؤري قدره 200 ملم، وهو الأطول في تاريخ هواتف آيفون؛ مما يمنح المصورين قدرة أكبر على الاقتراب من المشهد، ويوفر خيارات إبداعية أوسع.

من ناحية أخرى، يعزز محرك Photonic Engine المُطوَّر عملية نقل الصور باستخدام تقنيات التعلم الآلي، مما يساعد في الاحتفاظ بالتفاصيل الطبيعية، وتقليل العناصر المشتتة، وتحسين دقة الألوان بنحو ملحوظ.

وفيما يتعلق بجودة التصوير، يمكن لكاميرا هذا الهاتف التقاط صور عالية الدقة والوضوح والجودة في جميع ظروف الإضاءة، وتظهر جميع التفاصيل واضحة والألوان بدرجاتها الطبيعية مع تباين متوازن.

وأما الكاميرا الأمامية، فهي أحادية العدسة تأتي بدقة قدرها 18 ميجابكسل، وتُعد أول كاميرا أمامية في آيفون تتضمن مستشعرًا مربع الشكل، مما يمنح مجال رؤية أوسع وصورًا أوضح وغنية بالتفاصيل. وبفضل هذا المستشعر يمكن للمستخدم التقاط الصور الشخصية ومقاطع الفيديو بالوضعين الرأسي والأفقي عند حمل الهاتف عموديًا.

وفيما يتعلق بتسجيل مقاطع الفيديو، يتمتع هاتف آيفون 17 برو ماكس بقدرات غير مسبوقة تساعد المبدعين في تسجيل مقاطع فيديو احترافية وذات جودة استثنائية؛ إذ يدعم الهاتف التسجيل بتنسيق Dolby Vision HDR وبدقة تبلغ 4K بمعدل قدره 120 إطارًا في الثانية، ويُعد أول هاتف ذكي يتيح تسجيل مقاطع الفيديو بتنسيقات ProRes RAW و Log 2، بالإضافة إلى دعم تقنية genlock التي توفر مزامنة عالية الدقة لمقاطع الفيديو بين عدة كاميرات وأجهزة إدخال مختلفة. وهذه الإمكانات الاحترافية تختصر على صانعي المحتوى ساعات طويلة من العمل اليدوي في مرحلة المونتاج والتحرير.

بنحو عام، يُعدّ آيفون 17 برو ماكس أفضل هاتف آيفون في الوقت الحالي لصانعي المحتوى ومحبي تسجيل مقاطع الفيديو الاحترافية وعشاق التصوير الفوتوغرافي.

عمر البطارية

يحتوي هاتف آيفون 17 برو ماكس على بطارية أكبر قليلًا من الجيل السابق، تأتي بسعة قدرها 4832 ميلي أمبير في الساعة في الإصدارات المزودة بفتحة لشريحة SIM فعلية، وتبلغ السعة 5088 ميلي أمبير في الساعة في الإصدارات التي تدعم الشريحة الإلكترونية eSIM فقط.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، حقق الهاتف نتائج متقدمة في مختلف الاختبارات، فقد استمر لأكثر من 12 ساعة من اللعب، و15 ساعة ونصف من تصفح ويب، وقرابة 25 ساعة ونصف من مشاهدة مقاطع الفيديو. وقد وصل معدل الاستخدام النشط (Active Use Score) إلى 17 ساعة و58 دقيقة.

السعر

يُباع هاتف آيفون 17 برو ماكس الجديد بسعر يبدأ من 1200 دولار.

المواصفات الكاملة لهاتف آيفون 17 برو ماكس الجديد:

iPhone 17 Pro Max المعالج معالج (Apple A19 Pro) السداسي النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.9 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد أو 2 تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 18 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان البرتقالي، والفضي والنيلي. نظام التشغيل iOS 26. الوزن 233 جرامًا. السعر يبدأ من 1200 دولار.