معركة شخصية جديدة.. لماذا يطالب ترامب بطرد موظفة من مايكروسوفت؟

صعّد الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب هجماته على مسؤولين حكوميين سابقين مطالبًا هذه المرة شركة مايكروسوفت بإقالة ليزا موناكو، رئيسة الشؤون العالمية في الشركة، إذ عدّ أنها تشكّل “خطرًا على الأمن القومي الأمريكي”، نظرًا إلى العقود الكبيرة التي تربط مايكروسوفت بالحكومة، على حد تعبيره.

وتولت موناكو منصبها في مايكروسوفت في مايو الماضي بعد مسيرة حكومية بارزة شغلت خلالها منصب نائبة وزير العدل الأمريكي في إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وكان وزير العدل آنذاك ميريك غارلاند يشرف على الملاحقات القضائية ضد ترامب، مما جعل خلفيتها السياسية موضع انتقاد مباشر من الرئيس.

وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشال” أن موناكو “فاسدة” و”مختلة” و”تشكّل تهديدًا خطِرًا للأمن القومي”، مضيفًا أنه سبق أن جردها من التصاريح الأمنية، ومنعها من الوصول إلى معلومات سرية في مارس الماضي، لكنه يرى أن موقعها الجديد داخل مايكروسوفت يمنحها وصولًا إلى “معلومات شديدة الحساسية”.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن نشرت مذيعة قناة “فوكس بيزنس” الأمريكية ماريا بارتيرومو خبر تعيين موناكو في الشركة.

وليس الهجوم على موناكو الأول من نوعه؛ إذ سبق أن استهدف ترامب الرئيس التنفيذي لشركة إنتل ليب بو تان زاعمًا وجود علاقات تربطه بالحكومة الصينية ، وحاول الضغط لإلغاء ظهور الإعلامي جيمي كيميل إثر تصريحات مثيرة أدلى بها عقب مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

ومن اللافت أن مايكروسوفت نفسها لم تكن في السابق ضمن دائرة استهداف مباشر من ترامب، خاصةً مع حفاظ رئيسها التنفيذي ساتيا ناديلا على علاقة ودية به، لكن الشركة دخلت في دائرة الجدل حديثًا بعدما قلّصت تعاونها مع الجيش الإسرائيلي بعدما ثبت استخدامه تقنياتها في مراقبة الفلسطينيين واستهدافهم.

وواجهت الشركة احتجاجات داخلية من موظفيها وصلت إلى احتلال مكتب رئيسها. وإلى جانب ذلك، أعربت الشركة عن استيائها من قرار ترامب فرض رسوم جديدة على تأشيرات H-1B وصلت إلى 100 ألف دولار، وهي تأشيرات تُستخدم بكثافة في قطاع التكنولوجيا لاستقدام العمالة الماهرة من الخارج.

ولم تُصدر مايكروسوفت أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن تصريحات ترامب، في حين يرى مراقبون أن الهجوم على موناكو يأتي في إطار إستراتيجية الرئيس لاستهداف شخصيات سابقة في مؤسسات الدولة يعتقد أنها أساءت إليه سياسيًا وقانونيًا.