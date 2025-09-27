آبل تطوّر تطبيقًا شبيهًا بـ ChatGPT لاختبار مساعد “سيري” الجديد

كشفت تقارير صحفية أن شركة آبل طوّرت تطبيقًا داخليًا يشبه ChatGPT بهدف اختبار التغييرات الكبرى المرتقبة في مساعدها الصوتي “سيري”، والمقرر إطلاقها في وقت مبكر من مارس المقبل بعد سلسلة من التأجيلات، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية.

وأوضحت المصادر أن التطبيق، الذي يحمل الاسم الرمزي “Veritas” (وتعني “الحقيقة” باللاتينية)، يُستخدم حاليًا داخل الشركة فقط لتجربة المزايا الجديدة ومتابعة كفاءتها.

وتشمل تلك المزايا قدرة “سيري” على البحث في البيانات الشخصية مثل الأغاني ورسائل البريد الإلكتروني، إلى جانب تنفيذ أوامر داخل التطبيقات مثل تحرير الصور.

ويتيح التطبيق للموظفين اختبار المزايا غير المكتملة في صيغة عملية، مع جمع آراء حول جدوى اعتماد واجهة الدردشة في مساعد سيري الذكي.

ويدعم التطبيق إدارة محادثات متعددة، والرجوع إلى استفسارات سابقة، وإجراء حوارات متتابعة، على نحو مشابه لتجربة أشهر روبوتات الدردشة.

وتسعى آبل من خلال هذا المشروع إلى تعزيز مكانتها في سباق الذكاء الاصطناعي، إذ طوّرت نظامًا جديدًا يُعرف باسم “Linwood” قائمًا على النماذج اللغوية الكبيرة، بالاعتماد على فرقها الداخلية بالتوازي مع شراكات مع أطراف خارجية.

يُذكر أن الشركة أجرت محادثات مع كل من OpenAI وأنثروبيك لاستخدام نماذجها، قبل أن تكثّف مفاوضاتها حديثًا مع جوجل لتوظيف نسخة مخصصة من منصة Gemini.

وأكدت التقارير أن “سيري” الجديد سيأتي بتصميم بصري جديد نهاية العام المقبل، مع خطط لتوسيع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في أجهزة المنزل الذكية مثل HomePod و Apple TV، إضافة إلى تطوير إمكانات البحث عبر الإنترنت.

وشدد الرئيس التنفيذي تيم كوك خلال اجتماع مع الموظفين على أن الذكاء الاصطناعي يعد “أكبر تحول خلال عقود”، مؤكدًا أن على آبل أن تحقق الريادة في هذا المجال.

ولا تنوي الشركة، بحسب تصريحات مسؤوليها، طرح تطبيق “Veritas” للمستهلكين، نظرًا إلى عدم كونه أولوية حالية.

وتسبب تأجيل إطلاق التحديث في وقت سابق هذا العام بإعادة هيكلة شاملة لإستراتيجية آبل في الذكاء الاصطناعي، وأدى إلى تغييرات على مستوى القيادة شملت تنحي بعض كبار مسؤولي الفريق، مما أدى إلى اضطراب داخل الشركة ومغادرة العديد من الموظفين إلى شركات منافسة.

وتواصل آبل العمل على نسخة أكثر ذكاءً وتكاملًا من “سيري”، لكن التحدي الأكبر يكمن في اللحاق بمنافسيها مثل جوجل وسامسونج، وسط توقعات بأن تصبح قدرات الذكاء الاصطناعي عنصرًا حاسمًا في قرارات شراء الهواتف الذكية خلال العام المقبل.