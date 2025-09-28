يوتيوب تطرح مزايا جديدة لمشتركي بريميوم

أعلنت منصة يوتيوب سلسلة من التحديثات الموجهة لمشتركي خدمة بريميوم Premium، تهدف إلى توسيع نطاق المزايا وتحسين تجربة الاستخدام على مختلف الأجهزة.

وأبرز هذه المزايا هو دعم الصوت العالي الجودة في تطبيق يوتيوب في هواتف أندرويد و iOS، بعد أن كان مقتصرًا على تطبيق YouTube Music أو كتجربة محدودة.

ويوفر خيار High الجديد معدلًا قدره 256 كيلوبت/الثانية باستخدام صيغتي AAC و OPUS، ليمنح المستخدمين تجربة استماع أغنى، مع الإشارة إلى أن الميزة تدعم المقاطع الموسيقية الرسمية و مقاطع الـ “Art Tracks” المولّدة بالذكاء الاصطناعي فقط.

وأضافت المنصة تحسينات على سرعة التشغيل، إذ أصبح بالإمكان ضبط سرعة الفيديو بدقة أكبر تصل إلى 4x وبزيادات صغيرة قدرها 0.05، وذلك عبر تطبيقات أندرويد و iOS وكذلك نسخة الويب.

وأما ميزة القفز التلقائي للأمام (Jump Ahead) المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وبيانات المشاهدة لتحديد أكثر اللحظات إثارة في الفيديو، فقد توسعت لتشمل أجهزة التلفاز وأجهزة الألعاب. ويمكن تفعيلها باستخدام السهم الأيمن في جهاز التحكم، لتظهر نقطة على شريط التقدم تُتيح تجاوز المقاطع الإعلانية أو المقدمات الطويلة.

وفي ما يتعلق بمقاطع الفيديو القصيرة Shorts، فقد بات بالإمكان تنزيلها تلقائيًا استنادًا إلى سجل المشاهدة، بعد أن كان الخيار متاحًا على أندرويد فقط، ليصل الآن إلى أجهزة iOS أيضًا، كما أصبحت خاصية صورة داخل صورة (PIP) متاحة بالكامل في iOS، حتى يمكن متابعة تشغيل الـ Shorts في نافذة صغيرة في أثناء تصفح محتوى آخر.

وإلى جانب هذه المزايا، أطلقت يوتيوب مبادرة جديدة باسم YouTube Labs، تتيح للمستخدمين اختبار مزايا الذكاء الاصطناعي الحديثة من الشركة.

ويشمل ذلك تجربة أولية باسم AI Music Hosts تقدم معلومات وقصصًا وتعليقات تفاعلية حول المقاطع الموسيقية في تطبيق YouTube Music، ويمكن للمشتركين التحقق من أهليتهم للتجربة عبر الموقع Youtube.com/new، لكن الوصول إليها ما زال محدودًا في الوقت الحالي.