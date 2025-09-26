مايكروسوفت تُقدّم تحديثات أمان ويندوز 10 مجانًا في أوروبا

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستتيح لمستخدمي نظام ويندوز 10 في دول الاتحاد الأوروبي الحصول على التحديثات الأمنية الممتدة (ESU) مجانًا، ودون أي شروط إضافية، وذلك مع اقتراب موعد انتهاء الدعم الرسمي للنظام في 14 أكتوبر المقبل.

وكانت الشركة قد اشترطت في البداية تفعيل خدمة Windows Backup للاشتراك في التحديثات الأمنية لعام إضافي، وهو ما عدته مجموعة المستهلكين الأوروبية Euroconsumers خطوة غير منصفة، خاصةً وأن خدمة النسخ الاحتياطي تعتمد على OneDrive الذي يمنح المستخدمين سعة مجانية قدرها 5 جيجابايت فقط، قبل أن يضطروا إلى شراء مساحة إضافية.

وأشارت مجموعة Euroconsumers في بيانٍ رسمي إلى أنها “سعيدة بقرار مايكروسوفت توفير التحديثات الأمنية الممتدة لعملاء ويندوز 10 في أوروبا مجانًا ودون الحاجة إلى استخدام خدمات النسخ الاحتياطي أو تسجيل الدخول في خدمة Microsoft Rewards”.

وأكد متحدث باسم مايكروسوفت لموقع “ويندوز سنترال” أن الشركة “تعمل على تعديل عملية التسجيل في البرنامج بما يتماشى مع توقعات السوق الأوروبية، مع ضمان تجربة آمنة وسلسة”.

وأوضح المتحدث أن هذا التغيير سوف يقتصر على دول الاتحاد الأوروبي فقط، في حين سيظل المستخدمون في باقي المناطق مضطرين إلى تفعيل خدمة النسخ الاحتياطي أو دفع 30 دولارًا سنويًا أو استبدال 1000 نقطة من برنامج مكافآت مايكروسوفت.

يُذكر أن التحديثات الأمنية الممتدة لمستخدمي ويندوز 10 ستستمر حتى 13 أكتوبر 2026، في حين تستطيع الشركات شراء ما يصل إلى ثلاث سنوات إضافية من تحديثات الأمان المهمة.

وتسعى Euroconsumers إلى إقناع مايكروسوفت بتمديد مدة الدعم للمستهلكين الأفراد لما بعد العام المقبل، لتفادي تعريض أجهزتهم لأخطار أمنية محتملة.