ميتا تطرح الحسابات المخصّصة للمراهقين في فيسبوك وماسنجر عالميًا

أعلنت شركة ميتا بدء تعميم حسابات المراهقين الخاصة في منصتي فيسبوك وماسنجر في مختلف أنحاء العالم، بعد أن كانت متاحة في وقت سابق في أسواق محدودة مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الرسمي أن هذه الحسابات، التي أُطلقت أولًا في إنستاجرام العام الماضي، قد أصبحت إلزامية لكافة المستخدمين المراهقين، مشيرةً إلى أن “مئات الملايين” منهم يعتمدون عليها بالفعل عبر تطبيقاتها الثلاثة؛ إنستاجرام وفيسبوك وماسنجر.

وتحتوي الحسابات الجديدة على أدوات إشراف أبوي متقدّمة، إذ يُلزم المراهقون الأصغر سنًا (من 13 إلى 15 عامًا) بالحصول على موافقة ذويهم قبل تغيير الإعدادات المرتبطة بالسلامة.

وتستخدم ميتا تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الحالات التي قد يخفي فيها المستخدمون أعمارهم الحقيقية، وتتيح هذه الحسابات للآباء مراقبة وقت استخدام التطبيقات، وتعرّف جهات الاتصال التي يتواصل معها أبناؤهم، فضلًا عن تفعيل إعدادات خصوصية وأمان أكثر تشددًا لحد التواصل مع بالغين غير معروفين.

وفي سياق متصل، وسّعت إنستاجرام برنامجها الخاص بالشراكة مع المدارس الأمريكية، الذي يتيح للمدارس المتوسطة والثانوية الإبلاغ بسرعة عن حالات التنمر أو السلوكيات المسيئة. وكانت المنصة قد بدأت بتجربة البرنامج في عدد محدود من المدارس، قبل أن تعلن اليوم إتاحته لكافة المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة.

يُذكر أن ميتا كثّفت خلال السنوات الأخيرة تطوير مزايا الرقابة الأبوية وتعزيز أدوات السلامة الرقمية، في وقت تواجه فيه دعاوى قضائية وتحقيقات عدة تتعلق بمدى التزامها بحماية الأطفال في منصاتها.