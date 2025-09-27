هواتف آيفون 17 تواجه خللًا في مزايا الذكاء الاصطناعي.. وآبل تعد بإصلاح قريب

أفادت تقارير تقنية بأن عددًا محدودًا من مستخدمي هواتف آيفون 17 يواجهون خللًا يمنعهم من تنزيل مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة آبل التي يُطلق عليها اسم Apple Intelligence بنحو كامل في أجهزتهم الجديدة.

ويؤدي ذلك إلى تعطّل بعض وظائف الذكاء الاصطناعي المدمجة مثل ميزة توليد الوجوه التعبيرية Genmoji وميزة توليد الصور Image Playground وأدوات الكتابة وغيرها.

ووفقًا لشهادات مستخدمين متأثرين، فقد أكدت خدمة الدعم الفني لشركة آبل أنها على علم بالمشكلة وتعمل على معالجتها دون توضيح إذا كان الإصلاح سيتم عبر تحديث تلقائي أو من خلال إصدار جديد لنظام التشغيل iOS.

وقد نجح بعض المستخدمين في تجاوز الخلل عبر خطوات بسيطة مثل التحويل من البيانات الخلوية إلى شبكة الواي فاي، أو تغيير لغة الجهاز ثم إعادتها، أو إعادة ضبط إعدادات الشبكة، لكن آخرين أكدوا أن محاولات عدة لم تُجدِ نفعًا، ومنها إعادة تهيئة الهاتف واسترجاع نسخة احتياطية من iCloud.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تعمل بالفعل على تحديث iOS 26.0.1، كما طرحت نسخة تجريبية من iOS 26.1 للمطورين والمشتركين في برنامج الاختبار العام، ويُتوقع أن يتضمن الحل النهائي لهذه المشكلة.

وأثارت هذه المشكلة مخاوف بعض المستخدمين من أن تكون مرتبطة بعيوب في الأجهزة الجديدة نفسها، لكن الخلل برمجي ومرتبط بخوادم آبل.

يُذكر أن مزايا “Apple Intelligence” تُعد أبرز تحديث برمجي في هواتف آيفون منذ سنوات، إذ تقدم تجربة شخصية قائمة على الذكاء الاصطناعي، بدءًا من تحسين المساعد الصوتي “سيري” وصولًا إلى إنشاء نصوص وصور مخصصة. لذلك فإن تعطل بعض المزايا منذ اليوم الأول قد يؤثر في انطباع المستهلكين عن قيمة الأجهزة الجديدة.