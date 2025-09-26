هيوماين تكشف عن حاسوب Horizon Pro.. أداء فائق وذكاء اصطناعي متطور

كشفت شركة “هيوماين Humain”، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن حاسوبها المحمول الجديد Horizon Pro PC، المزود بمعالج Snapdragon X Elite من كوالكوم، الذي تصفه الشركة بأنه قادر على معالجة البيانات “بسرعة تفوق التفكير البشري بمئة مرة”.

Humain One OS.. منصة ذكاء اصطناعي مُدمجة

وعُرض الجهاز خلال قمة “سنابدراجون” التي استضافتها كوالكوم في ولاية هاواي الأمريكية، حيث ظهر الحاسوب وهو يعمل بنظام ويندوز 11، إلى جانب برمجيات خاصة من الشركة تحمل اسم Humain One OS.

وأشار طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة Humain، إلى أن “Humain OS” أقرب إلى كونه تطبيقًا يعمل فوق أنظمة التشغيل مثل ويندوز أو لينكس، مؤكدًا أن الشركة لا تسعى إلى منافسة الأنظمة التقليدية بل إلى تقديم منصة ذكاء اصطناعي متقدمة.

وتخطط Humain لطرح مجموعة من الخدمات المصاحبة، منها محرك بحث بالذكاء الاصطناعي باسم Humain Search، وأداة لإنشاء الصور ومقاطع الفيديو تحت اسم Humain Create، إلى جانب تطبيق الدردشة Humain Chat المعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة “علّام Allam” المكون من 34 مليار مَعلمة.

وأوضح أمين أن برمجيات Humain One سوف تُطلق رسميًا في 27 أكتوبر المقبل خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، مشيرًا إلى أن تطويره استغرق 7 أشهر فقط.

المواصفات الفنية

يأتي حاسوب Horizon Pro PC مزودًا بمواصفات تقنية بارزة تشمل ذاكرة عشوائية سعتها 32 جيجابايت، ووحدة تخزين داخلية SSD سعتها تيرابايت، وشاشة OLED قياسها 14 إنشًا بدقة قدرها 2880×1800 بكسلًا، وكاميرا أمامية دقتها 1080 بكسلًا، ودعم تقنية الواي فاي 7، مع بطارية تدوم حتى 18 ساعة.

ويحتوي الجهاز على زر مخصص للذكاء الاصطناعي ليحل مكان زر Copilot المعتاد في حواسيب ويندوز، في خطوة تهدف إلى إبراز هوية الحاسوب الجديدة، وقال أمين إن الجهاز قد صُمم بذكاء في المملكة العربية السعودية ليُطرح للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم.

أوضاع ذكاء اصطناعي متقدمة ومرنة

يتميز الحاسوب بوجود وضعين متكاملين للذكاء الاصطناعي يتيحان للمستخدمين مرونة عالية في إنجاز أعمالهم، وهما:

الوضع غير المتصل (Offline Mode):

وهو يعتمد كليًا على معالجة البيانات في الجهاز، مما يضمن استجابة فائقة السرعة دون أي تأخير، مع الحفاظ التام على الخصوصية؛ إذ لا تغادر البيانات الحاسوب مطلقًا. ويُعد هذا الوضع مثاليًا للمهام اليومية مثل تحرير المستندات، وإجراء الحسابات السريعة، والتعامل مع المعلومات الحساسة، فضلًا عن إمكانية استخدامه في أي مكان دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

الوضع الهجين (Hybrid Mode):

وهو يجمع بين قوة الحوسبة المحلية للحاسوب والقدرات السحابية المتقدمة، مما يوفر أداءً متدرجًا يتناسب مع طبيعة المهام المعقدة. ويركز هذا الوضع على حماية البيانات والالتزام بمعايير الخصوصية والأمن بما يشمل الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية (PDPL).

ويتيح الوضع الوصول إلى أحدث النماذج والمعلومات الفورية، مما يجعله أفضل خيار للتحليلات المتقدمة، والأبحاث، والمشاريع الإبداعية، والمهام التي تتطلب معرفة واسعة.

حاسوب Horizon Pro للشركات والأفراد

وسيُتاح الجهاز لكل من الشركات والمستهلكين، إذ ستُطرح نسخة باشتراك موجهة للأعمال تشمل حزمة حلول الذكاء الاصطناعي، في حين ستأتي النسخة المخصصة للأفراد مع تطبيقات مثبتة افتراضيًا، ولكنها تحتاج إلى تفعيل، كما تعتزم الشركة توزيع 500 جهاز مجانًا على الطلاب، ولم تكشف الشركة عن سعر الجهاز أو موعد إطلاقه في الأسواق.

وفي تصريح رسمي، قال كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم: “إن حاسوب Horizon Pro يُعد مستقبل الحوسبة الشخصية الذكية. وبفضل معالجات Snapdragon X Elite، فإنه يقدم أداءً رائدًا وتجربة قائمة على الذكاء الاصطناعي للمستهلكين والشركات على حد سواء”.

يُذكر أن الشركة السعودية تعمل أيضًا على تطوير جهاز جديد باسم Horizon Ultra دون الكشف عن مواصفاته أو موعد طرحه.