مايكروسوفت تضيف نماذج “كلود” من أنثروبيك إلى “كوبايلوت”

أعلنت شركة مايكروسوفت إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي Claude Sonnet 4 و Claude Opus 4.1 من شركة أنثروبيك ضمن منصة Microsoft 365 Copilot، لتوسّع بذلك خيارات النماذج المتاحة أمام المستخدمين إلى ما يتجاوز مجموعة نماذج OpenAI فقط.

وأكد تشارلز لامانا، رئيس فريق “كوبايلوت” للأعمال والصناعة” في مايكروسوفت، أن هذه الخطوة تمنح العملاء مرونة أكبر، قائلًا: “إن كوبايلوت سيواصل العمل اعتمادًا على أحدث نماذج OpenAI، والآن بات بإمكان عملائنا الاستفادة من نماذج أنثروبيك أيضًا، سواء في أداة Researcher أو عند إنشاء الوكلاء الذكيين في Microsoft Copilot Studio”.

وبموجب هذا التحديث، أصبح بإمكان مستخدمي أداة Researcher التبديل بسهولة بين نماذج OpenAI ونموذج Claude Opus 4.1، إذ يظهر زر جديد بعنوان “جرّب كلود Try Claude” داخل تطبيق Copilot. كما ستتوفر نماذج Claude Sonnet 4 و Claude Opus 4.1 كخيارات إضافية في Copilot Studio، مما يتيح للشركات بناء وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على الاستدلال العميق وأتمتة العمل وتنفيذ مهام مرنة.

وتطرح مايكروسوفت هذه النماذج عبر برنامج Frontier لمشتركي Microsoft 365 Copilot المرخّص لهم، مع إمكانية انضمام مستخدمي Copilot Studio للحصول على نماذج أنثروبيك.

ومن اللافت أن نماذج “كلود” ما زالت مُستضافة على خدمات أمازون السحابية Amazon Web Services، المنافس الرئيسي لمايكروسوفت في مجال الحوسبة السحابية، إذ تصل إليها مايكروسوفت عبر واجهة Anthropic API.

يُذكر أن الشركة كانت قد أبرمت اتفاقًا سابقًا مع xAI لاستضافة نماذج Grok 3 عبر منصة “آزور”، مما يفتح الباب أمام تعاون مشابه مع أنثروبيك مستقبلًا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع واحد فقط من بدء مايكروسوفت الاعتماد على نماذج أنثروبيك بنحو أكبر في محرر البرمجة Visual Studio Code، إذ أصبح مستخدمو GitHub Copilot أصحاب الحسابات المأجورة يعتمدون في الغالب على نموذج Claude Sonnet 4 عبر ميزة الاختيار التلقائي للنماذج.

وتشير تقارير إلى أن مايكروسوفت تستعد لاستخدام نماذج أنثروبيك في إكسل وباوربوينت قريبًا، بعد أن أثبتت تفوقها على نماذج OpenAI في بعض الاختبارات.